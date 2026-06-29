Highlight in Luhe-Wildenau: Vilzing, Hof und Kareth schauen vorbei

Vilzings Stürmer Erol Özbay trifft auf seinen Ex-Klub SC Luhe-Wildenau. – Foto: Imago/DiZ-PiX

Ein Regionalligist, ein Bayernligist und zwei Landesligisten. Das Teilnehmerfeld beim vom SC Luhe-Wildenau ausgerichteten Höhbauer-Cup kann sich sehen lassen. Dieses Turnier ist ein sportliches Schmankerl im (Nordoberpfälzer) Vorbereitungskalender. Titelverteidiger TSV Kareth-Lappersdorf ist auch heuer am Start. Genauso natürlich wie Landesliga-Kollege und Gastgeber SC Luhe-Wildenau. Dazu gesellen sich zwei „Newcomer“. Regionalligist DJK Vilzing sowie die SpVgg Bayern Hof aus der Bayernliga Nord sind neu im Teilnehmerfeld. Sie sind gleichzeitig die beiden klassenhöchsten Starter. „Wir setzen bewusst auf neue Gesichter und höherklassigen Flair, hoffen auf einen ordentlichen Zuschauerzuspruch“, erklärt Markus Hofbauer aus dem Wildenauer Lager. Der Startschuss für die zweite Auflage des Cups fällt am morgigen Dienstagabend. Da kreuzen Luhe-Wildenau und Vilzing im ersten Semifinale die Klingen. Tags darauf rittern Kareth-Lappersdorf und Bayern Hof um den Einzug ins Endspiel. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr. Die Finalspiele gehen am Samstag ab 16 Uhr über die Bühne. Alle Begegnungen werden im Michael-Höhbauer-Stadion zu Oberwildenau ausgetragen.



Nachdem das Benefizspiel gegen den ASV Cham der Hitze zum Opfer fiel und seitens des Veranstalters abgesagt wurde, hat die DJK Vilzing nun die erste Standortbestimmung in dieser Vorbereitung vor der Brust. Wie weit ist die Truppe von Trainer Thorsten Kirschbaum schon? Ein erster Fingerzeig stellen die 90 Minuten am Dienstag dar. „Wir haben zwei Wochen an Vorbereitung hinter uns, hatten aber bislang noch kein Spiel. Deswegen freuen wir uns, jetzt ran zu dürfen. Die Hitze begleitet uns im Moment natürlich auch in den Trainingseinheiten. Wir versuchen es so zu steuern, dass wir trotzdem vernünftige Inhalte trainieren können“, berichtet Kirschbaum. Gegen den zwei Klassen tiefer ansässigen SC Luhe-Wildenau ist der Regionalligist natürlich haushoher Favorit. „Woran wir gearbeitet haben – mit und gegen den Ball – versuchen wir unter Wettkampfbedingungen umzusetzen, um daraus Lehren zu ziehen und den nächsten Schritt zu gehen“, so der Ex-Profikeeper, der von einem „coolen Event“ und einem „richtig guten Test für uns in dieser Vorbereitungsphase“ spricht.



Die Mannschaft aus Luhe-Wildenau hat bereits zwei Spiele hinter sich. Einer 4:5-Niederlage gegen Ammerthal folgte das Pokalaus gegen die SpVgg SV Weiden (1:4). Am Wochenende war man aufgrund der Temperaturen nicht im Einsatz. „Für uns ist es natürlich ein absolutes Highlight, dass wir zum 100-Jährigen Vereinsjubiläum so ein starkes Teilnehmerfeld zusammenbekommen haben – hier ein dickes Lob an die Organisatoren“, schickt Spielercoach Benjamin Urban voraus. Gegen den Viertligisten hofft er auf einen mutigen Auftritt seiner Spieler: „Auch wenn die Trauben gegen Vilzing extrem hoch hängen werden, wollen wir uns gut verkaufen und vor allem 90 Minuten Gas geben.“ Zudem freue man sich darauf, den Ex-Wildenauer Erol Özbay – seit zwei Jahren ja in Diensten der DJK Vilzing – wieder in Oberwildenau spielen zu sehen. „Auch wenn er kein schwarz-rotes Trikot anhaben wird“, schmunzelt Urban.







Als Titelverteidiger geht der TSV Kareth-Lappersdorf ins Rennen. Im Vorjahr glückten dem damaligen Landesliga-Absteiger Siege gegen die klassenhöheren Teams aus Luhe-Wildenau und Etzenricht. „Wir freuen uns auf den Höhbauer-Cup und sind dankbar über die erneute Einladung. Das Turnier wurde im letzten Jahr unfassbar gut ausgetragen, der Platz in Oberwildenau ist super“, freut sich TSV-Trainer Bastian Lerch auf das Turnier. Zurück in der Landesliga, haben die Regensburger Vorstädter zuletzt ein kleines Ausrufezeichen setzen können. Vor wenigen Tagen besiegte man den Neu-Bayernligisten SpVgg Landshut mit 3:1. An Selbstvertrauen dürfte es Kapitän Marco Fehr und Co. also nicht mangeln. Dem Match am Mittwoch gegen die SpVgg Bayern Hof, dem Zehnten der abgelaufenen Bayernliga-Nord-Saison, blickt Lerch so entgegen: „Bayern Hof ist ein Top-Gegner und wird uns stark fordern. Wir wollen uns nicht verstecken, jedem Spielzeit geben und wieder neue Erkenntnisse aus diesem Spiel rausziehen.“