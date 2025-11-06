Blicken gespannt dem Topspiel zum Vorrundenausklang entgegen: Wacker-Coach Lars (li.) und Hachings Cheftrainer Sven Bender. – Foto: Buchholz,Michaelottsportfotog.

Highlight zum Ende der Vorrunde: Bender vs. Bender in Burghausen Der 17. Spieltag steht auf dem Programm Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern

Bis zum letzten Spieltag der Vorrunde mussten die Fans der Regionalliga Bayern auf das Bruderduell warten: Der SV Wacker Burghausen mit Cheftrainer Lars Bender empfängt die SpVgg Unterhaching mit Cheftrainer Sven Bender zum Topspiel. Die Partie wird auch im BR24Sport-Livestream zu sehen sein.

Die Konstellation ist schon besonders: Freilich überstrahlt es einiges, wenn zwei Brüder und ehemalige Nationalspieler - in der Rolle der Hauptverantwortlichen der beiden Kontrahenten - zum allerersten Mal aufeinandertreffen. Bei den Gastgebern ist das Bemühen groß, das Familienduell nicht allzu hoch zu hängen. Wacker-Geschäftsführer Andreas Huber meint: "Für uns ist es nicht das vielumworbene Duell der Bender-Zwillinge, sondern vor allem ein Spiel zweier Top-Mannschaften der Regionalliga Bayern. Dafür haben wir einen angemessenen Rahmen, unter anderem mit einem umfangreichen Catering-Angebot und unserer großen After-Match-Party in der SVW-Sportparkhalle, geschaffen. Wir freuen uns auf einen unvergesslichen Abend in der Wacker-Arena!" Ein Heimsieg würde die Partystimmung an der Salzach noch steigern, feiert doch der SVW in diesen Tagen sein 95-jähriges Bestehen.



Bei all dem Trubel drumherum legt Wacker-Coach Lars Bender den Fokus aufs Sportliche: "In Ansbach ist es uns leider nicht gelungen, den nötigen Schritt zu machen, um uns in der Spitzengruppe der Regionalliga Bayern festzubeißen. Das hat natürlich zu einer gewissen Enttäuschung geführt. Dementsprechend sind wir jetzt zuhause - völlig unabhängig vom Gegner – wieder in der Bringschuld, eine Reaktion zu zeigen. Wir wollen uns als Team beweisen und zeigen, dass wir nach der erfolgreichen Serie zuvor und dem anschließenden Dämpfer in Ansbach sofort wieder in die Spur zurückfinden. Unser klares Ziel ist es, die drei Punkte in Burghausen zu behalten." Bis auf die auch schon in den vergangenen Wochen und Monaten abwesenden Dauerpatienten haben die Gastgeber den kompletten Kader zur Verfügung.





Gegen Würzburg setzte es für die Hachinger zuletzt eine 0:2-Heimpleite. – Foto: Sven Leifer

Beide Teams gehen mit ähnlichen Voraussetzungen ins Spiel. Wacker musste eine 1:3-Auswärtsniederlage in Ansbach quittieren, Haching verlor zuhause 0:2 gegen die Würzburger Kickers und damit auch die Tabellenführung. Es ei gar nicht so verkehrt, dass sein Team nun nicht mehr als Giganten der Liga angepriesen werden, meinte Sven Bender nach der Partie gegen die Unterfranken. Vor dem Spiel in der Wacker-Arena relativierte er seine Aussage ein wenig: "Es ist eigentlich egal, ob du Jäger oder Gejagter bist. Wir haben uns wohl gefühlt auf der Eins. Das heißt aber nicht, dass wir da nicht wieder hinwollen und hinkommen können. Jetzt gilt es, die nächste Aufgabe anzunehmen, Spiele zu gewinnen, Siege einzufahren und dann können wir auch wieder nach oben klettern." Dass er nun auf seinen Zwillingsbruder trifft, ficht Sven Bender nicht groß an. Wie er damit umgeht? "Ich gehe damit so um, wie in jedem anderen Spiel auch. Während des Spiels ist es mir relativ egal, wer auf der anderen Seite steht. Klar ist es eine besondere Situation, dass mein Bruder auf der anderen Seite steht, aber das hat keinen Einfluß darauf, wie wir spielen wollen. Die familiäre Geschichte steht definitiv im Hintergrund." Kapitän Markus Schwabl ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei. Marc Zimmermann ist wieder fit und hat vergangene Woche in der zweiten Mannschaft in der Landesliga Spielminuten sammeln können. Ob es für den Kader in Burghausen reicht, ließ sich Sven Bender noch offen. Timon Obermeier und Ben Erlmann fallen hingegen weiterhin aus.





