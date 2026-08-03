Highlight-Duell für Grainet - "Sturm" muss an den Roten Steg

Der SV Grainet geht als Außenseiter in das Derby gegen den 1. FC Passau – Foto: Felix Schmautz





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Trotz des späten Gegentors und der damit verbundenen knappen Niederlage beim TSV Kareth-Lappersdorf haben wir dort unsere bisher beste Leistung gezeigt. Mit dem 1. FC Passau kommt nun eine junge und gut ausgebildete Truppe nach Grainet, die in den vergangenen beiden Spielen eindrucksvoll gezeigt hat, über welche Qualität sie verfügt. Sie tritt sehr dominant auf, hat eine klare Spielidee, eine gute Raumaufteilung und viele Positionswechsel. Wir wissen, dass da ein Kaliber auf uns zukommt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir jedem Gegner das Leben schwer machen können – und genau das wollen wir auch im Derby gegen den niederbayerischen Traditionsverein zeigen."





Personalien: Neben Langzeitausfall Sebastian Seidl fehlt der gesperrte Andreas Fürst. Zudem stehen Julian Sammer, Johannes Schmid und Sebastian Kölbl allesamt auf der Kippe.







Patrick Choroba (Spielertrainer 1. FC Passau): "Wir wollen den nächsten Sieg holen, auch wenn es ein schwieriges Spiel vor einer vermutlich großen Kulisse werden wird. Wichtig wird sein, dass wir uns nicht überrumpeln lassen, denn der Gegner wird sich in jeden Zweikampf reinfighten. Daher rechnen wir mit einem ähnlichen Spiel wie zum Saisonauftakt gegen Vornbach und wollen es dieses Mal deutlich besser machen."



Personalien: Nur Jungspund Marco Aigner ist definitiv aus.









Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Passau ist abgehakt und es geht gleich wieder weiter. Es gibt neue Punkte zu vergeben und zu Hause wollen wir welche holen. Mit Bayernliga-Absteiger Hauzenberg erwarten wir aber einen sehr guten Gegner, der mit dem 6:2-Sieg gegen Ettmannsdorf reichlich Selbstvertrauen tanken konnte."



Personalien: Jonathan Auburger fehlt aus beruflichen Gründen. Jeremias Burkhardt und Julian Göttlinger drohen erneut auszufallen.





Matthias Süß (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Trotz eines frühen 0:2-Rückstands haben die Jungs gegen Schwandorf-Ettmannsdorf Moral gezeigt und eine bockstarke zweite Hälfte gespielt, in der wir endlich auch mal unsere Möglichkeiten relativ effektiv verwerten konnte. Diese Leistung sollte uns Auftrieb und Mut für die anspruchsvolle Auswärtsaufgabe in Bad Kötzting geben. Am Roten Steg ist es nie einfach, dennoch wollen wir weiter ungeschlagen bleiben. Ich persönlich freue mich ganz besonders auf diese Partie, da ich als Aktiver eine tolle Zeit beim FCK hatte."



Personalien: Ob Joris Wagner und Philipp Schneider auflaufen können, wird sich erst kurzfristig entscheiden.