"Hier bin ich Profi geworden": Westermeier über Unterhaching-Comeback

Einen Tag vor dem Spiel machte die Meldung die Runde. Die SpVgg Unterhaching hat zwei „Rückkehrer“ in ihren Reihen, auf die sie ab sofort setzen kann. Routinier Manuel Stiefler hat nach überstandener Verletzung seinen im Sommer ausgelaufenen Vertrag bei den Vorstädtern verlängert. Mit Ben Westermeier hat ein Eigengewächs nach zweijähriger Haching-Abstinenz wieder bei der Spielvereinigung Unterhaching unterschrieben .

Im Spiel gegen den SC Eltersdorf nahmen beide erstmals wieder auf der Bank der Hachinger Platz. In der ersten Halbzeit sahen beide eine gute Partie der Hachinger. Die Vorstädter dominierten über weite Strecken und kombinierten sich immer wieder nach vorne. Im Sturm begann diesmal Cornelius Pfeiffer, der versuchte, seine Akzente zu setzen. Einige gute Chancen für die Unterhachinger hatte Moritz Müller, der den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unterbrachte. Auch Beusch machte auf den Außen mit gefährlichen Hereingaben oder einem knappen Schuss über den Eltersdorfer Kasten auf sich aufmerksam.

Routinier Manuel Stiefler durfte ebenfalls sein Comeback für die SpVgg Unterhaching geben

Nach dem Seitenwechsel schickte Interimstrainer Janek Frensch dann schon Westermeier, mit Teamkollege Dominik Lindermeir, aufs Feld. Beide fügten sich nahtlos ins Hachinger Spiel ein, das ähnlich wie in der ersten Hälfte verlief. Haching dominierte, Haching ackerte, aber am Ende kamen die Vorstädter nicht durch. Eltersdorf hatte nur einzelne Chancen. „Wir wussten, dass wir einen schwierigen Gegner haben, der sehr kompakt verteidigt und das sehr gut macht. Das haben sie auch heute gemacht. Eltersdorf hat uns vor große Herausforderungen gestellt“, so Trainer Janek Frensch im Anschluss an die Partie.