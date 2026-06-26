Hier rollt der Ball bei Sommer-, Blitz- und Vorbereitungsturnieren

Die Sommerpause ist wenige Tage alt – und doch werfen die ersten Sommerturniere ihre Schatten voraus. Viele Sportwochen, Blitzturniere und traditionsreiche Pokalturniere stehen auch in dieser Pause wieder an und wir werfen in unserer Übersicht einen Blick auf die Termine!
Sportwoche Derichsweiler
Turnierstart: 5.7.2026
Spielort: Stadion an der Bahn (Düren)
Teilnehmende Mannschaften: FC Borussia Derichsweiler, SC Merzenich II, Alemannia Lendersdorf III
Sportwoche Pier-Schophoven
Turnierstart: 16.7.2026
Spielort: Sportpark Schophoven (Inden)
Teilnehmende Mannschaften: 1. FC Düren II, Salingia Barmen II, FC Germania Kirchberg, SC Stetternich II, FC Bergwacht Berzbuir, Victoria Pier-Schophoven
MerKur Arena Blitzturnier #1
Turnierstart: 19.7.2026
Spielort: MerKur Arena (Bornheim)
Teilnehmende Mannschaften: Fortuna Köln U19, 1. FC Spich, SSV Merten
Sommercup Rurdorf
Turnierstart: 20.7.2026 (bis 2.8.2026)
Spielort: rurtalstadion (Linnich)
Teilnehmende Mannschaften: FC Wegberg-Beeck, 1. FC Düren, Germania Lich-Steinstraß, Union Schafhausen, FC Concordia Oidtweiler, Germania Hilfarth, Borussia Freialdenhoven, Grün-Weiß Welldorf-Güsten, Salingia Barmen, SC Ederen, SV Brachelen, SG Union Würm-Lindern
35. Stadtmeisterschaft Eschweiler
Turnierstart: 27.7.2026 (bis 2.8.2026)
Spielort: Waldstadion Eschweiler
Teilnehmende Mannschaften: Falke Bergrath, FC Eschweiler 2020, SV St. Jöris, SC Berger Preuß, FV Eschweiler, FC Rhenania Eschweiler, Sportfreunde Hehlrath, Rhenania Lohn
REWE Istas Cup
Turnierstart: 31.7.2026
Spielort: Matthias-Weber-Stadion (Erftstadt-Ahrem)
Teilnehmende Mannschaften: (A-Turnier) SSV Rot-Weiß Ahrem, JSG Erft 01 Euskirchen, SV Schwarz-Weiß Nierfeld, SSV Golbach, SSV Weilerswist, GKSC Hürth (B-Turnier) SSV Eintracht Lommersum, TuS Vernich, Bliesheimer BC, SSV Weilerswist II, SSV Rot-Weiß Ahrem II, SG Nörvenich-Hochkirchen II
39. Stadtmeisterschaft Aachen
Turnierstart: 31.7.2026 (bis 9.8.26)
Spielort: Sportplatz Gesamtschule Brand
Teilnehmende Mannschaften: SV Eilendorf, DJK Rasensport Brand, Eintracht Verlautenheide, Rhenania Richterich, DJK FV Haaren, Alemannia Aachen II, FC Inde Hahn, VfJ Laurensberg, DJK Arminia Eilendorf, FC Germania Freund, FV Vaalserquartier, Borussia Brand, Grün-Weiß Lichtenbusch, VfL 05 Aachen, FC Eintracht Kornelimünster, JSC Blau-Weiss Aachen, VfR Forst, FC Walheim 2018
6. Dachser Südpark-Cup
Turnierstart: 1.8.2026 (bis 9.8.26)
Spielort: Sportanlage am Südpark (Alsdorf)
Teilnehmende Mannschaften: Rhenania Richterich, SV Alemannia Mariadorf, DJK FV Haaren, VfR Linden-Neusen, SV Kohlscheid, SC Kellersberg, Eintracht Verlautenheide II, FV Eschweiler, SV Alemannia Mariadorf II, SC Kellersberg II, Grün-Weiß Broicher Siedlung, FC Dynamo Erkelenz
HSKP Sommercup (VfL Vichttal)
Turnierstart: 2.8.2026 (bis 15.8.2026)
Spielort: Sportpark Dörenberg (Stolberg)
Teilnehmende Mannschaften: Sportfreunde Düren, VfL Vichttal, SV Breinig, Eintracht Verlautenheide, SG Türkischer SV Düren, Kohlscheider BC II, VfL Vichttal II, DJK Rasensport Brand II, TuS Lammersdorf, SV Eilendorf III, Rhenania Würselen/Euchen III, BSC Schevenhütte, VfL Vichttal III, Jugendsport Wenau, KAS Eupen II, Eupen*
Autohaus Krahe Cup
Turnierstart: 6.8.2026
Spielort: Stadion Sophienhöhe (Niederzier)
Teilnehmende Mannschaften: SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929, Grün-Weiß Welldorf-Güsten, Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln, SC Stetternich
MerKur Arena Blitzturnier #2
Turnierstart: 9.8.2026
Spielort: MerKur Arena (Bornheim)
Teilnehmende Mannschaften: SSV Homburg-Nümbrecht, FSV Neunkirchen-Seelscheid, SSV Merten
13. Robert-Löhrer-Gedächtnis-Cup
Turnierstart: 9.8.26 (bis 15.8.2026)
Spielort: Sportanlage Eicherscheid
Teilnehmende Mannschaften: noch nicht eingetragen
Stadtmeisterschaft Alsdorf
Turnierstart: 15.8.2026 (bis 16.8.2026)
Spielort: VfL Eintracht Warden (Vorrunde) und Alemannia Mariadorf (Endrunde)
Teilnehmende Mannschaften: SV Alemannia Mariadorf, SC Kellersberg, Grün-Weiß Broicher Siedlung, Eintracht Warden, SV Blau-Weiß Alsdorf, Glück-Auf Ofden, VfB Alsdorf
MerKur Arena Blitzturnier #3
Turnierstart: 16.8.2026
Spielort: MerKur Arena (Bornheim)
Teilnehmende Mannschaften: TuS Mondorf, Rot-Weiss Merl, SSV Merten
⚠️ Euer Turnier ist nicht dabei? Jetzt Termin melden!