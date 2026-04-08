Highlight! U19-Derby zwischen Union und Hertha in der Alten Försterei

– Foto: Sebastian Räppold

Heute in einer Woche geht es um alles. Im Berliner Landespokal der A-Junioren treffen Union und Hertha im Kampf um das Finalticket aufeinander. Und das vor einer wahrscheinlich großartigen Kulisse.

Das letzte Mal, als die ältesten Junioren des 1. FC Union im großen Stadion spielen durften, liegt etwa zweieinhalb Jahre zurück. Damals trugen die Köpenicker ihre Heimspiele in der UEFA Youth League in der Alten Försterei aus. Gegen Braga und Neapel waren jeweils über 1000 Zuschauer vor Ort, gegen Real Madrid waren es fast 21.000. Vermutlich werden es kommenden Mittwoch nicht ganz so viele und dennoch dürfte es für viele Spieler ein vielleicht sogar einmaliges Erlebnis werden.

Dieses Spiel wird ganz sicher ein Highlight. Die U19 des 1. FC Union Berlin empfängt nächste Woche Mittwoch die A-Jugend von Hertha BSC. Es geht um Nichts geringeres als den Einzug ins Finale des Berliner Landespokals. Und dafür haben sich die Köpenicker etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird die Partie nicht etwa im Trainingszentrum Oberspree ausgetragen. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei vor einer wahrscheinlich großartigen Kulisse.

Karten gibt es über Union für 5 Euro für den Stehplatz (Kinder 3 Euro) sowie 10 Euro pro Sitzplatz (Kinder 6 Euro).

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