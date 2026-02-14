Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Highlights heute: Wacker schlägt 1860 II – SCO führt 7:2
Oberbayerische Bayern- und Landesligisten testen am Samstag
Testspiel-Highlights am Samstag in Oberbayern. Zahlreiche Mannschaften testen heute gegen Hochkaräter. So trifft der TSV 1860 München II auf Lars Bender und Wacker Burghausen. Türkgücü München empfängt den FC Pipinsried und der TSV Buchbach empfängt den SV Kirchanschöring. Landsberg trennte sich mit der SpVgg Unterhaching II Remis. Alle Spiele der oberbayerischen Top-Teams auf einen Blick.
Regionalliga trifft auf Bayernliga: 1860 und SVH fordern Burghausen – Kirchanschöring in Buchbach