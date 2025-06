"Hier brennt die Hütte": Yannik Seils kommt von 1860 ins Holzland

Der 20-jährige Defensivspieler spielte bis ins Jahr 2020 beim SV Wacker Burghausen und stammt aus Waldkraiburg. In den vergangenen Jahren sammelte Seils beim TSV 1860 München II bereits einige Erfahrung in der Bayernliga. In insgesamt 50 Einsätzen für die U21 der Münchner Löwen erzielte er zwei Tore und überzeugte als flexibler Abwehrspieler, der sowohl in der Innen- als auch auf der Außenverteidigerposition eingesetzt werden kann und im defensiven Mittelfeld. Nun wagt er den nächsten Karriereschritt: den Wechsel in eine gestandene Herrenmannschaft.

Seils bereits seit über 2 Jahren in Kontakt mit Erlbach