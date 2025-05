Hikmet Eroglu verlässt die SG Keeken/Schanz

Ein Punkt stört ihn aber. „Ich bin mit der Trainingsbeteiligung nicht ganz zufrieden. Außerdem musste ich an jedem Spieltag vier bis sechs Spielerpositionen neu besetzen. So konnte sich keine eingespielte Mannschaft bilden.“

Eroglu weist auch darauf hin, dass auf jeden Fall drei Leistungsträger den Verein verlassen werden. Ein vierter Spielerabgang ist auch noch möglich. Domenic Drews wechselt zur neuen Saison zur SGE Bedburg-Hau II. Simon Berressen und Kajan Mahendran schließen sich der neuformierten zweiten Mannschaft des 1. FC Kleve an.

„Eine Anfrage habe ich schon abgelehnt. Ich werde nun ein Sabbatjahr einlegen und meine Kinder, die beide auch Fußball spielen, mehr begleiten und unterstützen. Ich freue mich schon darauf“, sagt Eroglu.

Bereits in der vergangenen Saison hat die SG Keeken/Schanz in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern nur knapp den Klassenerhalt geschafft. Und in der laufenden Spielzeit hinkt die Mannschaft den eigenen Erwartungen ebenfalls hinterher. Aktuell steht das Team auf Tabellenplatz zwölf mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 44:78. Am Sonntag steht das letzte Auswärtsspiel der Saison beim bereits feststehenden Absteiger Rheinwacht Erfgen auf dem Programm. Anpfiff des Duells ist um 15 Uhr.