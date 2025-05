Hilal-Maroc bleibt oben, Verfolger geben sich keine Blöße

Ernsthafte Überraschungen blieben aus, besonders die Teams in der Aufstiegsverlosung ließen absolut gar nichts anbrennen und gewannen ihre Duelle sogar ohne Gegentor. Bedeutet: An der Spitze mit hauchzartem Vorsprung thront weiterhin Hilal-Maroc Bergheim.

Und gerade weil es aber so eng zu sich zu geht und noch so viele Topspiele bis zum Saisonschluss anstehen ist - rein rechnerisch - klar: Wer aus dem Spitzenquartett seine restlichen vier Spiele gewinnen sollte, ist am Ende in jedem Szenario mindestens punktemäßig geteilter Zweitplatzierter. Und da nach aktuellem Stand der fünfte Landesliga-Aufstiegsplatz ohnehin auf die Bezirksliga, Staffel 3, entfällt, ist die Logik recht simpel zusammengefasst: Jedes der vier Teams hat nach aktuellem Stand den Aufstieg in der eigenen Hand.

Im Tabellenkeller taumelt der SV Blau-Weiß Kerpen allmählich dem Abstieg entgegen. Gegen den VfL Sindorf setzt es die nächste deutliche Schlappe. Dank starker Rückrunde kommt der SC Wißkirchen dem Klassenerhalt immer näher.