Lukas Kling (re.) und sein Co-Trainer Sebastian Köhler hoffen auf einen Heimsieg gegen Aubstadt, damit sich die Situation in Bayreuth entspannt. – Foto: Sportfoto Zink / M.Ott





Zuhause wieder unter Zugzwang nach der Niederlage in Nürnberg steht die SpVgg Bayreuth. "Wir müssen unsere Punkte gegen andere Teams holen", sagte Cheftrainer Lukas Kling nach der 0:2-Pleite am Valznerweiher. Dann also gegen den TSV Aubstadt? "Mit dem TSV Aubstadt kommt am Freitag eine Mannschaft ins Stadion, die wir auf jeden Fall knacken wollen. Aubstadt hat im Vergleich zur vergangenen Saison auf jeden Fall eine Steigerung hingelegt, auch mit den Neuzugängen, die sie verpflichtet haben. Nichtsdestotrotz wollen wir zuhause wieder einen Dreier holen und werden das Spiel dementsprechend angehen", so Kling. Die Personalsituation bei der Altstadt ist weiterhin sehr angespannt. Die Torhüter Maurice Dehler und Lino Kasten sowie die längerfristig verletzten Feldspieler Felix Heim, Marco Zietsch, Ben Fischer, Lukas Quirin und Thomas Winklbauer fehlen weiterhin. Tobias Weber musste in Nürnberg kurzfristig wegen Krankheit passen, er dürfte aber gegen Aubstadt wieder mit dabei sein. Stammtorhüter Lucas Zahaczewski nahm nach monatelanger Verletzungspause in Nürnberg zumindest wieder auf der Ersatzbank Platz. Alexander Seidel musste angeschlagen ausgewechselt werden, sein Einsatz ist fraglich. Das sind die Partien des 17. Spieltags im Überblick Zuhause wieder unter Zugzwang nach der Niederlage in Nürnberg steht die SpVgg Bayreuth. "Wir müssen unsere Punkte gegen andere Teams holen", sagte Cheftrainer Lukas Kling nach der 0:2-Pleite am Valznerweiher. Dann also gegen den TSV Aubstadt? "Mit dem TSV Aubstadt kommt am Freitag eine Mannschaft ins Stadion, die wir auf jeden Fall knacken wollen. Aubstadt hat im Vergleich zur vergangenen Saison auf jeden Fall eine Steigerung hingelegt, auch mit den Neuzugängen, die sie verpflichtet haben. Nichtsdestotrotz wollen wir zuhause wieder einen Dreier holen und werden das Spiel dementsprechend angehen", so Kling. Die Personalsituation bei der Altstadt ist weiterhin sehr angespannt. Die Torhüter Maurice Dehler und Lino Kasten sowie die längerfristig verletzten Feldspieler Felix Heim, Marco Zietsch, Ben Fischer, Lukas Quirin und Thomas Winklbauer fehlen weiterhin. Tobias Weber musste in Nürnberg kurzfristig wegen Krankheit passen, er dürfte aber gegen Aubstadt wieder mit dabei sein. Stammtorhüter Lucas Zahaczewski nahm nach monatelanger Verletzungspause in Nürnberg zumindest wieder auf der Ersatzbank Platz. Alexander Seidel musste angeschlagen ausgewechselt werden, sein Einsatz ist fraglich.

Freitag