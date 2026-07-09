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Hightlight in Breinig: Diese Tests müsst ihr auf dem Schirm haben
Die Testspiele von Freitag bis Sonntag am Mittelrhein
von red · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser
Der FV Bonn-Endenich hat bereits am vergangenen Wochenende die Testspielsaison eröffnet. – Foto: LaBima