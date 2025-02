Highlight gegen 1860 II: TSV Gilching erkämpft sich Unentschieden gegen Junglöwen

Die starke Siegesserie in der laufenden Wintervorbereitung ist zwar in der letzten Partie vor der Fortsetzung der Bezirksliga-Saison gerissen – dennoch war das 2:2 im Heimspiel gegen Bayernliga-Spitzenreiter TSV 1860 München II am Freitagabend ein respektabler Erfolg für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried. „Dafür können wir uns aber nichts kaufen, wenn das erste Punktspiel verloren wird“, stellte Coach Christian Rodenwald klar. In einer Woche gegen den FC Aich werden andere Fertigkeiten bei den abstiegsbedrohten Gilchingern gefragt sein. „Aich wird sicher nicht so früh pressen wie die Löwen“, so Rodenwald.