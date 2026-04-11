Hilal-Maroc auf der Lauer: TSV Düren kämpft in Horrem gegen die Serie

Kann Horrem den Tabellenführer ärgern? – Foto: Christian Kreuer

Nach aktuellem Stand würde Hilal-Maroc Bergheim sogar Platz zwei für den Landesliga-Aufstieg reichen. Umso interessanter könnte es für das restliche Feld sein, wenn in der heißen Phase noch zwei Aufstiegsplätze zur Verlosung stehen. Der Horremer SV wäre auch im Falle einer weiter andauernden Schwächephase des Primus sicher nicht der erste Profiteur, dafür ist der Rückstand inzwischen zu groß.

Zu nennen wäre da eher der SV Lövenich, der sich ob seiner herausragenden Form sicher noch Hoffnungen nach oben erlauben darf. Der Aufsteiger marschiert weiter verlustpunktfrei durch die Rückrunde und wird den guten Eindruck bis zur Osterpause auch gegen Viktoria Birkesdorf fortsetzen wollen. Auch der SC Elsdorf muss im weiteren Saisonverlauf weiter fleißig punkten - die Punkteausbeute des Zweitplatzierten konkurriert schlussendlich nämlich auch mit den weiteren Bezirksligen. Im Verfolgerduell mit der jüngst wieder auf dem Transfermarkt aktiven Alemannia Lendersdorf gilt es, mindestens den Druck auf Hilal-Maroc aufrechtzuerhalten, womöglich sogar vorbeizuziehen. Hilal selbst bekommt es mit dem zweitstärksten Rückrundenteam, dem SV Weiden, zu tun.

Unterdessen kommt es im Tabellenkeller zum Showdown: Der SSV Rot-Weiß Ahrem und die SpVg Frechen II duellieren sich um den ersten Platz am rettenden Ufer. Der lachende Dritte könnte der noch an Platz 15 geführte VfL Sindorf sein, der beim TuS Langerwehe gastiert.