2022 spielte der SV Hofkirchen noch in der A-Klasse, nun in der Bezirksliga – Foto: Mike Sigl

Hidringer: »Eingeschlagenen Weg werden wir fortsetzen« Der SV Hofkirchen hat mit einer Energieleistung den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft +++ Im Kader tut sich einiges Verlinkte Inhalte Bezirksliga Ost Hofkirchen

Am letzten Spieltag der Kreisliga Passau den Titel verspielt, dann innerhalb einer Woche drei Relegationsspiele, die allesamt über 120 Minuten gingen, absolviert. Hinter den Fußballern des SV Hofkirchen liegen turbulente Wochen, die mit dem Aufstieg in die Bezirksliga gekrönt wurden. Nach dem 3:1-Erfolg am vergangenen Freitagabend gegen die SG Mallersdorf / Grafentraubach wurde bis Sonntagabend gefeiert. Am Samstag steht die offizielle Meisterfeier auf dem Programm.

"Mit ein paar Tagen Abstand waren das zwei komplett verrückte Wochen. Nach der Heimniederlage gegen Hohenau, die gleichbedeutend mit dem Abrutschen auf den zweiten Tabellenplatz war, dachte ich, dass wir in der Relegation kein Land sehen werden. Mental waren viele Spieler nach dieser bitteren Niederlage komplett am Ende, es sind sogar Tränen geflossen. Ein paar Tage später kam es dann fast noch schlimmer. Im Elfmeterschießen haben wir gegen Oberpolling den Kürzeren gezogen, obwohl wir über weite Strecken dieser Partie die bessere Mannschaft waren. In das darauffolgende Spiel gegen Regen sind wir ohne jegliche Erwartungshaltung gegangen, haben dann schon nach ein paar Minuten gemerkt, dass etwas geht. In ein paar wichtigen Momenten hatten wir dann auch das zuvor fehlende Glück wieder auf unserer Seite und was die Mannschaft dann gegen Mallersdorf abgerissen hat, war phänomenal. Nach einer halben Stunde hätten wir durchaus schon 0:2 oder 0:3 hinten sein können, haben uns dann nach dem Ausgleich gefangen und eine unglaubliche Willensleistung an den Tag gelegt. Das war vor allem in Sachen Einsatz und Kampfgeist allererste Sahne. Ein riesengroßen Anteil hat auch mein spielender Co-Trainer Alexander Fürst mit dem ich überragend zusammenarbeite", bilanziert SVH-Spielercoach Thomas Hidringer, der auch die Unterstützung der zahlreichen Fans nicht unerwähnt lassen möchte: "Was unsere Zuschauer abgerissen haben, ist nicht in Worte zu fassen. Man kann allen nur Danke für diesen megageilen Support sagen."









– Foto: Mike Sigl







Der 30-Jährige feierte mit den Schwarz-Blauen bereits seinen dritten Aufstieg. "Mit dem Heimatverein innerhalb von vier Saisonen dreimal aufzusteigen, ist nicht so schlecht", schmunzelt das Hofkirchener Eigengewächs, das auch viele Aufgaben abseits des Platzes übernimmt. Hidringers großes Ziel ist es, den Kader weiter umzubauen: "Wir haben in den vergangenen Jahren viele Spieler aus dem Ausland über das Paket Fußball und Arbeit zu uns gelockt. Vor geraumer Zeit haben wir uns das Ziel gesteckt, alles auf etwas andere Beine zu stellen. Diesen eingeschlagenen Weg werden wir fortsetzen." Mit







Der 30-Jährige feierte mit den Schwarz-Blauen bereits seinen dritten Aufstieg. "Mit dem Heimatverein innerhalb von vier Saisonen dreimal aufzusteigen, ist nicht so schlecht", schmunzelt das Hofkirchener Eigengewächs, das auch viele Aufgaben abseits des Platzes übernimmt. Hidringers großes Ziel ist es, den Kader weiter umzubauen: "Wir haben in den vergangenen Jahren viele Spieler aus dem Ausland über das Paket Fußball und Arbeit zu uns gelockt. Vor geraumer Zeit haben wir uns das Ziel gesteckt, alles auf etwas andere Beine zu stellen. Diesen eingeschlagenen Weg werden wir fortsetzen." Mit Petru Ramneantu und Petre Andresoiu werden zwei Akteure mit rumänischer Abstammung den Klub Richtung SV Beutelsbach verlassen. Auch bei Andrei Ratiu , der mit 14 Scorer-Punkten (acht Tore, sechs Vorlagen) großen Anteil am Vizetitel hatten, stehen die Zeichen auf Abschied. Verlassen wir den Klub außerdem Ersatztorhüter Philip Obirei , der sich dem Kreisklassen-Aufsteiger SG Neuhaus / Sulzbach angeschlossen hat. "Wir haben diesen Jungs viel zu verdanken, vor allem Philip, der als Vize-Kapitän viel zum Erfolg beigetragen hat. Das sind prima Kerle, die sportlich Lücken hinterlassen werden. Doch wir haben auch die Abgänge unserer beiden Top-Torjäger Adrian Grebac und Eduard Olariu, die in der Kreisklasse gemeinsam 60 Tore gemacht haben, kompensieren können. Mit unseren Neuzugängen sind wir sehr zufrieden, daher ist mir nicht bange", sagt Hidringer.

– Foto: Helmut Weiderer