Hier rollt der Ball in den Kreispokalen in dieser Woche

Am Wochenende ruht der Ligaspielbetrieb am Mittelrhein. Viele Fußballkreise nutzen daher die Gelegenheit, um in dieser Woche eine Runde im Kreispokal auszutragen. Wir zeigen euch, wo von Donnerstag bis Sonntag der Ball rollt.

Kreispokal Aachen (Achtelfinale)

Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: VfL Eintracht Warden - SV Alemannia Mariadorf

Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: SC Kellersberg - DJK FV Haaren

Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: Falke Bergrath - Eintracht Verlautenheide

Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: SV Rott - TV Konzen

Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: VfR Würselen - FC Concordia Oidtweiler

Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: Germania Eicherscheid - SG Stolberg

Dienstag, 25.11.25 um 20:00 Uhr: TuS Lammersdorf - FC Eschweiler

Kreispokal Düren (Achtelfinale)

Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: FC Düren 77 - Germania Lich-Steinstraß

Freitag, 21.11.25 um 19:30 Uhr: SC Merzenich - SV Kurdistan Düren

Freitag, 21.11.25 um 19:30 Uhr: SV Jülich - FC Rurdorf

Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: Alemannia Lendersdorf - TuS Langerwehe

Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau

Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz

Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: Vossenack/Hürtgen - BC Oberzier

Samstag, 22.11.25 um 19:30 Uhr: FC Golzheim - SG Türkischer SV Düren