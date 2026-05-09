Hier können am Wochenende Meister-Entscheidungen fallen

Wo können am Wochenende die Sektkorken im Verbandsgebiet Mittelrhein knallen? Wir haben einen Blick auf alle Ligen von der Mittelrheinliga bis zur Kreisliga D geworfen.
Germania Eicherscheid: 58 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 73 Punkte)
Kohlscheider BC: 49 Punkte (24 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 61 Punkte)
Germania Hilfarth: 45 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 60 Punkte)
Meisterschafts-Szenario Damit Eicherscheid auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
Germania Eicherscheid gewinnt gegen den SC Erkelenz (kommt damit auf 61 Punkte).
Kohlscheider BC gewinnt NICHT gegen den TV Konzen (spielt Unentschieden oder verliert).
VfL Gummersbach: 56 Punkte (20 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 68 Punkte)
SG Agathaberg: 47 Punkte (20 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 59 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit der VfL Gummersbach auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
VfL Gummersbach gewinnt gegen den SSV Marienheide II (kommt auf 59 Punkte).
SG Agathaberg gewinnt NICHT gegen den VfB Kreuzberg (kommt auf max. 58 Punkte).
SV Beuel 06 IV: 48 Punkte (20 Spiele) ➡️ noch 2 Spiele übrig (max. 6 Punkte zu vergeben = max. 54 Punkte)
1. FC Hardtberg II: 40 Punkte (19 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte zu vergeben = max. 49 Punkte)
FC Eintracht Geislar: 39 Punkte (19 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte zu vergeben = max. 48 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit der SV Beuel 06 IV auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
SV Beuel 06 IV gewinnt gegen den TuS Pützchen 05 II (kommt auf 51 Punkte). Da Hardtberg nur noch max. 49 Punkte erreichen kann, ist Beuel damit uneinholbar.
SSV Körrenzig: 39 Punkte (14 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 51 Punkte)
Grün-Weiß Welldorf-Güsten III: 35 Punkte (15 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte zu vergeben = max. 44 Punkte)
Meisterschafts-Szenario (Direktes Duell!)
Damit der SSV Körrenzig auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
SSV Körrenzig gewinnt das direkte Duell gegen Welldorf-Güsten III (kommt auf 42 Punkte).
Welldorf-Güsten hätte dann nur noch 2 Spiele offen und könnte maximal 41 Punkte erreichen.
TuS Mechernich II: 46 Punkte (18 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte = max. 58 Punkte)
SG Flamersheim/Kirchheim II: 40 Punkte (19 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte = max. 49 Punkte)
SG Rotbachtal / TuS Strempt II: 39 Punkte (18 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte = max. 51 Punkte)
RSV Arloff-Kirspenich: 38 Punkte (18 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte = max. 50 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit der TuS Mechernich II auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
TuS Mechernich II gewinnt gegen Bürvenich II (49 Punkte).
SG Rotbachtal II verliert gegen Schönau III (max. 48 Punkte erreichbar).
Flamersheim II und Arloff-Kirspenich spielen Unentschieden (max. 47 bzw. 48 Punkte erreichbar).
FC Dynamo Erkelenz: 71 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 86 Punkte)
SC Selfkant: 51 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 7 Spiele übrig (max. 21 Punkte zu vergeben = max. 72 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit der FC Dynamo Erkelenz auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
FC Dynamo Erkelenz gewinnt gegen Grün-Weiß Karken (kommt auf 74 Punkte). Da Selfkant nur noch max. 72 Punkte erreichen kann, ist Erkelenz damit uneinholbar.
Adler Effeld: 62 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 77 Punkte)
Spielverein Klinkum: 47 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 62 Punkte)
SC Wegberg: 47 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 62 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit Adler Effeld auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss lediglich eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
Adler Effeld holt mindestens einen Punkt gegen Schwanenberg (kommt auf 63 Punkte).
ODER: Das direkte Duell Klinkum gegen Wegberg endet Unentschieden (beide könnten dann nur noch max. 60 Punkte erreichen).
SC Köln Weiler Volkhoven: 61 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 76 Punkte)
SV Gremberg Humboldt: 48 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 63 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit Köln Weiler Volkhoven auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
SC Köln Weiler Volkhoven gewinnt gegen Bosna Köln (kommt auf 64 Punkte). Da Gremberg Humboldt nur noch max. 63 Punkte erreichen kann, ist Volkhoven damit sicher durch.
SC Köln-Mülheim-Nord: 63 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 78 Punkte)
TuS Köln rechtsrheinisch: 51 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 66 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit Köln-Mülheim-Nord auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:
SC Köln-Mülheim-Nord gewinnt gegen Türk Genc SV (66 Punkte).
TuS Köln rechtsrheinisch gewinnt NICHT gegen Alkenrath (kommt auf max. 64 Punkte).
Sportfreunde Aegidienberg: 65 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 80 Punkte)
SC Uckerath II: 54 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 69 Punkte)
Meisterschafts-Szenario
Damit die Sportfreunde Aegidienberg auch rechnerisch absolut sicher Meister werden, muss Folgendes passieren:
Sportfreunde Aegidienberg gewinnen gegen Olympias Eitorf (68 Punkte).
SC Uckerath II gewinnt NICHT gegen Allner-Bödingen II (kommt auf max. 67 Punkte).