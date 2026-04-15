"Hier nutzt sich nichts ab" Kreisklasse B Sinsheim +++ Bargens Trainer Massimo Marrone setzt auf dynamische Rollenverteilungen +++ Als Favoriten auf die Vizemeisterschaft sieht er aber andere von red. · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Die Bargener (weiß-schwarz) haben in der Rückrunde reihenweise gepunktet. – Foto: Roman Gebhardt

Massimo Marrone schwärmt geradezu von seiner Mannschaft. "Das Team ist sehr wissbegierig, jeder fügt sich ein und akzeptiert was entschieden wird", berichtet der Trainer des SV Fortuna Bargen. Dafür zieht er ein wenig augenzwinkernd den Vergleich zur A-Nationalmannschaft der Männer: "Anders als beim Bundestrainer ist die Rollenverteilung bei uns dynamisch."

Grund zur guten Laune hat der 54-Jährige reichlich. Sechs Siege aus den bisherigen sechs Ligaspielen 2026 hat seine Truppe eingefahren und dabei stets große Nervenstärke gezeigt. Vier Erfolge gelangen mit einem und zwei Siege mit zwei Toren Unterschied. Darunter waren alles andere einfache Aufgaben, 1:0 in Gemmingen, 3:2 in Elsenz und 2:0 gegen Eichelberg/Landshausen muss man erst einmal gewinnen. Der Lohn dafür ist Rang fünf und die unverhoffte Rückkehr in den Aufstiegskampf. Dieses Thema will Marrone aber überhaupt nicht groß anschneiden. "Nach einer Vorrunde unter unseren Möglichkeiten stehen wir jetzt da, wo wir hingehören, allerdings ohnehin irgendeine Art von Druck", nimmt er selbigen von den Schultern seiner Schützlinge. Der Trend spricht allerdings klar für die Bargener, die anders als die drei Konkurrenten um den zweiten Rang konstant Dreier einfahren. Auch wenn der SV-Coach die Favoritenrolle eher Richtung Siegelsbach, Elsenz und Eichelberg/Landshausen schiebt, wenn seine Mannschaft nach dem 28. und letzten Spieltag Platz zwei belegen sollte, wird er sich bestimmt nicht dagegen wehren.

Und egal wie die Spielzeit 2025/26 endet, im Sommer und darüber hinaus sitzt Marrone fest auf der SV-Trainerbank. "Es ist ja häufig so, dass sich nach einer gewissen Zeit eine Abnutzung bemerkbar macht, das ist bei uns aber überhaupt nicht der Fall", erklärt er, warum er in seine vierte Bargener Spielzeit gehen wird: "Es macht einfach Spaß, das Team will immer und charakterlich passt ohnehin alles." Innerhalb der Mannschaft ist ebenfalls mit so gut wie keinen Veränderungen zu rechnen, wie er weiter sagt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Abgang haben werden. Wir leben hier eine super Gemeinschaft vor und ich kann jeden, der Bock hat, nur zu uns einladen." Diese Woche könnte der Tabellenvierte zumindest dafür sorgen, dass der Rückstand nach vorne nicht größer wird. Am Donnerstag beim SV Ehrstädt und am Sonntag gegen den FC Berwangen ist man jedenfalls klarer Favorit. In der Woche darauf könnte es dann zum Sechs-Punkte-Spiel beim SC Siegelsbach kommen.