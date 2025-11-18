Hier rollt der Ball in den Kreispokalen in dieser Woche

Am Wochenende ruht der Ligaspielbetrieb am Mittelrhein. Viele Fußballkreise nutzen daher die Gelegenheit, um in dieser Woche eine Runde im Kreispokal auszutragen. Wir zeigen euch, wo von Donnerstag bis Sonntag der Ball rollt.
Kreispokal Aachen (Achtelfinale)
Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: VfL Eintracht Warden - SV Alemannia Mariadorf
Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: SC Kellersberg - DJK FV Haaren
Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: Falke Bergrath - Eintracht Verlautenheide
Donnerstag, 20.11.25 um 19:00 Uhr: SV Rott - TV Konzen
Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: VfR Würselen - FC Concordia Oidtweiler
Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: Germania Eicherscheid - SG Stolberg
Dienstag, 25.11.25 um 20:00 Uhr: TuS Lammersdorf - FC Eschweiler
Kreispokal Düren (Achtelfinale)
Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: FC Düren 77 - Germania Lich-Steinstraß
Freitag, 21.11.25 um 19:30 Uhr: SC Merzenich - SV Kurdistan Düren
Freitag, 21.11.25 um 19:30 Uhr: SV Jülich - FC Rurdorf
Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: Alemannia Lendersdorf - TuS Langerwehe
Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: SC Jülich/SV Hoengen - Jugendsport Wenau
Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: Borussia Freialdenhoven - JSV Frenz
Samstag, 22.11.25 um 18:00 Uhr: Vossenack/Hürtgen - BC Oberzier
Samstag, 22.11.25 um 19:30 Uhr: FC Golzheim - SG Türkischer SV Düren
Kreispokal Euskirchen (Achtelfinale)
Donnerstag, 20.11.25 um 19:30 Uhr: Sportfreunde Wüschheim-Büllesheim - FC DoRi
Freitag, 21.11.25 um 19:45 Uhr: SSC Firmenich - TuS Chlodwig Zülpich 1896
Samstag, 22.11.25 um 13:00 Uhr: SV Frauenberg - JSG Erft 01 Euskirchen
Samstag, 22.11.25 um 13:00 Uhr: SG Ülpenich/Elsig/Nemmenich - SG Billig/Veytal
Samstag, 22.11.25 um 16:00 Uhr: SV Schwarz-Weiß Nierfeld - SV Rhenania Bessenich
Samstag, 22.11.25 um 16:00 Uhr: Sportclub Roitzheim - TuS Vernich
Sonntag, 23.11.25 um 18:00 Uhr: TuS Mechernich - SV Sötenich
Sonntag, 30.11.25 um 13:00 Uhr: Bliesheimer BC - SG Dahlem-Schmidtheim
Kreispokal Heinsberg (Achtelfinale)
Freitag, 21.11.25 um 19:30 Uhr: Spielverein Klinkum - SV Golkrath
Samstag, 22.11.25 um 14:00 Uhr: Rot-Weiß Braunsrath - Viktoria Waldenrath-Straeten
Samstag, 22.11.25 um 14:45 Uhr: Spielverein Immerath - Sportfreunde Uevekoven
Sonntag, 23.11.25 um 18:00 Uhr: VfR Übach-Palenberg - Germania Teveren
Sonntag, 23.11.25 um 18:00 Uhr: SC Wegberg - Union Schafhausen
Sonntag, 23.11.25 um 18:00 Uhr: FC Germania Rurich - SC Erkelenz
Sonntag, 23.11.25 um 18:00 Uhr: FC Dynamo Erkelenz - SV Brachelen
Mittwoch, 03.12.25 um 19:30 Uhr: SV Breberen - Niersquelle Kuckum