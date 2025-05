Hier jubelt der Meister: Altenerding II feiert A-Klassen-Titel

Während die Bezirksliga-Elf der SpVgg Altenerding in Langengeisling eine 0:2-Niederlage kassierte, konnte sich das A-Klassenteam der SpVgg beim Lokalrivalen und hartnäckigsten Verfolger FCL-Zweite durch einen verdienten 3:0-Erfolg vorzeitig die Meisterschaft sichern. Bereits fünf Spieltage vor Saisonende steht damit auch der Aufstieg in die Kreisklasse fest, in die man nach zehn Jahren Abwesenheit nun wieder zurückkehrt. Nach Abpfiff feierten die Altenerdinger Kicker frenetisch auf dem Rasen des Geislinger Sportparks und präsentierten sich anschließend stolz zum Aufstiegsfoto (stehend, von links): Moritz Martin, Adrian Felsner, Felix Wöginger, Leon Würzinger, Pavlos Chantavaridis, Alexander Schwarz, Sebastian Kahl, Jonas Pamer, Ajdin Nienhaus, Christoph Harke und Maximilian Voichtleitner sowie (vorne, v. l.) Jeremy Bauer, Alexander Weiher, Kirubel Getnet, Dominik Frisch, Spielführer Julian Topf, Trainer Florian Aldinger, Simon Wolf, Domenik Gruber, Patrick Lisiewicz, Johannes Irl und Trainer Yusuf Duman.