„Hier lebt jeder diesen Verein“ Aufstiegstrainer Matthias Röttering im FuPa-Interview von René Diebel · Gestern, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: René Diebel

Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist Matthias „Albat“ Röttering eng mit dem SV Listrup verbunden. Nach elf Jahren als Trainer der Damenmannschaft, mit denen er unter anderem den Aufstieg in die Bezirksliga und den Kreispokalsieg feierte, übernahm er 2023 die erste Herrenmannschaft. Dort schrieb er nun Vereinsgeschichte und führte den SV Listrup erstmals in die Bezirksliga. Doch wer ist der Mann hinter diesem Erfolg? Wie hat er den historischen Aufstieg erlebt, was macht den „Listruper Weg“ so besonders und worauf freut er sich in der neuen Liga am meisten? Darüber spricht Matthias Röttering im FuPa-Interview.

FuPa: Du hast elf Jahre die Damen trainiert. Was hast du aus dieser Zeit für den Herrenfußball mitgenommen? Matthias: Als ich bei den Damen anfing, war das mein erster Trainerjob. Da mir dort sehr viel Dankbarkeit entgegengebracht wurde, wollte ich mich auch stets weiterentwickeln. Ich glaube, ich habe dabei viel gelernt, was mir heute hilft – sowohl im Führungsstil als auch im taktischen Verständnis und im organisatorischen Bereich.

FuPa: Wo siehst du die größten Unterschiede zwischen Damen- und Herrenfußball? Matthias: Im Damenfußball beeindrucken mich besonders die taktische Disziplin, das Teamplay und die technische Spielweise. Einen grundsätzlichen Vergleich halte ich aber nicht für sinnvoll.

FuPa: Wann hast du erstmals gespürt, dass mit dieser Mannschaft der Aufstieg möglich ist? Matthias: Diese Mannschaft hat immer gezeigt, dass sie jeden in der Liga schlagen kann. Mit den dazugekommenen A-Jugendlichen konnten wir den kleinen Kader perfekt ergänzen. In der aktuellen Saison kam das Gefühl im April nach dem Sieg gegen Bokeloh auf. Es war zwar noch ein weiter Weg, aber die Art und Weise, wie die Jungs damit umgegangen sind, war der große Unterschied zu den Vorjahren. FuPa: Was bedeutet dir der erstmalige Bezirksliga-Aufstieg des SV Listrup persönlich? Matthias: Mit einer kleinen Unterbrechung bin ich seit 22 Jahren beim SVL aktiv. Da weiß man, wie alle ticken und was dieser Verein dem Dorf bedeutet. Nun als Trainer diesen Aufstieg zu holen, ist immer noch etwas unwirklich. Ich bin sehr stolz darauf, dass die Mannschaft an sich geglaubt und bis zum Schluss alles gegeben hat. Trifft man sich jetzt in der Sommerpause, haben alle erst einmal ein Lächeln im Gesicht.

– Foto: Carolin Niemeier

FuPa: Warum funktioniert der „Listruper Weg“ aktuell so gut? Matthias: Der Weg hier ist auf jeden Fall speziell. Es gibt viele Dinge, die ebenfalls wichtig sind und die man berücksichtigen muss. Da fehlen schon mal Spieler, weil eine Kuh kalbt. Andersherum wird ein Spiel kurzfristig von Freitag auf Sonntag verlegt, und am Sonntagmorgen mähen die Spieler den Rasen, der Vater fegt den Platz und die Mutter bereitet Tische für Kaffee und Kuchen vor. Hier lebt jeder diesen Verein. Das motiviert ungemein. FuPa: Was war der schwierigste Moment in deiner bisherigen Trainerlaufbahn? Matthias: 2017 sind wir mit den Damen im dritten Jahr aus der Bezirksliga abgestiegen. Da spürte man schon ab und zu eine gewisse Hilflosigkeit. Auch die gute Ausgangssituation zur Winterpause der Saison 2024/25 zu verspielen, war nicht angenehm. Letztendlich hat uns das aber gezeigt, was wir besser machen müssen. FuPa: Wann startet die Vorbereitung zur ersten Bezirksliga-Saison des SV Listrup? Matthias: Ich musste dieses Jahr zwei mögliche Varianten für die Vorbereitung einplanen. Deshalb musste ich ein paar Kompromisse eingehen. Wir werden am 29.06. starten, dann haben die Jungs gerade einmal vier Wochen Pause gehabt. Ich hoffe, bis dahin sind alle von Malle zurück. FuPa: Hast du was besonderes für diese Vorbereitung geplant? Matthias: Ein Highlight wird sicherlich das Testspiel am 18.07. gegen Union Lohne sein. Dort wird uns direkt gezeigt, was uns in der neuen Liga erwarten kann. Darüber hinaus gibt es weitere sehr interessante Testspiele sowie am 10. und 11.07. den Sparkassencup mit Salzbergen, Emsbüren, Leschede und uns.

– Foto: René Diebel