 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Hilal-Maroc auf der Lauer: TSV Düren kämpft in Horrem gegen die Serie

Bezirksliga, Gruppe 3: Völlig aus dem Nichts könnte wieder Spannung im Aufstiegsrennen herrschen. Zwei Niederlagen in Folge von Spitzenreiter TSV Düren waren wie Wasser auf den Mühlen für die Aufstiegshoffnungen der Verfolger. Folgt gegen den Horremer SV die nächste Pleite, dürfte alles wieder offen sein.

von Markus Becker · Heute, 00:35 Uhr · 0 Leser
Kann Horrem den Tabellenführer ärgern?
Kann Horrem den Tabellenführer ärgern? – Foto: Christian Kreuer

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BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Nach aktuellem Stand würde Hilal-Maroc Bergheim sogar Platz zwei für den Landesliga-Aufstieg reichen. Umso interessanter könnte es für das restliche Feld sein, wenn in der heißen Phase noch zwei Aufstiegsplätze zur Verlosung stehen. Der Horremer SV wäre auch im Falle einer weiter andauernden Schwächephase des Primus sicher nicht der erste Profiteur, dafür ist der Rückstand inzwischen zu groß.

Zu nennen wäre da eher der SV Lövenich, der sich ob seiner herausragenden Form sicher noch Hoffnungen nach oben erlauben darf. Der Aufsteiger marschiert weiter verlustpunktfrei durch die Rückrunde und wird den guten Eindruck bis zur Osterpause auch gegen Viktoria Birkesdorf fortsetzen wollen. Auch der SC Elsdorf muss im weiteren Saisonverlauf weiter fleißig punkten - die Punkteausbeute des Zweitplatzierten konkurriert schlussendlich nämlich auch mit den weiteren Bezirksligen. Im Verfolgerduell mit der jüngst wieder auf dem Transfermarkt aktiven Alemannia Lendersdorf gilt es, mindestens den Druck auf Hilal-Maroc aufrechtzuerhalten, womöglich sogar vorbeizuziehen. Hilal selbst bekommt es mit dem zweitstärksten Rückrundenteam, dem SV Weiden, zu tun.

Unterdessen kommt es im Tabellenkeller zum Showdown: Der SSV Rot-Weiß Ahrem und die SpVg Frechen II duellieren sich um den ersten Platz am rettenden Ufer. Der lachende Dritte könnte der noch an Platz 15 geführte VfL Sindorf sein, der beim TuS Langerwehe gastiert.

Hilal-Maroc Bergheim - SV Weiden

Morgen, 15:00 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
15:00live

Horremer SV - TSV Düren

Morgen, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
15:30

Viktoria Birkesdorf - SV Lövenich

Morgen, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
15:15live

SC Elsdorf - Alemannia Lendersdorf

Morgen, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
15:15live

SSV Rot-Weiß Ahrem - SpVg Frechen II

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
15:30live

SC Germania Erftstadt-Lechenich - SC Kreuzau

Morgen, 15:00 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
15:00

TuS Langerwehe - VfL Sindorf

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
15:00

JSG Erft - SV Rhenania Bessenich

Morgen, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
15:15

23. Spieltag
19.04.26 SpVg Frechen 20 II - Horremer SV 1919
19.04.26 VfL Sindorf - JSG Erft 01 Euskirchen
19.04.26 SC Kreuzau - TuS Langerwehe
19.04.26 SG Türkischer SV Düren - Viktoria Birkesdorf
19.04.26 Alemannia Lendersdorf - SSV Rot-Weiß Ahrem
19.04.26 SV Rhenania Bessenich 1928 - Hilal-Maroc Bergheim
19.04.26 SV Weiden 1914/75 - SC 08 Elsdorf
19.04.26 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - SC Germania Erftstadt-Lechenich