„Highlight meiner Karriere“ – Robert Nnaji im Aufstiegs-Interview

Die SG Wattenscheid 09 ist zurück! Mit einem deutlichen 5:1-Erfolg am vergangenen Spieltag machte der Traditionsverein den lang ersehnten Aufstieg perfekt. Mittendrin: Der 29-jährige Robert Nnaji, der mit drei Torbeteiligungen im entscheidenden Spiel einmal mehr seine Extraklasse unter Beweis stellte. Nach turbulenten Wochen blickt er auf den historischen Aufstiegstag zurück, lobt das Interims-Trainer-Trio und erklärt seine persönliche Erfolgsformel.

Seit zwei Jahren trägt Nnaji nun das Trikot der Sportgemeinschaft und bereut diesen Schritt keineswegs. Die Entscheidung für Wattenscheid fiel damals aufgrund einer klaren sportlichen Vision der Vereinsführung. Die historische Bedeutung des Klubs nimmt er dabei jede Woche als Privileg wahr: „Seitdem ich in Deutschland bin, hörte man über Wattenscheid. Jede Woche darf ich spüren, was für ein geiler Verein das ist und wie viel Wucht die Fans heim und auswärts mitbringen.“

Dass der Aufstieg mit einem derart deutlichen Auswärtssieg eingefahren wurde, spiegelt für den Angreifer das wahre Potenzial des Teams wider. „Ein 5:1 zeigt einfach, was für eine Qualität in dieser Mannschaft steckt. Das haben wir mehrmals in dieser Saison bewiesen, aber das Spiel war besonders“, betont Nnaji im Rückblick. Nach dem Abpfiff wich die Anspannung der puren Erleichterung: „Es war es irgendwie ein bisschen mehr Befreiung, weil der Aufstieg endlich geschafft wurde. Wir haben jeden Moment genossen.“ Für den Offensivspieler, der nun bei beeindruckenden 20 Saisontoren steht, war es der bisherige Höhepunkt seiner sportlichen Laufbahn: „Es war definitiv der schönste Moment meiner bisherigen Karriere.“

Seine persönliche Bestleistung und die beachtliche Torquote führt er auf eine Mischung aus mentaler Lockerheit, Vertrauen des Umfelds und seinen tiefen Glauben zurück. Unter dem Leitspruch „Let Go and Let God“ versucht er, auf dem Platz befreit aufzuspielen und den Fokus rein auf die Dinge zu legen, die er selbst kontrollieren kann. „Dazu kommt einfach, dass ich hier ein riesiges Vertrauen von meiner Mannschaft und dem Trainerteam habe. Die Fans zeigen mir jedes Mal Liebe“, erklärt der 20-Tore-Stürmer die sportliche Konstanz.

Kabinen-Harmonie und Lob für das Interims-Trio

Als Spielertyp beschreibt sich Robert Nnaji primär als positiven Charakter, dem das Wohlbefinden seiner Mitmenschen am Herzen liegt. Sobald der Schiedsrichter jedoch anpfeife, schalte er in den Wettkampfmodus: „Ich hasse es zu verlieren und möchte mich jedes Mal im Spiegel angucken und wissen, dass ich alles gegeben habe.“

Diese Einstellung teilte das gesamte Team, was sich insbesondere nach der Entlassung von Trainer Christopher Pache zeigte. Das übernehmende Interims-Trio führte die Mannschaft erfolgreich durch die kritische Saisonphase. „Überragend“, lautet das Urteil des Stürmers über das Trainer-Drei-Gespann. „Die haben das Ding mit uns durchgezogen und den Aufstieg geschafft. Sie haben auf jeden Fall einen großen Anteil daran, und vieles davon sieht man nicht, weil es auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine passiert.“

Noch ein Ziel vor Augen

Obwohl die Aufstiegsparty intensiv war, bleibt der sportliche Ehrgeiz für das Saisonfinale hoch. Am letzten Spieltag hat die SG Wattenscheid 09 die Chance, die Spielzeit mit der Meisterschaft zu krönen. „Der Fokus liegt immer noch auf dem letzten Spiel, weil da noch was zu holen ist – unter anderem die Meisterschaft“, blickt der Angreifer kämpferisch voraus. Für die kommenden Jahre hat er sich vorgenommen, diese Leistungen konstant zu bestätigen, noch mehr Scorerpunkte zu sammeln und sich Saison für Saison weiter zu verbessern.