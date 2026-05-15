High Noon um Platz drei

– Foto: Miriam Senft

Hinter dem entrückten Spitzenduo der Frauen-Mittelrheinliga steigt das Duell um die Vormachtstellung im Verfolgerfeld. Viktoria Waldenrath-Straeten lechzt nach dem 5:1-Kantersieg der Vorwoche nach dem nächsten Sieg, um den Sechs-Punkte-Rückstand auf den Tabellendritten aus Allner-Bödingen entscheidend zu verkürzen. Für die Gastgeberinnen markiert die Partie die letzte Gelegenheit der Spielzeit, einen der „Großen Drei“ zu Fall zu bringen und gleichzeitig die Scharte aus der Hinspielniederlage auszuwetzen.

Ausrutscher für Alemannia Aachen verboten Am 23. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga empfängt der Tabellensiebte SV Rot-Weiß Merl den Aufstiegsaspiranten Alemannia Aachen. Während die Gastgeberinnen mit 21 Punkten im gesicherten Mittelfeld rangieren, kämpft die Alemannia mit 48 Punkten als Tabellenzweiter noch um die Meisterschaft.

Für Aachen geht es darum, mit drei Punkten den Spitzenreiter DJK Südwest Köln unter Druck zu setzen, denn die DJK muss im "Freispiel" gegen die Eff-Zeh-Dritte ran. Aachen geht selbstredend favorisiert in die Partie, auch weil die Demirci-Elf das Hinspiel deutlich mit 5:1 für sich entschied. Merls Trainer Jan Schüll stellt sich auf eine intensive Aufgabe ein: „Es wird ein schweres Spiel“, erklärt der Coach vor dem Duell mit dem Favoriten. Trotz der deutlichen Niederlage in der Vorwoche hat Schüll einen klaren Plan für seine Elf gefasst. „Wir wollen hinten sicher stehen und vorne Nadelstiche setzen“, so die Marschroute der Rot-Weißen.

Dass dies gegen den Tabellenzweiten kein Selbstläufer wird, ist dem Trainer bewusst. „Wie gegen Südwest wird eine große Herausforderung“, ordnet Schüll die Qualität des Gegners ein. Dennoch schielt man in Merl auf eine Überraschung: „Damit die drei Punkte in Merl bleiben, muss alles zusammenkommen.“

Verfolger-Duell: Waldenrath-Straeten fordert Allner-Bödingen Im Duell um die Vormachtstellung hinter dem Spitzenduo der Mittelrheinliga bahnt sich ein spannendes Kräftemessen an. Wenn die Viktoria Waldenrath-Straeten den SV Allner-Bödingen empfängt, trifft der Tabellenvierte (30 Punkte) auf den direkten Tabellennachbarn auf Rang drei (36 Punkte). Es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams, die den inoffiziellen Titel „Best of the Rest“ unter sich ausmachen. Während die Viktoria am vergangenen Wochenende beim deutlichen 5:1-Erfolg in Leverkusen ihre Torlaune unter Beweis stellte, kommt der SV Allner-Bödingen aus einer spielfreien Woche. In der Hinrunde behielten die Gäste mit 2:0 die Oberhand – ein Ergebnis, das im Lager der Viktoria noch nachwirkt. Trainer Mike Honold sieht die Begegnung als letzte große Chance der Spielzeit: „Wir haben am Sonntag zum letzten Mal die Chance gegen eine Top-3-Mannschaft zu gewinnen, bisher ist uns das nicht gelungen. Unser Ehrgeiz ist dementsprechend groß das zu ändern.“ Der Respekt vor dem Gegner ist vorhanden, doch die Motivation überwiegt. „In der Vergangenheit waren die Duelle gegen Allner immer auf Augenhöhe und Kleinigkeiten haben die Spiele meist entschieden. So ein Spiel erwarte ich auch diesmal. Wir haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen“, so Honold weiter.

Kampf um den Klassenerhalt: Bergfried gastiert in Jüngersdorf In der Mittelrheinliga der Frauen steht ein wegweisendes Duell im Tabellenkeller an: Der TuS Jüngersdorf-Stütgerloch empfängt den Aufsteiger SV Bergfried Leverkusen. Während die Gastgeberinnen mit 18 Punkten derzeit den achten Rang belegen, rangiert Bergfried mit 14 Zählern auf dem zwölften Platz. Beide Mannschaften blicken auf ein sportlich schwieriges Wochenende zurück. Jüngersdorf ging mit 1:8 gegen Homburg-Bröltal unter, während die Leverkusenerinnen eine 1:5-Niederlage gegen Waldenrath-Straeten hinnehmen mussten. Für den TuS war es die vierte Pleite in Folge. Im Gegensatz dazu konnte Bergfried aus den letzten fünf Partien drei Siege einfahren und schöpft daraus wieder Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel entschied Jüngersdorf noch mit 3:1 für sich. Bergfried-Trainer Sebastian Finster blickt mit gemischten Gefühlen auf die kommende Aufgabe: „Wir müssen natürlich gewinnen, aber es wird schwierig werden.“ Die personelle Situation erschwert das Vorhaben zusätzlich. „Wir haben leider mit noch mehr Verletzungen zu kämpfen und haben wieder drei Spielerinnen verloren“, so Finster zur angespannten Lage im Kader. Dennoch gibt der Coach eine klare Marschroute für das wichtige Duell aus: „Jetzt heißt es dranbleiben und alles geben.“ Er fordert von seinem Team volle Intensität: „Wir müssen voll draufgehen und hart arbeiten.“ Eine spielerische Glanzleistung erwartet er unter diesen Vorzeichen jedoch nicht. „Es wird wahrscheinlich kein hochwertiges Spiel werden, sondern eher über den Kampf kommen“, prognostiziert der Trainer des SV Bergfried.

Fight im Keller: Straß und Bröltal im Sechs-Punkte-Spiel Direktes Duell um den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga: Wenn der Aufsteiger SC Alemannia Straß auf den TuS Homburg-Bröltal trifft, geht es um weit mehr als nur drei Punkte. Die beiden Tabellennachbarn stehen aktuell unmittelbar über dem Strich und kämpfen in diesem „Sechs-Punkte-Spiel“ um wertvollen Boden im Tabellenkeller. Die Ausgangslage ist denkbar knapp. Straß rangiert mit 17 Punkten auf dem zehnten Platz, dicht gefolgt von den Gästen aus dem Bröltal, die mit 16 Zählern auf Rang elf liegen. Während die Alemannia zuletzt mit 0:2 bei Alemannia Aachen unterlag, feierte der TuS am vergangenen Wochenende ein furioses 8:1-Schützenfest gegen Jüngersdorf. Das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Straß mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Homburg-Bröltals Trainer Mats Bollmann stellt sich auf eine intensive Herausforderung ein und sieht bereits in den äußeren Bedingungen eine Besonderheit: „Der Naturrasen in Straß wird ein Faktor werden, den wir berücksichtigen müssen.“ Für den Coach wird die Partie vor allem über die physische Komponente entschieden: „Es wird ein körperbetontes Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. Entscheidend werden die Grundtugenden sein – Zweikampfstärke, Laufbereitschaft und Fehlerminimierung.“ Die Marschroute für seine Mannschaft ist dabei klar definiert. „Wir wollen dieses Spiel zu einem Pokalfight machen und genau so rangehen: mit Emotionen, mit Leidenschaft und mit dem unbedingten Willen, alles auf dem Platz zu lassen“, so Bollmann kämpferisch.

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