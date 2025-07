Die RWE-Anhänger können sich auf gleich zwei Heimspiele in der Pokalwoche freuen. – Foto: Roland Schäfer

Highlight-Spiel gegen RWE: SV Solingen muss Heimrecht abgeben Niederrheinpokal: Gut zwei Wochen ist es her, als die Niederrheinpokal-Auslosung dem SV Solingen das absolute Glücklos zuteilte. Schließlich trifft der Bezirksligist in der ersten Runde auf Titelverteidiger Rot-Weiss Essen, der auch in der kommenden Spielzeit in der dritthöchsten Spielklasse an den Start geht. Da der Verein den Zuschauerandrang für das Highlight-Spiel nicht im eigenen Stadion stemmen kann, muss die Begegnung in Essen stattfinden.

Es ist nicht das erste Mal, das eine unterklassigen Mannschaft in der ersten Runde des Pokals sein Heimrecht aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen abgeben muss: Egal ob im DFB-Pokal der Profis oder im Niederrheinpokal bei den Amateuren sind Heimrecht-Täusche keine Seltenheit. Einen solchen wird es nun auch für die Partie zwischen Bezirksligist SV Solingen 08/10 und der Profimannschaft von Rot-Weiss Essen geben, wenn diese am 27. August im Rahmen des Niederrheinpokals aufeinandertreffen. Wie der Verband nun mitteilte, wird die Begegnung in Essen und nicht in Solingen stattfinden.

Für den SV Solingen war es fraglos das beste Los, was zu bekommen war: Ganze vier Ligen trennen die 08/10er von dem Essener-Kontrahenten, der zwei Tage vor dem Auftritt gegen den Bezirksigisten noch im Rahmen des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund trifft. Da ein solches Spiel kein selbstverständliches für die Elf von Trainer Erdim Soysal ist, wird mit einem ungewöhnlich hohen Zuschauerandrang zu rechnen sein. In Folge dessen muss die Partie nach Essen verlegt werden, da die Gegebenheiten im Solinger Walder Stadion ein solches Highlight-Spiel nicht stemmen können. Scialabba: „Sehr schade, dass wir so ein tolles Spiel nicht in Solingen austragen können“

Demnach wird das Heimrecht für die Begegnung zwischen dem SV Solingen und Rot-Weiss Essen in der ersten Pokalrunde getauscht. Gespielt wird also im Essener Stadion an der Hafenstraße, wenn die beiden Mannschaften am 27. August Aufeinandertreffen. Zwar sei es „sehr schade, dass wir so ein tolles Spiel nicht in Solingen austragen können“, wie Sporteiter Inno Scialabba dem RevierSport mitteilt, dennoch dürfte dies die Besonderheit des Spiels nicht trüben. Immerhin gastieren sonst Traditionsvereine wie der MSV Duisburg, FC Hansa Rostock, TSV 1860 München oder auch Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg im knapp 20.000 Zuschauer fassenden Stadion an der Hafenstraße. Nun also auch der SV Solingen 08/10. RWE unmittelbar vor Saisonauftakt