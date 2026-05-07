„Hier kann noch mal etwas Großes entstehen“

Marco Lencioni gilt als einer der besten Schlussmänner in der Kreisliga B 15: Seine Reaktionen auf der Linie sind bemerkenswert. Auch im Eins-gegen-eins beweist der gebürtige St. Wendeler immer wieder seine Schnelligkeit und sein Auge. Seine weiten Abschläge sind legendär: Einen solchen nutzte Louis Martini zum zwischenzeitlichen 1:1 im Hinspiel gegen den FC Traben-Trarbach, doch die Partie ging 1:4 verloren.
Vor vier Jahren kam Lencioni vom Saarland in die Region und ist seitdem fester Bestandteil der SG Mittelmoseltal. „Mit meiner Frau habe ich damals von St. Wendel aus einen Tagesausflug nach Bernkastel-Kues unternommen. Wir haben uns sofort in diese wunderschöne Stadt verliebt und uns gesagt: Wir packen jetzt unsere sieben Sachen und ziehen aus dem Saarland weg, zumal wir zum ersten Mal Nachwuchs bekamen.“ Der Familienmensch Lencioni ließ sich in Osann-Monzel nieder, fand bei einem Unternehmen für Robotertechnik eine Arbeit und wurde an der Mosel heimisch.