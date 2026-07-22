Highlight für den SV Bergisch Gladbach 09: Morgen kommt der 1. FC Köln

Die Vorfreude steigt: Am Donnerstagabend wartet auf den SV Bergisch Gladbach 09 der Höhepunkt der diesjährigen Saisonvorbereitung. Um 18 Uhr empfängt der Regionalliga-Aufsteiger den Bundesligisten 1. FC Köln in der BELKAW Arena. Mannschaft, Trainerteam und der gesamte Verein freuen sich auf einen besonderen Fußballabend vor großer Kulisse.
Gute Nachrichten gibt es auch für alle Kurzentschlossenen: Wer sich bislang noch kein Ticket gesichert hat, kann am Donnerstag spontan dabei sein. Tickets für das Highlight gegen den 1. FC Köln sind noch erhältlich und werden auch an den Tageskassen der BELKAW Arena angeboten. Der SV09 freut sich über jeden Besucher, der diesen besonderen Fußballabend gemeinsam mit der Mannschaft und der gesamten 09-Familie erleben möchte.
Sportlich gehen die Nullneuner mit einem guten Gefühl in das attraktive Kräftemessen. Nach fast fünf intensiven Vorbereitungswochen und zuletzt überzeugenden Auftritten in den Testspielen präsentiert sich die Mannschaft von Cheftrainer Kevin Kruth bereits in guter Verfassung. Beim jüngsten 4:1-Erfolg gegen Regionalliga-Mitaufsteiger VfB Hilden zeigte der SV09 schon sehr deutlich, dass die Abläufe zunehmend greifen.
Nach einer kurzen Trainingspause hat die Mannschaft die Arbeit wieder aufgenommen und richtet den Fokus nun ganz auf das Highlight gegen den FC.
Co-Trainer Andy Habl freut sich auf die besondere Herausforderung und möchte, dass die Mannschaft den Abend vor allem als das begreift, was er ist: ein außergewöhnliches Erlebnis in der Vorbereitung. „Wir freuen uns alle sehr auf diesen Test und wollen ganz viel Spaß an diesem Spiel haben. Jeder soll die Partie und hoffentlich auch die große Kulisse genießen“, sagt Habl.
Bei aller Vorfreude ordnet das Trainerteam die sportlichen Kräfteverhältnisse realistisch ein. Der Unterschied zwischen einem Bundesligisten und einem Regionalligisten ist groß. Dennoch möchten sich die Nullneuner keineswegs verstecken.
„Natürlich ist das noch einmal ein riesiger Unterschied und wir wissen, dass es kein Spiel auf Augenhöhe sein wird. Trotzdem wollen wir versuchen, den großen FC ein bisschen zu ärgern“, macht Habl deutlich.
Dabei geht es für den SV09 vor allem darum, die in den vergangenen Wochen erarbeiteten Inhalte auch gegen einen Gegner auf höchstem Niveau auf den Platz zu bringen. Defensiv kompakt und konzentriert arbeiten, mutig Fußball spielen und im Offensivspiel immer wieder eigene Akzente setzen – so lautet die Marschroute.
„Wir wollen viel von dem umsetzen, was wir in der Vorbereitung trainiert haben, hinten gut stehen und versuchen, nach vorne den einen oder anderen Nadelstich zu setzen. Wenn jeder Einzelne das abruft, was er kann, können wir mit einem guten Ergebnis aus diesem besonderen Spiel herausgehen“, blickt Habl voraus.
Die bisherigen Testspiele lieferten dem Trainerteam bereits wichtige Erkenntnisse über den Leistungsstand der Mannschaft. Gegen den 1. FC Köln steht nun weniger eine klassische Standortbestimmung im Vordergrund. Vielmehr bietet sich den Spielern die besondere Gelegenheit, sich mit Profis auf Bundesliga-Niveau zu messen und dabei weitere wertvolle Erfahrungen für die bevorstehende Regionalliga-Saison zu sammeln.
Für den SV09 soll der Donnerstagabend deshalb beides werden: ein sportlich anspruchsvoller Test und ein Fußballfest für den gesamten Verein und die Region.
Und wer noch spontan dabei sein möchte: Es gibt noch Tickets – auch an den Tageskassen der BELKAW Arena!