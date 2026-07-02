Highlight zum Auftakt: Eintracht Rheine empfängt Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster in der OBI-Arena zu Gast von PM · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hardy Krebs

Oberligist FC Eintracht Rheine startet mit einem echten Leckerbissen in die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027. Am Samstag, den 4. Juli 2026, kommt mit dem SC Preußen Münster einer der traditionsreichsten Vereine Westfalens zum Testspiel in die OBI-Arena Rheine. Für die Eintracht ist es das erste Testspiel der neuen Spielzeit – und gleich ein prominentes dazu.

Das Duell zweier westfälischer Traditionsklubs verspricht eine besondere Atmosphäre. Auf der einen Seite die Adlerträger aus Münster, die nach zwei Jahren in der 2. Bundesliga den Gang in die 3. Liga antreten mussten und sich für die neue Saison ebenfalls neu aufstellen. Für Preußen ist die Partie in Rheine eines der ersten Aufeinandertreffen in der Vorbereitung – und eine erste Standortbestimmung nach dem Umbruch. Auf der anderen Seite der gastgebende FCE, beheimatet im nach Münster zweitgrößten Ort des Münsterlandes, der seinen Anhängern an diesem Nachmittag erstmals den erneuerten Kader präsentieren kann. Erster Test für den umgebauten FCE-Kader

Für Eintracht Rheine ist das Spiel die ideale Gelegenheit, die umfangreich umgebaute Mannschaft erstmals auf den Platz zu bringen. In den vergangenen Wochen hat Sportleiter Christian Hebbeler den Kader des Oberligisten kräftig verstärkt und zwölf externe Neuzugänge an die Ems geholt. So haben der Trainer Christian Bienemann und der neu dazugekommene Co-Trainer Marc Wiethölter die Chance, die Neuen gleich gegen einen Gegner vom Format der Preußen auf die Probe zu stellen. Ein Fußballfest in der OBI-Arena