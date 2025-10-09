»Highlight«-Freitag, Standard-Samstag - oder »asozialer« Sonntag?

Beim genaueren Blick auf die Ansetzungen im Laufe der aktuellen Saison wird relativ schnell ersichtlich, dass der Freitag inzwischen der beliebteste Spieltag ist. "Unter Flutlicht zu spielen ist immer schön“, weiß nicht nur Stadelns Trainer Manfred Dedaj. „Und nachdem die Trainingseinheiten auch immer abends stattfinden, bleibt man auch im Rhythmus.“ Ähnlich sieht es Michael Riester von der SpVgg SV Weiden. Er spricht von einem „extremen Flair. Und wenn die Leistung stimmt, ist zusätzlich das Wochenende frei.“



Thomas Popp (Sportlicher Leiter, SpVgg Bayern Hof) begeistert das gewisse Etwas von Spielen zum Ausklang der Arbeitswoche ebenso – zumal zu diesem Zeitpunkt traditionell mehr Zuschauer auf die Grüne Au kommen, was die Vereinskasse jubeln lässt. Für Gebenbachs Neu-Trainer Dominic Rühl „spielt es keine große Rolle, an welchem Tag am Wochenende gespielt wird“, außer vielleicht „dass man die Tagesplanung jeweils anderes gestalten muss“. Aber auch der amtierende Meistertrainer gibt zu, dass der Freitag „immer mehr an Charme gewinnt.“



Eine gewisse Vorreiterrolle in diesem Zusammenhang nimmt der SC Eltersdorf ein. Bereits seit Jahren bestreiten die Quecken ihre Heimspiele zum Auftakt des Wochenendes (unter Flutlicht). „Das hat bei uns Tradition“, macht Sprecher Timo Engelhardt deutlich. „Das ist der perfekte Start ins Wochenende.“ Schmunzelt ergänzt er: „Manchmal im Positiven, manchmal leider aber im Negativen.“ Grundsätzlich ist es für ihn ein "Highlight", mit „Bier, Bratwurst und Fußball“ die freien Tage einzuläuten.



Es gibt sie aber auch noch, die Traditionalisten – und die Pragmatiker. Sascha Dorsch, Vorstandssprecher des FC Eintracht Bamberg, ist der Anstoßzeitpunkt letztlich egal. „Viel wichtiger sind entsprechende Pausen vor und nach den Spielen. Die Ansetzungen, die es in dieser Hinsicht schon gab, sind für uns teilweise sinnfrei.“ Und Andreas Eisenmann vom Würzburger FV bevorzugt als einer der wenigen den Samstagnachmittag, weil dieser „aus Sicht der Trainingssteuerung besser“ ist.



Und zum Abschluss dieser kleinen Umfrage gibt’s noch klare Worte – von Neumarkts Trainer Sven Zurawka. „Freitag ist der beste Tag, denn dann hat man Samstag und Sonntag frei für die Familie. Immerhin sind wir immer noch im Amateurbereich und keine Profis. Genau deshalb ist der Sonntag für mich der asozialste Spieltag. Da zu spielen, ist absoluter Humbug.“