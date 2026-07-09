 2026-07-09T07:06:32.265Z

Allgemeines

Hightlight in Breinig: Diese Tests müsst ihr auf dem Schirm haben

Die Testspiele von Freitag bis Sonntag am Mittelrhein

von red · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser
Der FV Bonn-Endenich hat bereits am vergangenen Wochenende die Testspielsaison eröffnet.
Der FV Bonn-Endenich hat bereits am vergangenen Wochenende die Testspielsaison eröffnet. – Foto: LaBima

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Am kommenden Wochenende steigen weitere Teams in den Testspiel-Sommer ein. Alle Paarungen der Woche findet ihr weiter unten im jeweiligen Matchday-Kalender von FuPa.

Die Testspiele am Freitag, 10. Juli 2026

Morgen, 18:30 Uhr
SV Breinig
SV BreinigBreinig
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
18:30live

Morgen, 19:00 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
19:00live

Morgen, 19:30 Uhr
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
19:30

Morgen, 19:45 Uhr
DJK Viktoria Buchheim
DJK Viktoria BuchheimBuchheim
FV Ermis
FV ErmisErmis II
19:45

Die Testspiele am Samstag, 11. Juli 2026

Sa., 11.07.2026, 18:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
KAS Eupen
KAS EupenKAS Eupen
18:00

Sa., 11.07.2026, 14:00 Uhr
Raderthal Kickers Köln 1991
Raderthal Kickers Köln 1991Raderthal
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup II
14:00

Die Testspiele am Sonntag, 12. Juli 2026

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
15:00

So., 12.07.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Hörn
Sportfreunde HörnHörn
VfL 05 Aachen
VfL 05 AachenVfL 05
15:30

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
Victoria Pier-Schophoven
Victoria Pier-SchophovenSchophoven
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren II
14:00

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim
SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim SpVg. Nöthen-Pesch-Harzheim  II
Sportfreunde Habbelrath-Grefrath
Sportfreunde Habbelrath-GrefrathHabbelrath
15:00

So., 12.07.2026, 15:15 Uhr
SC Germania Geyen 1932
SC Germania Geyen 1932Germ. Geyen
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
15:15

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:00

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
Kohlscheider BC
Kohlscheider BCKohlscheid
15:00

So., 12.07.2026, 13:15 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV III
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte II
13:15

So., 12.07.2026, 12:45 Uhr
FV Salia Sechtem
FV Salia SechtemSechtem II
SV Metternich
SV MetternichSV Metternich
12:45

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
SSV Walberberg 1930
SSV Walberberg 1930Walberberg
FC Eintracht Geislar
FC Eintracht GeislarGeislar
15:00

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
SC Stetternich
SC StetternichStetternich
Sportfreunde Hehlrath
Sportfreunde HehlrathHehlrath
14:00

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
SV Türkspor Bergheim 93
SV Türkspor Bergheim 93Türkspor 93
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest III
15:00

So., 12.07.2026, 13:30 Uhr
Rhenania Mariaweiler
Rhenania MariaweilerMariaweiler
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln II
13:30

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SSV Weilerswist 1924
SSV Weilerswist 1924Weilerswist
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961
SV Grün-Weiss Brauweiler 1961Brauweiler III
13:00

So., 12.07.2026, 15:00 Uhr
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
FC Concordia Haaren
FC Concordia HaarenHaaren II
15:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf
13:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Alsdorf
SV Blau-Weiß AlsdorfAlsdorf
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris III
13:00

So., 12.07.2026, 12:00 Uhr
SG25
SG25SG25
SG Schneifel
SG SchneifelSG Schneifel II
12:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
SG Rothe Erde/Nirm
SG Rothe Erde/NirmSG Rothe Erde/Nirm
13:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel II
Adler Effeld
Adler EffeldEffeld II
13:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
RSV Urbach 1912
RSV Urbach 1912RSV Urbach II
VTA Bonn
VTA BonnVTA Bonn
13:00

So., 12.07.2026, 11:00 Uhr
RSV Urbach 1912
RSV Urbach 1912RSV Urbach III
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05SV Zollstock IV
11:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven II
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05
SV Rot-Weiß Köln-Zollstock 05SV Zollstock
13:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SC Holweide 68
SC Holweide 68Holweide
DJK Viktoria Buchheim
DJK Viktoria BuchheimBuchheim
13:00

So., 12.07.2026, 13:15 Uhr
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
SV Bergfried Leverkusen-SteinbüchelSV Bergfried II
JSV Köln 96
JSV Köln 96JSV Köln 96 II
13:15

So., 12.07.2026, 13:45 Uhr
SC Köln-Brück 07
SC Köln-Brück 07Köln-Brück
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
13:45

So., 12.07.2026, 17:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 III
SV Agrippina-Germania Köln 1916
SV Agrippina-Germania Köln 1916Agrippina
17:00

So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
Spvg Wesseling-Urfeld
Spvg Wesseling-UrfeldWesseling-U.
SV Westhoven-Ensen
SV Westhoven-EnsenSV Westhoven
14:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
FC Sankt Augustin
FC Sankt AugustinSt. Augustin
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll II
13:00

So., 12.07.2026, 13:00 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
13:00live

So., 12.07.2026, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
14:45

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