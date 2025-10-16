Hier liegt 1860 München in der Spitzengruppe der 3. Liga

Trotz sportlicher Tristesse: Die Fans des TSV 1860 München gehören zu den besten Auswärtsfahrern der Liga. Ein Spiel vermiest allerdings die Bilanz.
München ‒ Der TSV 1860 München taumelte zuletzt. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge haben die Löwen mit Markus Kauczinski immerhin einen neuen Cheftrainer, der jetzt wieder etwas Aufbruchsstimmung erzeugt – die ersten guten Nachrichten inklusive. Immerhin: Die sportliche Tristesse schien die Fans, ohnehin nicht abzuschrecken.
Der Stolz der Löwenanhänger auf die eigene Lautstärke und Zuschauerzahl ist bekannt. Egal wie durchwachsen die Leistung auf dem Rasen, die Fans sind auf den Rängen kaum zu überhören. Sowohl in Giesings Höhen am Grünwalder Stadion als auch in der Ferne.
Egal ob Aachen, Essen oder Dorfprovinz. Wenn es für den TSV 1860 auswärts rangeht, sind die Fans dabei. Der Löwen-Anhang gehört zu den besten Auswärtsfahrern der Liga, wie eine Statistik der Onlineplattform diefalsche9.de zeigt. Regelmäßig begleiten an die 2000 Tausend Fans die Giesinger in die Ferne ‒ mehr als bei etablierten Bundesligisten wie Augsburg und Hoffenheim und nur knapp weniger als bei 3. Liga-Fan-Spitzenreiter Hansa Rostock.
Ausgerechnet das Auswärtsspiel bei der Hansa verhagelt den Löwen dabei die Statistik. Durch die Kombination aus Mittwochabendspiel und acht Stunden Fahrtzeit fand nur ein Bruchteil der aktiven Löwenszene den Weg in den Gästeblock des Ostseestadions. Die 500 Fans (Quelle: liga3-online.de), die es trotzdem bis an die Nordküste geschafft haben, wurden dann auch noch bitter enttäuscht. 1860 unterlag mit 1:2 und ist seitdem sieglos in Liga drei.
Der TSV hat Vergangenheit in der Auswärtsfahrt-Szene. Schon in den vergangenen Jahren gehörte 1860 auswärts zu den meist begleiteten Teams der Liga, mussten sich vergangene Spielzeit nur Dynamo Dresden und der Hansa geschlagen geben. Zuletzt Auswärtsfahrer-Sieger wurden die Löwen in der Saison 2023/24. Die Statistik aufpolieren können die Münchner wieder am 25. Oktober beim nächsten Auswärtsspiel in Mannheim. (Tobias Höllrich)