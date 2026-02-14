 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Highlights heute: Wacker schlägt 1860 II & SVH – Buchbach verliert

Oberbayerische Bayern- und Landesligisten testen am Samstag

von Boris Manz · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: mb.presse / Butzhammer

Verlinkte Inhalte

2. Liga (AUT)
Regionalliga Bayern
Bayernliga Nord
Bayernliga Süd
Landesliga Mitte

Testspiel-Highlights am Samstag in Oberbayern. Zahlreiche Mannschaften testen heute gegen Hochkaräter. So trifft der TSV 1860 München II auf Lars Bender und Wacker Burghausen. Türkgücü München empfängt den FC Pipinsried und der TSV Buchbach empfängt den SV Kirchanschöring. Landsberg trennte sich mit der SpVgg Unterhaching II Remis. Alle Spiele der oberbayerischen Top-Teams auf einen Blick.

Regionalliga trifft auf Bayernliga: 1860 und SVH fordern Burghausen – Kirchanschöring in Buchbach

Heute, 12:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Wacker Burghausen
SV Wacker BurghausenSV Wacker
1
3
Abpfiff

FC Bayern München II spielt am ÖFB Campus

Heute, 14:00 Uhr
First Vienna FC
First Vienna FCFirst Vienna
FC Bayern München
FC Bayern MünchenFC Bayern II
2
2
Abpfiff

Bayernliga trifft auf Bayernliga: Türkgücü München fordert Pipinsried – Ingolstadt II gegen Ligakonkurrent

Heute, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
1
5
Abpfiff

Heute, 10:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt II
ASV Neumarkt
ASV NeumarktASV Neumarkt
1
1

Bayernliga trifft auf Landesliga: Landsberg, Deisenhofen und Erlbach im Einsatz

Heute, 11:00 Uhr
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching II
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
2
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
ESV Freilassing
ESV FreilassingFreilassing
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
6
Abpfiff

Bayernliga trifft auf Bezirksliga: Ismaning spielt gegen Gilching

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV Gilching-Argelsried
TSV Gilching-ArgelsriedGilching-A.
5
2
Abpfiff

Landesliga trifft auf Bezirksliga: KSC fordert Forstinning – SVN gegen München 54 – 1860 in Penzberg

Heute, 13:00 Uhr
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
3
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Hallbergmoos-Goldach
VfB Hallbergmoos-GoldachHallbergmoos
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
2
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SVN München
SVN MünchenSVN München
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Penzberg
1. FC PenzbergFC Penzberg
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
2
3
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
VfR Jettingen
VfR JettingenJettingen
SC Oberweikertshofen
SC OberweikertshofenOberw.hofen
2
7
Abpfiff

Alle weiteren Testspiele am Samstag, dem 14. Februar 2026