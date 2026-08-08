"Hier bin ich Profi geworden": Westermeier über Unterhaching-Comeback

Die SpVgg Unterhaching hat gegen den SC Eltersdorf den Sieg verpasst. Zum Einsatz kamen gegen den Aufsteiger die Rückkehrer Stiefler und Westermeier.
Einen Tag vor dem Spiel machte die Meldung die Runde. Die SpVgg Unterhaching hat zwei „Rückkehrer“ in ihren Reihen, auf die sie ab sofort setzen kann. Routinier Manuel Stiefler hat nach überstandener Verletzung seinen im Sommer ausgelaufenen Vertrag bei den Vorstädtern verlängert. Mit Ben Westermeier hat ein Eigengewächs nach zweijähriger Haching-Abstinenz wieder bei der Spielvereinigung Unterhaching unterschrieben.
Im Spiel gegen den SC Eltersdorf nahmen beide erstmals wieder auf der Bank der Hachinger Platz. In der ersten Halbzeit sahen beide eine gute Partie der Hachinger. Die Vorstädter dominierten über weite Strecken und kombinierten sich immer wieder nach vorne. Im Sturm begann diesmal Cornelius Pfeiffer, der versuchte, seine Akzente zu setzen. Einige gute Chancen für die Unterhachinger hatte Moritz Müller, der den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unterbrachte. Auch Beusch machte auf den Außen mit gefährlichen Hereingaben oder einem knappen Schuss über den Eltersdorfer Kasten auf sich aufmerksam.
Nach dem Seitenwechsel schickte Interimstrainer Janek Frensch dann schon Westermeier, mit Teamkollege Dominik Lindermeir, aufs Feld. Beide fügten sich nahtlos ins Hachinger Spiel ein, das ähnlich wie in der ersten Hälfte verlief. Haching dominierte, Haching ackerte, aber am Ende kamen die Vorstädter nicht durch. Eltersdorf hatte nur einzelne Chancen. „Wir wussten, dass wir einen schwierigen Gegner haben, der sehr kompakt verteidigt und das sehr gut macht. Das haben sie auch heute gemacht. Eltersdorf hat uns vor große Herausforderungen gestellt“, so Trainer Janek Frensch im Anschluss an die Partie.
In der 78. Minute wurde dann mit Manuel Stiefler auch der zweite Rückkehrer eingewechselt. Haching warf nochmal alles nach vorne und bekam in der Nachspielzeit zwei Freistöße aus dem Halbfeld, die zwar gefährlich wurden, aber am Ende doch vorbei gingen.
Über sein Haching-Comeback sagte Westermeier nach der Partie: „Ich hatte nicht erwartet, so früh reinzukommen. Es ist etwas Besonderes, jetzt wieder zurück zu sein – so ein bisschen, wie zu Hause zu sein. Ich bin von hier, hab die ganze Jugend hier verbracht und bin hier Profi geworden.“ (Sarah Georgi)SpVgg Unterhaching – SC Eltersdorf 0:0