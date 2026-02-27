 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Hilal-Maroc im Rhein-Erft-Verfolgerduell, Lendersdorf winkt Platz zwei

Bezirksliga, Gruppe 3: Aus dem Meisterschaftskampf ist fast schon die Luft raus. Umso offener ist nun das Rennen um Platz zwei. Nach dem Patzer zum Rückrundenauftakt, geht es für Hilal-Maroc Bergheim ins Derby mit dem Horremer SV, der ebenfalls ungünstig aus den Startlöchern kam.

Hilal-Maroc will Platz zwei verteidigen.
Hilal-Maroc will Platz zwei verteidigen. – Foto: Marian Stanienda

Der TSV Düren kann sich die Meisterschaft im Grunde nur noch selbst streitig machen. Mit einem Sieg gegen den TuS Langerwehe kann der Primus sogar noch seinen Vorsprung aufs weitere Feld vergrößern. Hilal-Maroc Bergheim, aktuell auf Platz zwei beheimatet, trifft nämlich auf Lokalrivale Horremer SV, der derzeit Viertplatziert. Beide Teams starteten mit Punktverlusten ins neue Jahr, drohen somit in der Tabelle zu rutschen. Profit ziehen kann Überraschungsteam Alemannia Lendersdorf. Das Team von Christopher Kall gab sich mit dem 5:0-Erfolg in der Vorwoche gegen den VfL Sindorf keinerlei Blöße, doch schon im Hinspiel war deutlich, welch unangenehme Aufgabe Aufsteiger SC Kreuzau darstellen kann.

Im Tabellenkeller kann der SSV Rot-Weiß Ahrem für die nächste Überraschung sorgen. Hilal-Maroc zwackte der Tabellen-14. bereits ein torloses Remis ab, der SC Elsdorf ist der nächste hochkarätige Kontrahent. Auch die JSG Erft will auf den furiosen Jahresauftakt gegen Horrem (2:1) auch gegen Viktoria Birkesdorf fleißig Punkte gegen den Abstieg sammeln.

Horremer SV - Hilal-Maroc Bergheim

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
15:30

Viktoria Birkesdorf- JSG Erft

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
15:15live

TSV Düren - TuS Langerwehe

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
15:00

SpVg Frechen II - SC Germania Erftstadt-Lechenich

So., 01.03.2026, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
13:00

Alemannia Lendersdorf - SC Kreuzau

So., 01.03.2026, 15:15 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
15:15live

SV Weiden - VfL Sindorf

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
15:30

SV Lövenich - SV Bessenich

So., 01.03.2026, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
16:00

SSV Rot-Weiß Ahrem - SC Elsdorf

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
15:30live

So geht es weiter

18. Spieltag
04.03.26 Hilal-Maroc Bergheim - Viktoria Birkesdorf
06.03.26 SC Germania Erftstadt-Lechenich - Alemannia Lendersdorf
08.03.26 TuS Langerwehe - SpVg Frechen 20 II
08.03.26 VfL Sindorf - SV Rhenania Bessenich 1928
08.03.26 SC Kreuzau - SV Weiden 1914/75
08.03.26 JSG Erft 01 Euskirchen - SG Türkischer SV Düren
08.03.26 SC 08 Elsdorf - Horremer SV 1919
08.03.26 SSV Rot-Weiß Ahrem - SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27