Highlight für den SV Bergisch Gladbach 09: Morgen kommt der 1. FC Köln Testspiel in der BELKAW Arena – Tickets noch an der Abendkasse erhältlich von red / PM · Heute, 14:26 Uhr · 0 Leser

Am Donnerstag ist der 1. FC Köln zu Gast beim SC Bergisch Gladbach 09. – Foto: Ben Horn

Die Vorfreude steigt: Am Donnerstagabend wartet auf den SV Bergisch Gladbach 09 der Höhepunkt der diesjährigen Saisonvorbereitung. Um 18 Uhr empfängt der Regionalliga-Aufsteiger den Bundesligisten 1. FC Köln in der BELKAW Arena. Mannschaft, Trainerteam und der gesamte Verein freuen sich auf einen besonderen Fußballabend vor großer Kulisse.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle Kurzentschlossenen: Wer sich bislang noch kein Ticket gesichert hat, kann am Donnerstag spontan dabei sein. Tickets für das Highlight gegen den 1. FC Köln sind noch erhältlich und werden auch an den Tageskassen der BELKAW Arena angeboten. Der SV09 freut sich über jeden Besucher, der diesen besonderen Fußballabend gemeinsam mit der Mannschaft und der gesamten 09-Familie erleben möchte. Fünf Vorbereitungswochen in den Knochen Sportlich gehen die Nullneuner mit einem guten Gefühl in das attraktive Kräftemessen. Nach fast fünf intensiven Vorbereitungswochen und zuletzt überzeugenden Auftritten in den Testspielen präsentiert sich die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth bereits in guter Verfassung. Beim jüngsten 4:1-Erfolg gegen Regionalliga-Mitaufsteiger VfB Hilden zeigte der SV09 schon sehr deutlich, dass die Abläufe zunehmend greifen.

Nach einer kurzen Trainingspause hat die Mannschaft die Arbeit wieder aufgenommen und richtet den Fokus nun ganz auf das Highlight gegen den FC. Co-Trainer Andy Habl freut sich auf die besondere Herausforderung und möchte, dass die Mannschaft den Abend vor allem als das begreift, was er ist: ein außergewöhnliches Erlebnis in der Vorbereitung. „Wir freuen uns alle sehr auf diesen Test und wollen ganz viel Spaß an diesem Spiel haben. Jeder soll die Partie und hoffentlich auch die große Kulisse genießen“, sagt Habl.