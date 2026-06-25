„Hier ist etwas ins Rollen gekommen“

Dürfen sich auf eine spannende Zukunft freuen: die Fans des SC 1903 Weimar.

Beim SC 1903 Weimar laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Landesklasse 1 bereits auf Hochtouren. Nach einer starken Rückrunde und zahlreichen personellen Veränderungen blickt der Verein optimistisch nach vorn. Im FuPa-Interview spricht der sportliche Leiter Danny Voigt über die positive Entwicklung unter Trainer Ronny Schneider, die aktuelle Kaderplanung, die Attraktivität des Vereins für Neuzugänge sowie die mittel- und langfristigen Ziele des SC 1903 Weimar.

Danny Voigt: Kurz und knapp: Kein Stein blieb auf dem anderen. Trainingsinhalte, Spieltagsabläufe, Ansprachen, Auswertungen sowie Feedbackgespräche – nahezu alles hat sich in diesem Jahr verändert. In der Hinrunde hatten wir einen Punkteschnitt von 1,3 Punkten pro Spiel, in der Rückrunde waren es 2,2 Punkte. In der Statistik würde man hier sicherlich von einem signifikanten Zusammenhang zwischen Trainer und positiver Entwicklung sprechen – und genau so ist es auch bei uns.

FuPa Thüringen: Hi Danny, seit dem Winter zeigt die Mannschaft eine deutlich positive Entwicklung. Was hat sich aus deiner Sicht seitdem entscheidend verändert und welchen Anteil hat dahingehend Ronny Schneider?

Danny Voigt: Neben den fünf A-Junioren, die sich diese Chance nach ihren Leistungen in der abgelaufenen Saison allesamt verdient haben, konnten wir bislang fünf externe Neuzugänge präsentieren. Die Idee dahinter ist seit Beginn des Jahres klar definiert und mit Ronny Schneider im täglichen Austausch abgestimmt: Gut ausgebildete, junge und entwicklungsfähige Spieler aus der Region für unseren Weg zu begeistern und ihre sportliche, aber auch persönliche Entwicklung aktiv zu begleiten. Auch im Trainerteam hat sich einiges getan. Mit Tommy Konrad konnten wir einen jungen Physiotherapeuten für uns gewinnen und mit Daniel Feuerstein kehrt ein bekanntes Gesicht als Torwarttrainer auf den Lindenberg zurück. All dies ist am Ende nur durch den Support von der Vereinsführung, unserem Hauptsponsor WBB und allen Unterstützern des Vereins möglich – wofür ich mich jetzt schon herzlich bedanke.

FuPa Thüringen: Was macht den SC 1903 Weimar derzeit für neue Spieler besonders attraktiv?

Danny Voigt: Das muss man differenziert betrachten. Dabei spielen sowohl sportliche als auch soziale beziehungsweise zwischenmenschliche Aspekte eine Rolle. Auf der einen Seite hat der sportliche Erfolg der Rückrunde natürlich dabei geholfen, den Spielern zu zeigen, dass hier etwas ins Rollen gekommen ist. Andererseits sind für mich Themen wie Ehrlichkeit und Authentizität von großer Bedeutung. Wie sagt unser Trainer so gerne: „Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.“Ich bin Realist und genau so stelle ich jedem potenziellen Neuzugang auch den SC 1903 Weimar vor. Hier ist nicht alles Gold, was glänzt, aber jeder bekommt von mir von Beginn an eine ehrliche Einschätzung. Ein weiterer Faktor, der die Spielergewinnung erleichtert hat, sind unsere zufriedenen Spieler, die diese Zufriedenheit und die positive Entwicklung des Vereins nach außen getragen haben.

FuPa Thüringen: Der Verein wirkt von außen aktuell sehr ambitioniert. Wo soll die Reise in den kommenden Jahren hingehen?

Danny Voigt: Im Juniorenbereich kann man ab der kommenden Saison bei uns von den D- bis zu den A-Junioren durchgängig in der Verbandsliga auf Thüringens höchster Ebene spielen. Das ist ein starkes Zeugnis dafür, wofür der Verein steht und wohin die Reise gehen soll. Im Herrenbereich sind wir von unserem Zielbild noch einige Schritte entfernt. Um dieses in den kommenden Jahren zu erreichen, ist die Integration eigener Nachwuchsspieler in unsere Männermannschaften von zentraler Bedeutung. Hier haben wir in diesem Sommer bereits einen sehr wichtigen Schritt gemacht.

FuPa Thüringen: Ist die Rückkehr in die Thüringenliga dabei ein konkretes Ziel oder stehen andere Dinge im Fokus?

Danny Voigt: Ich bin Realist und betreibe eigentlich gerne chronisches Understatement. Für den SC 1903 Weimar und alles, was diesen Verein ausmacht, muss die Rückkehr in die Thüringenliga mittel- bis langfristig jedoch ein konkretes Ziel sein – immer und zu jeder Zeit. Der Weg dorthin muss allerdings vernünftig und nachhaltig gestaltet werden. Dieser Prozess kann Wochen, Monate oder auch Jahre in Anspruch nehmen. Gleichzeitig steht die dauerhafte Integration unserer Eigengewächse in die Männermannschaften im Fokus.

FuPa Thüringen: Welche Erwartungen hast du an die kommende Saison – und woran würdest du sie am Ende als erfolgreich bewerten?

Danny Voigt: Nüchtern betrachtet wäre es im besten Fall schön, nach dem 9. Spieltag nicht wieder Tabellenletzter zu sein und nach dem 30. Spieltag besser dazustehen als zum Ende der abgelaufenen Saison. Aber auch den Begriff „Erfolg“ muss man differenziert betrachten. Die sportliche Komponente habe ich bereits beschrieben. Hinzu kommt die persönliche Entwicklung unserer Spieler. Bei einem so jungen Kader ist diese für den Gesamterfolg von großer Bedeutung – sowohl sportlich als auch menschlich. Ich habe gelernt, dass die wichtigste Botschaft immer ans Ende gehört: Innerhalb des Vereins verlangt niemand von uns, in der kommenden Saison Meister zu werden oder aufsteigen zu müssen. In der Landesklasse oben mitzuspielen, muss jedoch immer unser Anspruch sein.