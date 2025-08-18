Hier findest du den Ausbildungsplatz, der zu dir passt

Die 14. Ausbildungsmesse "Zukunft zum Anfassen" in der Congresshalle Saarbrücken lädt am Samstag, 30. August 2025, dazu ein, die eigene Zukunft in Angriff zu nehmen. Komm vorbei und entdecke viele spannende Ausbildungsmöglichkeiten!
Rund 110 Aussteller sind wieder vor Ort, wenn am 30. August von 9 bis 16 Uhr die 14. Ausbildungsplatzmesse der Wirtschaftsjunioren Saarland ihre Pforten öffnet. In der Congresshalle in Saarbrücken wird sich an diesem Tag alles um die duale Ausbildung, Azubi-Lehre, ausbildende Unternehmen und eine spannende berufliche Zukunft in einem tollen Arbeitsumfeld drehen. Über 5.000 Besucherinnen und Besucher werden zur 14. Messe erwartet. Bereits ab sofort kannst du dich online auf www.zza.saarland über die Messe informieren.
Schülerinnen und Schüler können sich auf der Messe umfassend informieren und erste Kontakte zu interessanten Unternehmen aus der Region knüpfen. Gemeinsam mit den erfahrenen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern können Bewerbungsunterlagen geprüft, Vorstellungsgespräche simuliert und sogar kostenlose Bewerbungsfotos gemacht werden. Welche Ausbildungsmöglichkeiten sind verfügbar, welche Lehre passt zu dir und was bieten dir die Ausbildungsbetriebe? Diese und ähnliche Fragen lassen sich mit einem Besuch der Messe viel einfacher beantworten. Und auch für die Unternehmen ist die Messe eine exklusive Gelegenheit, neue Auszubildende kennenzulernen, denn hier erreichen sie weit über 5.000 Besucher an einem Tag.
Die RAS Saar, eine Saarbrücker Firma zur professionellen Flugzeugwartung, nahm vor zwei Jahren zum ersten Mal an der Ausbildungsplatzmesse teil – und das mit beeindruckendem Erfolg. „Durch die Messe konnten wir einen Azubi und einen Festangestellten für uns gewinnen“, erzählt Christoph Kaldenhoff, HR Department / Recruiter bei der RAS Saar, die ihren Stand damals noch unter altem Firmennamen betrieb. Bereits kurz nach der Messe stand für Kaldenhoff fest, dass die RAS Saar auch im folgenden Jahr mit einem Stand vertreten sein würde. „Die Messe ist super organisiert, sie hat eine tolle Lage - und vor allem ist sie auf freiwilliger Basis. Wer hierherkommt, hat wirklich Interesse und ist offen, die Unternehmen und mögliche Ausbildungen kennenzulernen.“
Du kannst zudem an einem tollen Gewinnspiel teilnehmen. Komm einfach zu Zukunft zum Anfassen in die Congresshalle nach Saarbrücken (zwischen 9 und 13 Uhr), lasse dich in den Lostopf eintragen und sei bei der Verlosung dabei um 14 Uhr – nur wer bei der Verlosung anwesend ist und sich direkt nach Aufruf meldet, kann gewinnen.
Im Rahmen des Gewinnspiels verlosen wir zudem Zuschüsse für die Klassenkasse. Es lohnt sich also nicht nur für den Hauptpreis am Messetag anwesend zu sein und mitzumachen. Weitere Informationen findest du auf der Website der Ausbildungsmesse.
Zukunft zum Anfassen
14. Ausbildungsmesse der Wirtschaftsjunioren
Samstag, 30. August
9 bis 16 Uhr
Congresshalle Saarbrücken
www.zza.saarland
Der Eintritt ist frei.
Kontakt
Wirtschaftsjunioren Saarland e.V.
Franz-Josef-Röder-Straße 9
66119 Saarbrücken
Deutschland