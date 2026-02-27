Hilal-Maroc im Rhein-Erft-Verfolgerduell, Lendersdorf winkt Platz zwei

Hilal-Maroc will Platz zwei verteidigen. – Foto: Marian Stanienda

Der TSV Düren kann sich die Meisterschaft im Grunde nur noch selbst streitig machen. Mit einem Sieg gegen den TuS Langerwehe kann der Primus sogar noch seinen Vorsprung aufs weitere Feld vergrößern. Hilal-Maroc Bergheim, aktuell auf Platz zwei beheimatet, trifft nämlich auf Lokalrivale Horremer SV, der derzeit Viertplatziert. Beide Teams starteten mit Punktverlusten ins neue Jahr, drohen somit in der Tabelle zu rutschen. Profit ziehen kann Überraschungsteam Alemannia Lendersdorf. Das Team von Christopher Kall gab sich mit dem 5:0-Erfolg in der Vorwoche gegen den VfL Sindorf keinerlei Blöße, doch schon im Hinspiel war deutlich, welch unangenehme Aufgabe Aufsteiger SC Kreuzau darstellen kann.

Im Tabellenkeller kann der SSV Rot-Weiß Ahrem für die nächste Überraschung sorgen. Hilal-Maroc zwackte der Tabellen-14. bereits ein torloses Remis ab, der SC Elsdorf ist der nächste hochkarätige Kontrahent. Auch die JSG Erft will auf den furiosen Jahresauftakt gegen Horrem (2:1) auch gegen Viktoria Birkesdorf fleißig Punkte gegen den Abstieg sammeln.