Die Fans stehen auch auswärts hinter ihrem Verein ‒ trotz durchwachsenen Leistungen des TSV 1860 München in dieser Saison. – Foto: IMAGO/S.Sonntag

Hier liegt 1860 München in der Spitzengruppe der 3. Liga Löwen besser als Bundesliga-Teams

Trotz sportlicher Tristesse: Die Fans des TSV 1860 München gehören zu den besten Auswärtsfahrern der Liga. Ein Spiel vermiest allerdings die Bilanz.

München ‒ Der TSV 1860 München taumelte zuletzt. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge haben die Löwen mit Markus Kauczinski immerhin einen neuen Cheftrainer, der jetzt wieder etwas Aufbruchsstimmung erzeugt – die ersten guten Nachrichten inklusive. Immerhin: Die sportliche Tristesse schien die Fans, ohnehin nicht abzuschrecken. Der Stolz der Löwenanhänger auf die eigene Lautstärke und Zuschauerzahl ist bekannt. Egal wie durchwachsen die Leistung auf dem Rasen, die Fans sind auf den Rängen kaum zu überhören. Sowohl in Giesings Höhen am Grünwalder Stadion als auch in der Ferne.

Fans des TSV 1860 München liegen nur hinter einem Team in der 3. Liga Egal ob Aachen, Essen oder Dorfprovinz. Wenn es für den TSV 1860 auswärts rangeht, sind die Fans dabei. Der Löwen-Anhang gehört zu den besten Auswärtsfahrern der Liga, wie eine Statistik der Onlineplattform diefalsche9.de zeigt. Regelmäßig begleiten an die 2000 Tausend Fans die Giesinger in die Ferne ‒ mehr als bei etablierten Bundesligisten wie Augsburg und Hoffenheim und nur knapp weniger als bei 3. Liga-Fan-Spitzenreiter Hansa Rostock.