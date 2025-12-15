Die U23 des SV Schalding-Heining geht als Titelverteidiger ins diesjährige Turnier. – Foto: Manuel Kirchberger

Highlight zum Jahresende: 48. Passauer Stadtmeisterschaften stehen an Auch mit reduzierter Teilnehmerzahl bleibt das Herren-1-Turnier das Herzstück der Passauer Stadtmeisterschaften - und sorgt schon im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff.

Der alljährliche Budenzauber in der Passauer Dreifachturnhalle hat längst Kultstatus erreicht und bietet den Fußballfans aus Stadt und Umland eine willkommene Auszeit vom weihnachtlichen Trubel. Im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr wieder das prestigeträchtige Herren-1-Turnier. Für die 48. Auflage haben sich diesmal lediglich acht Mannschaften angemeldet: Der SV Schalding-Heining schickt gleich alle drei Herren-Teams ins Rennen, der 1. FC Passau ist mit zwei Vertretungen dabei. Vollständig wird das Teilnehmerfeld schließlich durch den Gastgeber DJK Passau-West und die beiden Eintracht-Teams aus Patriching und Passau.

Beim letztjährigen Turnier gab es eine faustdicke Überraschung: Erstmals seit vielen Jahren war es nicht die Bayernliga-Mannschaft des SV Schalding-Heining, die am Ende den Titel in die Höhe stemmte. Stattdessen kürte sich die eigene zweite Mannschaft unter Spielertrainer Manuel Mörtlbauer zum Stadtmeister. In einem intensiven vereinsinternen Halbfinale setzte sich Schalding II verdient gegen die „Erste“ durch und belohnte sich anschließend mit einem souveränen Auftritt im Finale gegen Gastgeber DJK Passau-West. Die „Westler“ hatten zuvor die favorisierte Landesliga-Elf des 1. FC Passau ausgeschaltet, mussten sich im Endspiel jedoch klar mit 0:4 geschlagen geben. In diesem Jahr werden die acht teilnehmenden Teams erneut in zwei Gruppen aufgeteilt, die an unterschiedlichen Turniertagen ausgespielt werden. Die jeweils beiden besten Mannschaften ziehen in den Finaltag am 28. Dezember ein. Dort trifft der Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B - und umgekehrt.

Alle Termine + Gruppen im Überblick: Vorrunde (20.12./27.12.)

Gruppe A, am Samstag, 20.12., ab 19:40 Uhr: SV Schalding I, DJK Passau-West, 1. FC Passau II, DJK Eintracht Patriching Gruppe B, Samstag, 27.12., ab 19:40 Uhr: 1. FC Passau I, SV Schalding II, SV Schalding III, Eintracht Passau Finaltag (Sonntag, 28.12.) --> hier gehts zum ausführlichen Spielplan des Herren-1-Turniers

Avancierte beim letztjährigen Turnier zum Torschützenkönig: Schaldings U-23-Kapitän Dominik Götzer. – Foto: Robert Geisler

Regionalen Fußballkennern sticht beim Blick auf das Teilnehmerfeld sofort ins Auge, dass einige Passauer Stadtvereine heuer nicht mit dabei sind: Weder der VfB Passau-Grubweg aus der A-Klasse Hauzenberg noch der FC Schalding aus der Kreisklasse Pocking oder die „Bataven“ des SC Batavia Passau (A-Klasse Passau) treten in diesem Jahr beim Herren-1-Turnier an. Auf Nachfrage von FuPa erklärten die drei Vereine ihre Gründe für den Verzicht wie folgt: Aron Csizmadia (1. Vorstand SC Batavia Passau): "Wir haben einfach zu viele angeschlagene Spieler aus unserer ersten Herrenmannschaft und einige, die sowieso nicht in der Halle spielen möchten - deshalb haben wir diese Entscheidung getroffen." Armin Markowetz (sportlicher Leiter FC Schalding): "Viele unserer Spieler möchten in der Halle schlicht nicht antreten. Wir kämpfen ohnehin die ganze Saison über mit Verletzungen - das hat uns in der Kreisklasse bereits genug zurückgeworfen. Deshalb gehen wir mit den Herren heuer bei keinem Hallenturnier an den Start. Unsere älteren beziehungsweise ehemaligen Kicker (Ü32) sind dagegen im dafür vorgesehenen Wettbewerb vertreten. Und natürlich freut sich unsere Jugend riesig auf die Stadtmeisterschaft - für die Kleinsten ist das jedes Jahr ein echtes Highlight. Die musst du nicht motivieren, im Gegenteil: Die sind mit voller Begeisterung dabei. Die Herren hingegen zu etwas zu zwingen, bringt am Ende niemandem etwas.“ Jürgen Wohlmaier (sportlicher Leiter VFB Passau-Grubweg): "Einige Spieler unserer Ersten sind verreist, über die Feiertage zu Hause oder aus anderen Gründen verhindert. Zudem haben wir ein paar Verletzte, die in dieser Hallensaison gar nicht spielen. Unser Fokus liegt ohnehin nicht auf dem Hallenfußball, sondern klar auf unseren Zielen draußen - und das ist der Aufstieg.“

Der SC Batavia Passau um "Club-Urgestein" Sami Nasir geht dieses Jahr nur beim Reserve-Turnier und dem AH-Turnier an den Start. – Foto: Robert Geisler