„Hier kann noch mal etwas Großes entstehen“

Vor vier Jahren kam Lencioni vom Saarland in die Region und ist seitdem fester Bestandteil der SG Mittelmoseltal. „Mit meiner Frau habe ich damals von St. Wendel aus einen Tagesausflug nach Bernkastel-Kues unternommen. Wir haben uns sofort in diese wunderschöne Stadt verliebt und uns gesagt: Wir packen jetzt unsere sieben Sachen und ziehen aus dem Saarland weg, zumal wir zum ersten Mal Nachwuchs bekamen.“ Der Familienmensch Lencioni ließ sich in Osann-Monzel nieder, fand bei einem Unternehmen für Robotertechnik eine Arbeit und wurde an der Mosel heimisch.

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