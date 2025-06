Highlight für Ettmannsdorf: Vilzing kommt mit voller Kapelle

Einem Highlight seiner diesjährigen Sommer-Vorbereitung steuert der SV Schwandorf-Ettmannsdorf entgegen. Der Landesligist erwartet am morgigen Freitag (Anstoß 18.30 Uhr) am Naab-Ufer die Regionalliga-Mannschaft der DJK Vilzing mit ihrem neuen Trainer, Ex-Profi Thorsten Kirschbaum. Dessen Gegenüber Christian Most – auch er steht ja neu auf der Ettmannsdorfer Kommandozentrale – legt einen klaren Fokus.

Erst in der Winter-Vorbereitung waren die beiden Mannschaften zum letzten Mal aufeinander geprallt. Seinerzeit kam Ettmannsdorf mit 1:9 unter die Räder. Speziell im ersten Durchgang präsentierten sich souveräne Vilzinger drückend überlegen. „Die Jungs sollen trotzdem positiv und mit viel Vorfreude in dieses Spiel gehen. Wir haben nichts zu verlieren und wollen der Regionalliga-Truppe so gut wie möglich Paroli bieten“, sagt Christian Most, in dessen Augen dieses Spiel zum richtigen Zeitpunkt kommt. Im Vergleich zu den bisherigen Testpartien gegen die Bezirksligisten Tännesberg und Wenzenbach, die jeweils mit 2:0 gewonnen wurden, wird der SVSE diesmal deutlich mehr in der Defensive gefordert sein. „Großes Augenmerk wird natürlich auf unserer Defensivarbeit liegen. Nur im Verbund und mit guter Ordnung werden wir hier die starken Offensivakteure vom Gast aus Vilzing bremsen können“, unterstreicht Most und denkt da sicher unter anderem an Markus Ziereis, der sich zuletzt mit einem Fünferpack ins Vilzinger Team einfügte.









Der neue Übungsleiter des Vorjahresdritten der Landesliga Mitte kann momentan noch nicht mit dem vollen Kader arbeiten. Wegen ihren Verletzungen aus der Vorsaison stehen Kevin Grünauer (Aduktorenverletzung), Felix Wifling (Knieverletzung), Luca Oberndorfer (Fußverletzung) und Maximilan Schreiner (Knieverletzung) nach wie vor nicht zur Verfügung. Des Weiteren muss Most auf Tobias Bernkopf verzichten, der im Urlaub weilt.



Unterdessen dürfte die DJK Vilzing mit voller Kapelle nach Schwandorf fahren. Neu-Coach Thorsten Kirschbaum musste beim zurückliegenden Test-Doppel gegen Burglengenfeld (3:2) und Kreisklssist Wald/Süssenbach (15:0) lediglich auf Neuzugang Daniel Steininger und Dauerpatient Lukas Schröder verzichten. Im zweiten Match fehlte dann Keeper Fabian Eutinger. Erfreulich: Jonas Blümel feierte nach einjähriger Zwangspause beim Benefizspiel in Wald sein Comeback. Kirschbaum blickte sehr zufrieden auf die erste Trainingswoche zurück, lobte den Willen und das Engagement der Spieler. Dies dürfte ihm den Einstieg vereinfacht haben. In den kommenden Wochen bis zum Regionalliga-Auftakt wird es mitunter darum gehen, zueinander zu finden und die neuen Spieler einzubauen. Beim Testspiel in Ettmannsdorf soll natürlich ein möglichst positives Ergebnis herausspringen.