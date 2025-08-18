Hier findest du den Ausbildungsplatz, der zu dir passt Zukunft zum Anfassen - Die Ausbildungsmesse am 30. August 2025 in der Congresshalle Saarbrücken

Rund 110 Aussteller sind wieder vor Ort, wenn am 30. August von 9 bis 16 Uhr die 14. Ausbildungsplatzmesse der Wirtschaftsjunioren Saarland ihre Pforten öffnet. In der Congresshalle in Saarbrücken wird sich an diesem Tag alles um die duale Ausbildung, Azubi-Lehre, ausbildende Unternehmen und eine spannende berufliche Zukunft in einem tollen Arbeitsumfeld drehen. Über 5.000 Besucherinnen und Besucher werden zur 14. Messe erwartet. Bereits ab sofort kannst du dich online auf www.zza.saarland über die Messe informieren.

Schülerinnen und Schüler können sich auf der Messe umfassend informieren und erste Kontakte zu interessanten Unternehmen aus der Region knüpfen. Gemeinsam mit den erfahrenen Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern können Bewerbungsunterlagen geprüft, Vorstellungsgespräche simuliert und sogar kostenlose Bewerbungsfotos gemacht werden. Welche Ausbildungsmöglichkeiten sind verfügbar, welche Lehre passt zu dir und was bieten dir die Ausbildungsbetriebe? Diese und ähnliche Fragen lassen sich mit einem Besuch der Messe viel einfacher beantworten. Und auch für die Unternehmen ist die Messe eine exklusive Gelegenheit, neue Auszubildende kennenzulernen, denn hier erreichen sie weit über 5.000 Besucher an einem Tag.

Firmen sind begeistert von der Ausbildungsplatzmesse



Die RAS Saar, eine Saarbrücker Firma zur professionellen Flugzeugwartung, nahm vor zwei Jahren zum ersten Mal an der Ausbildungsplatzmesse teil – und das mit beeindruckendem Erfolg. „Durch die Messe konnten wir einen Azubi und einen Festangestellten für uns gewinnen“, erzählt Christoph Kaldenhoff, HR Department / Recruiter bei der RAS Saar, die ihren Stand damals noch unter altem Firmennamen betrieb. Bereits kurz nach der Messe stand für Kaldenhoff fest, dass die RAS Saar auch im folgenden Jahr mit einem Stand vertreten sein würde. „Die Messe ist super organisiert, sie hat eine tolle Lage - und vor allem ist sie auf freiwilliger Basis. Wer hierherkommt, hat wirklich Interesse und ist offen, die Unternehmen und mögliche Ausbildungen kennenzulernen.“