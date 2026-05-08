"Hier bahnt sich eine Überraschung an": Taka Ohno im Experten-Tipp

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Seit dieser Spielzeit verantwortet Ohno nun die sportlichen Geschicke beim TuS Blau-Weiß Königsdorf in neuer Funktion. Als Cheftrainer moderierte er einen Kaderumbruch mit Bravour. Bereits fünf Spieltage vor dem Saisonende rangiert Königsdorf auf dem neunten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt ist damit bereits vorzeitig mathematisch verbrieft.

Die fußballerische Laufbahn von Takahito Ohno begann in den Nachwuchsleistungszentren Japans, mit dem Ziel einer professionellen Karriere. Mit 22 Jahren wagte der heute 30-Jährige den Sprung nach Deutschland – eine Entscheidung, die den Grundstein für eine bemerkenswerte Laufbahn im gehobenen Amateurfußball legen sollte. Als verlässliche Größe etablierte sich Ohno vor allem in der Mittelrheinliga, in der er für Klubs wie Blau-Weiß Friesdorf, den BCV Glesch-Paffendorf, den FC Hennef und TuS Königsdorf insgesamt 94 Partien absolvierte. Seine spielerische Klasse bewies der Defensivspezialist zudem eine Etage höher: Für den FC Wegberg-Beeck und den SC Wiedenbrück stehen Einsätze in der Regionalliga zu Buche.

SSV Merten - SV Bergisch Gladbach 09 Absolutes Topspiel in dieser Woche! Die beiden Top-Mannschaften spielen sehr intensiv und sehenswert. "Tristiano" Arndt und Stromberg schießen jeweils ein Tor, aber Propheter und Bacevac treffen per Kopf – und Okoroafor sorgt per 25-Meter-Sonntagsschuss für die Entscheidung. ⚽ mein Tipp: 3:2

1. FC Düren - Siegburger SV 04

Philipp Simon erzielt durch einen Freistoß ein Traumtor. Aber am Ende gewinnt der SSV unter Alexander Otto durch eine kluge taktische Spielidee.

⚽ mein Tipp: 1:2

FC Hennef 05 - FC Wegberg-Beeck

Beide Betreuer sind „zu gut“ für die Liga – das Betreuerduell endet unentschieden. Allerdings gewinnt Wegberg durch individuelle Aktionen von Kleefisch und Braun. Viel Erfolg und viel Glück an alle meine Freunde!

⚽ mein Tipp: 0:2

SpVg Frechen 20 - Sportfreunde Düren

Hier bahnt sich eine Überraschung an. Frechen ist klarer Favorit, aber die Sportfreunde Düren machen das Spiel durch diesen Willen – genau wie letzte Woche gegen uns – extrem schwierig. Dieses Mal trifft die SFD per Last-Second-Tor.

⚽ mein Tipp: 1:2

SV Eintracht Hohkeppel - TuS Blau-Weiß Königsdorf

Im Vergleich der Etats ist das Spiel wie FC Bayern gegen TuS Königsdorf. Allerdings dürfen wir auch mit elf Spielern starten, und das Spiel fängt bei 0:0 an. Wir versuchen alles, um das Unmögliche möglich zu machen!

⚽ mein Tipp: kein Tipp

SC Fortuna Köln II - SSV Bornheim

Individuelle Qualität gegen Mannschaftsqualität. Beide Mannschaften spielen unter super Trainern sehr gut. Salvatore Giambra und Julio Molongua treffen jeweils einmal.

⚽ mein Tipp: 1:1

VfL Vichttal - SpVg Porz

Bis zur 90. Minute steht es 1:1. Porz spielt unter Jonny sehr aggressiv in Vichttal, aber am Ende gewinnt der VfL durch eine Einzelaktion von Türkmen.

⚽ mein Tipp: 2:1