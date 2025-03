Kampfspiel in Bergheim: Hilal-Maroc ist in der nächsten Pokalrunde. – Foto: Markus Becker

Hilal-Maroc gewinnt Pokal-Spektakel gegen Brauweiler im Elferschießen Chancen gab es reichlich, nur für Tore haben sich beide Seiten bis in die Elferlotterie Zeit gelassen. Am Ende setzte sich ein verdienter Sieger durch.

Auf dem Papier gehört es zum wohl Besten, was der Rhein-Erft-Kreis zu bieten hat. Landesligist SV Grün-Weiss Brauweiler gastierte beim Bezirksliga-Aufstiegsanwärter Hilal-Maroc Bergheim. Am Ende einer intensive Partie zogen die Hausherren im Elmeterschießen mit 8:7 (0:0) ins Viertelfinale ein. Gemessen an den Spielanteilen durfte ein verdienter Sieger in den späten Mittwochabendstunden jubeln.

Munterer Auftakt in die Partie Beide Seiten begannen mit offenem Visier und spielten mutig wie zielstrebig nach vorne. Die erste Chance der Partie hatten dabei die ligahöheren Gäste. Clemens Bong wuselte sich am Strafraum an drei Gegenspieler vorbei und legte auf Amadeo Friedrichs, dessen Abschluss knapp über den Kasten flog (3.). Hilal-Maroc hatte zwar optische Vorteile, doch die nächste Großchance entfiel erneut auf die Gäste: Nach Flanke auf Lukas Stegemann, setzte dieser seinen Kopfball freistehend im Strafraum nur neben das Tor (7.).

Gestern, 20:00 Uhr Hilal-Maroc Bergheim Hilal-Maroc SV Grün-Weiss Brauweiler 1961 Brauweiler 8 n.E. 7 Es sollte ein früher Weckruf für die Bergheimer sein, die in der Folge immer mehr das Ruder an sich rissen. Denn auch Hilal-Maroc sollte prompt zu aussichtsreichen Gelegenheiten kommen. Kevin Ngangala prüfte zunächst nach technisch anspruchsvoller Brustannahme Keeper Samuel Bockelkamp mit einem zu zentralen Dropkick (15.). Danach trat besonders ein Mann in den Vordergrund: Mittelstürmer Valon Maloku pirschte sich mehrfach in die gegnerischen Gefahrenzonen vor, doch ungenaue oder überhastete Abschlüsse, wobei nur Keeper Bockelkamp zu überwinden war (17., 25.,32.), verhinderten einen Treffer des 23-Jährigen. Als Maloku wenig später erneut im Eins-gegen-Eins an Bockelkamp scheiterte, rauschte er beim versuchten Nachschuss mit einem Gegenspieler brutal zusammen. Angeschlagen trag der pfeilschnelle Angreifer bis zu seiner Auswechslung in der 59. Minute immer weniger in Erscheinung. Daraufhin gelang es den Grün-Weißen auch deutlich besser, die furiose Offensive von Hilal-Maroc einzudämpfen.

Beide Teams hatten wohl schon einige Körner verschossen Denn nach dem Seitenwechsel schaltete beide Seiten mindestens einen Gang zurück. Die intensive erste Hälfte hinterließ ihre Spuren, es wurde sich viel häufiger für lange Diagonalbälle entschieden, die hüben wie drüben für wenig Gefahr sorgten. Statt weiterer Strafraumszenen beherrschten harte Zweikämpfe und Nickligkeiten im Mittelfeld das weitere Spielgeschehen. Schiedsrichter Eric Strohmeier hatte alle Hände voll zu tun und gab dabei nicht immer die souveränste Figur ab. Beiden Trainerbänken gaben sich infolgedessen mehrfach unzufrieden mit den Entscheidungen des Unparteiischen. So ergab sich ob der vergebenen gelben Karten bisweilen keine klare Linie, zudem hätte Ben König mit seinem überharten Einsteigen gegen Ailton Nuno Gomes Sanches vom Platz fliegen müssen (90.).

Hier forderten die Hausherren eine Platzerweis für Ben König. – Foto: Markus Becker

Spielerisch war die zweite Hälfte schnell erzählt, die beste Gelegenheit hatten wohl erneut die Gäste. Halil Göksu zielte nach flacher Hereingabe von Gomes Sanches über das Tor (79.). Bong vergibt den entscheidenden Strafstoß Es ging in die Verlängerung, wo Brauweiler mit einer dicken Chance umgehend das Spiel auf den Kopf hätte stellen können. Doch Bong setzte einen Direktabnahme nach einem Freistoß ohne Gegnerdruck über das Tor (104.). Auch Hilal-Maroc hatte noch einmal den Torschrei auf den Lippen. Alain N'Goua feuerte einen Freistoß nahezu ideal in Richtung des oberen Winkels, aber einmal mehr war der an diesem Tag überragende Bockelkamp zur Stelle und lenkte das Spielgerät in höchster Not über die Latte. Aus dem Spiel sollte es einfach nicht sein, im Elfmeterschießen brauchte es eine Entscheidung. Und urplötzlich vergaßen beide Seiten die vorherigen 120 Minuten und hämmerten einen Ball nach dem anderen kompromisslos in die Maschen. Erst beim Stand von 6:5 für Hilal-Maroc wurde es das erste Mal brenzlig. Stegemann trat und scheiterte mit einem schwachen Versuch an Ermal Islami. Die gesamte Bank der Hausherren eilte schon jubelnd zu ihrem Torhüter, ehe der Schiedsrichter die Euphorie mit seinem gehobene Arm wieder schnell verstummen ließ: Islami soll bei der Parade vor der berüchtigten Torlinie gestanden haben, der zweite Versuche saß. Doch auch die anderen Schützen der Hausherren gaben sich keine Blöße, sodass Brauweiler allmählich mit dem Druck nachzulegen zerbrach. Der an diesem Abend so agile Bong setzte seinen Strafstoß an die Latte und von dort über das Tor - diesmal gab es keinen Grund für eine Wiederholung. Hilal-Maroc setzte sich gegen den Landesligisten durch und kann sich weiterhin ernsthafte Hoffnungen auf den Titelgewinn machen.

Das Siegerfoto. – Foto: Markus Becker