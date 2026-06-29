 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Hier geht es zur Sache: Die Sommerturniere in Württemberg

Es stehen wieder Sommerturniere an. Die Redaktion von FuPa sammelt Spielpläne und verschafft euch einen Überblick.

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Auch im Sommer 2026 stehen wieder Turniere an. Die Redaktion von FuPa wird die Turniere abbilden und alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen. Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Damit auch euer Turnier auf FuPa abgebildet wird, könnt ihr es auf FuPa anlegen.

Wie das gemacht wird, ist hier genau erklärt.

Oder schickt uns euren Turnierplan per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

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Diese Turniere sind bislang auf FuPa angelegt:

4. Juli 2026

Bitzer Cup des TuS Ergenzingen

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4. bis 5. Juli 2026

Stadtpokal Vaihingen

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5. Juli 2026

Bitzer Cup der U19 des TuS Ergenzingen

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8. bis 12. Juli 2026

Mey Generalbau Cup der TSG Balingen

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9. bis 12. Juli 2026

Mühlbachpokalturnier des FC Holzhausen

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11. Juli 2026

Blitzturnier der Spvgg Leidringen

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11. Juli 2026

Vorbereitungsturnier des SV Elchingen

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12. Juli 2026

Vorbereitungsturnier des TSV Jahn Büsnau

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16. bis 18. Juli 2026

Heimbachpokalturnier

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16. bis 19. Juli 2026

Schlichempokal 4-Dörfer-Turnier

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18. Juli 2026

Sparkassen-Alb-Pokal

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18. Juli 2026

Stadtmeisterschaft Calw

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22. bis 26. Juli 2026

Bussenpokal

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23. Juli bis 1. August 2026

50. Reutlinger Sportwoche

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25. Juli 2026

Stadtmeisterschaft Oberndorf

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25. bis 26. Juli 2026

Neresheimer Stadtpokal

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28. Juli bis 2. August 2026

Krone-Pokal

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1. August 2026

Mainhardter Wald-Pokal

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1. bis 2. August 2026

Gäupokalturnier in Vollmaringen

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1. bis 2. August 2026

Hirschgweihturnier des SV Oberreichenbach

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7. bis 9. August 2026

Steinachpokalturnier bei den SF Salzstetten

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