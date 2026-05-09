Hier können am Wochenende Meister-Entscheidungen fallen

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– Foto: Geisler

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Wo können am Wochenende die Sektkorken im Verbandsgebiet Mittelrhein knallen? Wir haben einen Blick auf alle Ligen von der Mittelrheinliga bis zur Kreisliga D geworfen.

Kohlscheider BC: 49 Punkte (24 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 61 Punkte)

Germania Eicherscheid: 58 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 73 Punkte)

Meisterschafts-Szenario Damit Eicherscheid auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

Germania Hilfarth: 45 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 60 Punkte)

Germania Eicherscheid gewinnt gegen den SC Erkelenz (kommt damit auf 61 Punkte).

Kohlscheider BC gewinnt NICHT gegen den TV Konzen (spielt Unentschieden oder verliert).

Kreise

Kreisliga C5 Berg: Die Ausgangslage

VfL Gummersbach: 56 Punkte (20 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 68 Punkte)

SG Agathaberg: 47 Punkte (20 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 59 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit der VfL Gummersbach auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

VfL Gummersbach gewinnt gegen den SSV Marienheide II (kommt auf 59 Punkte).

SG Agathaberg gewinnt NICHT gegen den VfB Kreuzberg (kommt auf max. 58 Punkte).

Kreisliga D2 Bonn: Die Ausgangslage

SV Beuel 06 IV: 48 Punkte (20 Spiele) ➡️ noch 2 Spiele übrig (max. 6 Punkte zu vergeben = max. 54 Punkte)

1. FC Hardtberg II: 40 Punkte (19 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte zu vergeben = max. 49 Punkte)

FC Eintracht Geislar: 39 Punkte (19 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte zu vergeben = max. 48 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit der SV Beuel 06 IV auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

SV Beuel 06 IV gewinnt gegen den TuS Pützchen 05 II (kommt auf 51 Punkte). Da Hardtberg nur noch max. 49 Punkte erreichen kann, ist Beuel damit uneinholbar.

Kreisliga C1 Düren: Die Ausgangslage

SSV Körrenzig: 39 Punkte (14 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte zu vergeben = max. 51 Punkte)

Grün-Weiß Welldorf-Güsten III: 35 Punkte (15 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte zu vergeben = max. 44 Punkte)

Meisterschafts-Szenario (Direktes Duell!)

Damit der SSV Körrenzig auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

SSV Körrenzig gewinnt das direkte Duell gegen Welldorf-Güsten III (kommt auf 42 Punkte).

Welldorf-Güsten hätte dann nur noch 2 Spiele offen und könnte maximal 41 Punkte erreichen.

Kreisliga C2 Euskirchen: Die Ausgangslage

TuS Mechernich II: 46 Punkte (18 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte = max. 58 Punkte)

SG Flamersheim/Kirchheim II: 40 Punkte (19 Spiele) ➡️ noch 3 Spiele übrig (max. 9 Punkte = max. 49 Punkte)

SG Rotbachtal / TuS Strempt II: 39 Punkte (18 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte = max. 51 Punkte)

RSV Arloff-Kirspenich: 38 Punkte (18 Spiele) ➡️ noch 4 Spiele übrig (max. 12 Punkte = max. 50 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit der TuS Mechernich II auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

TuS Mechernich II gewinnt gegen Bürvenich II (49 Punkte).

SG Rotbachtal II verliert gegen Schönau III (max. 48 Punkte erreichbar).

Flamersheim II und Arloff-Kirspenich spielen Unentschieden (max. 47 bzw. 48 Punkte erreichbar).

Kreisliga A Heinsberg: Die Ausgangslage

FC Dynamo Erkelenz: 71 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 86 Punkte)

SC Selfkant: 51 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 7 Spiele übrig (max. 21 Punkte zu vergeben = max. 72 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit der FC Dynamo Erkelenz auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

FC Dynamo Erkelenz gewinnt gegen Grün-Weiß Karken (kommt auf 74 Punkte). Da Selfkant nur noch max. 72 Punkte erreichen kann, ist Erkelenz damit uneinholbar.

Der SC Selfkant spielt nur unentschieden oder verliert und kommt dann nur noch auf 69 bzw. 70 Punkte

Kreisliga B1 Heinsberg: Die Ausgangslage

Adler Effeld: 62 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 77 Punkte)

Spielverein Klinkum: 47 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 62 Punkte)

SC Wegberg: 47 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 62 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit Adler Effeld auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss lediglich eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Adler Effeld holt mindestens einen Punkt gegen Schwanenberg (kommt auf 63 Punkte).

ODER: Das direkte Duell Klinkum gegen Wegberg endet Unentschieden (beide könnten dann nur noch max. 60 Punkte erreichen).

Kreisliga A Köln: Die Ausgangslage

SC Köln Weiler Volkhoven: 61 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 76 Punkte)

SV Gremberg Humboldt: 48 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 63 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit Köln Weiler Volkhoven auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

SC Köln Weiler Volkhoven gewinnt gegen Bosna Köln (kommt auf 64 Punkte). Da Gremberg Humboldt nur noch max. 63 Punkte erreichen kann, ist Volkhoven damit sicher durch.

Ein Remis reicht, wenn der SV Gremberg Humboldt ebenfalls unentschieden Spielt oder verliert (dann kann auch der Tabellenführer verlieren)

Kreisliga B2 Köln: Die Ausgangslage

SC Köln-Mülheim-Nord: 63 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 78 Punkte)

TuS Köln rechtsrheinisch: 51 Punkte (23 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 66 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit Köln-Mülheim-Nord auch rechnerisch absolut sicher Meister wird, muss Folgendes passieren:

SC Köln-Mülheim-Nord gewinnt gegen Türk Genc SV (66 Punkte).

TuS Köln rechtsrheinisch gewinnt NICHT gegen Alkenrath (kommt auf max. 64 Punkte).

Kreisliga B3 Sieg: Die Ausgangslage

Sportfreunde Aegidienberg: 65 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 80 Punkte)

SC Uckerath II: 54 Punkte (25 Spiele) ➡️ noch 5 Spiele übrig (max. 15 Punkte zu vergeben = max. 69 Punkte)

Meisterschafts-Szenario

Damit die Sportfreunde Aegidienberg auch rechnerisch absolut sicher Meister werden, muss Folgendes passieren:

Sportfreunde Aegidienberg gewinnen gegen Olympias Eitorf (68 Punkte).

SC Uckerath II gewinnt NICHT gegen Allner-Bödingen II (kommt auf max. 67 Punkte).

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