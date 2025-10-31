High Noon der Unbesiegten - Erster gegen Zweiten.

Die beiden Aufsteiger dominieren die BOL.



Markt Schwaben gegen Turnerbund. Dieses Duell faszinierte schon zu gemeinsamen Kreisligazeiten, wo der TBM das Nachsehen hatte. Die einzigen Niederlagen in der Saison 22/23 waren genau gegen diesen Gegner. Vor drei Jahren, am 22.10.2022, unterlag man auswärts mit 3-5. In der Rückrunde, am 23.04.2023, holen die Markt Schwabener den letzten Sieg mit 2-1. Punkte gegen den direkten Konkurrenten entschieden damals die Meisterschaft.



Danach folgt für den TBM, eine Serie von 52 Punktspielen ohne Niederlage. Bei 5 Remis und einem Torverhältnis von 256-23 startete der TBM bis zur BOL-Spitze durch.

Als Sportlicher Leiter beim TBM bin ich natürlich hoch erfreut über die Entwicklung bei unseren Frauen. Dabei glänzt nicht nur die Erste Mannschaft, sondern auch unsere Zweite startet fulminant in den Punktspielbetrieb. Dass die Zeiten ziemlich rosig bei uns sind, zeigen auch die mittlerweile sieben Juniorinnenmannschaften. Vielen Fußballerinnen ist der Turnerbund ein Begriff und mit einer starken Vorstandschaft und der großen Akzeptanz der Männer, wird der TBM auch in Zukunft, eine Topadresse im Münchner Frauenfußball sein.



Am Sonntag steigt nun im Sportpark von Mark Schwaben, das absolute Topspiel. Hier treffen die derzeit besten Mannschaften aufeinander und wieder geht es um wichtige Punkte.

Sieben Spiele = Sieben Siege. Der Spitzenreiter hat eine makellose Bilanz. Wenn man jedes Spiel gewinnt, ist das Torverhältnis eigentlich nebensächlich. Ein Erfolgsgarant ist aber die Offensivreihe. Zusammen mit Susanne Bajraktari wirbeln wie immer Eva Schmitt, Laura Staudigl und Eva Zollner die gegnerischen Abwehrreihen durcheinander und erzielen ihre Tore. Diese vier in Schach zu halten wird ein entscheidender Punkt im Spiel werden. Das kann der TBM leisten, denn mit nur einem Gegentor haben die Gegner bis jetzt, nicht viel Zählbares aus eigenem Ballbesitz zustande gebracht. Bei eigenem Ballbesitz verlangt die Offensivstärke des TBM den Gegnern alles ab. Egal in welcher Liga, die Top-Torjägerin vom Dienst Sheeva Seyfi, darf man keine Sekunde aus den Augen verlieren, sonst schepperts. Es wäre allerdings ein Fehler, sich nur auf Seyfi zu konzentrieren. Meryem Richter, Liliane Raths, Toni Tewes, Nina Bründl, Luise Escherich holen sich die Bälle und kreieren viele neue Offensivaktionen. Sie laueren auf ihre Einschusschance und somit bleiben, die gegnerischen Abwehrreihen, in einer ständigen Stresssituation.

"Nichts müssen, alles können", lautet eh unser Motto und es stehen noch viele schwere Spiele an, aber richtungsweisend wird das Spiel schon sein. Einen kleinen (psychologischen) Vorteil hat der TBM, denn vor vier Wochen besiegt man den Spitzenreiter im Halbfinal des Kreispokal klar mit 3-0. Natürlich wird Markt Schwaben im heimischen Sportpark besser sein, als auf unserem Kunstrasen und am Sonntag werden die Karten eh neu gemischt.

Mit einem Remis können wir auch gut leben. Ein Sieger in diesem Duell würde allerdings, ein dickes Ausrufezeichen senden.