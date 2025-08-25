„Hier weht ein anderer Wind“: Steinhöring verliert gegen Waldtrudering

Steinhöring – Auf ihrem Sportgelände am Bachkramerweg hatten die Fans und Fußballer des TSV Steinhöring am vergangenen Samstag allen Grund zu Feiern. Laut Verbandsangaben wollten sich 100 zahlende Zuschauer den ersten Kreisligaauftritt in der Klubhistorie nicht entgehen lassen. „Locker 50 zu wenig“, ist sich TSV-Spartenleiter Bertram Sprenger sicher, „ich habe ja selbst kassiert und alleine schon 30 Leute aus Waldtrudering abgerechnet.“

Was die Steinhöringer Verantwortlichen nach der Aufstiegsfeier und der Vorbereitung im Vorfeld des Kreisligaauftakts unisono prophezeit hatten, war auf dem Spielfeld prompt eingetreten. Mit den Worten von Bertram Sprenger: „In der Kreisliga weht ein etwas anderer Wind.“

Diese Waldtruderinger Fantraube war es dann auch, die nach Abpfiff der ersten Kreisligapartie am Bachkramerweg das erste Kreisligaergebnis feierte – ihr TSV hatte schließlich auswärts mit 3:0 gewonnen. „Der TSV Waldtrudering hat vergangene Saison erst in der Relegation die Klasse gehalten“, gab Sprenger nach Abpfiff zu bedenken. „Das wird jetzt wohl unser Maßstab für den Klassenerhalt sein, denn es wird kaum noch Mannschaften geben, die leistungsschwächer sind.“

Rückstand nach einer knappen halben Stunde

Zunächst schien Steinhörings neuer Cheftrainer Thomas Rotherbl seine Startelf optimal auf die neuen Witterungsbedingungen eingestellt zu haben. Eine knappe halbe Stunde lang hielt man die Gäste weitestgehend vom eigenen Strafraum fern, kam selbst aber auch nicht zu nennenswerten Torraumszenen. Mit einer tollen Einzelaktion und unter Mithilfe einer in dieser Szene unsortierten Steinhöringer Abwehrkette, beendete Florian Schuster mit dem Waldtruderinger Führungstreffer (35.) ins lange Eck die allgemeine Abtastflaute.

In der Verlängerung des ersten Durchgangs erhöhte Leonard Mayer auf 2:0 für die Gäste. „Beiden Toren gingen Stellungsfehler voraus, sodass man gemerkt hat: kleine Fehler werden in dieser Liga konsequent bestraft.“ Sprengers nüchterne Analyse beinhaltete nach der schnellen 0:3-Vorentscheidung durch Mayers zweiten Streich (51.) per schulbuchmäßigem Konter allerdings auch Anerkennung für die Heimelf. „Auch wenn Waldtrudering in der zweiten Halbzeit dann mehr Spielanteile hatte, hat sich unsere Mannschaft nicht aufgegeben.“

Nächste Partie gegen Zamdorf

Eine gute Handvoll Steinhöringer Torchancen blieb jedoch ungenutzt, wenngleich die Heimfans schon den Torschrei auf den Lippen hatten, als Sebastian Lang seinen Kopfball ans Außennetz setzte (74.). „Man hat schon gemerkt, dass das ganze nicht so leicht wird“, glaubt Bertram Sprenger dennoch, dass die Steinhöringer Punktpremiere nicht lange auf sich warten lässt. Die Ausfälle von sechs Stammspielern dürfe man nicht vergessen.

Gerade von der Rückkehr der urlaubenden Bacak-Brüder verspricht sich Sprenger „viel Stabilität und Erfahrung“ im Auswärtsspiel am Sonntag gegen den SV Zamdorf. „Leicht wird's trotzdem nicht.“