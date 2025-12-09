Hicham El Mrhanni ist neuer Trainer beim FC Türk Kelsterbach

Künftig gemeinsam beim FC Türk in der sportlichen Verantwortung: Der sportliche Leiter Rachid Rahou, Trainer Hicham El Mrhanni, sein Co Samed Fellahi und Teammanager Selcuk Karabuga (v.l.n.r.) – Foto: FC Türk

Kelsterbach. Er war die Wunschlösung und diese ist nach einiger Zeit der Überzeugungsarbeit auch Realität geworden. Hicham El Mrhanni wird neuer Trainer beim FC Türk Kelsterbach. Der ehemalige Coach des FC Germania Okriftel, der die Germania in acht Jahren aus dem Abstiegskampf der Kreisoberliga bis in die Verbandsliga geführt und dort zum Ende der Vorsaison vorzeitig aufgehört hatte, heuert zur Rückrunde beim abstiegsbedrohten Gruppenligisten an. El Mrhanni wurde am Dienstag offiziell vorgestellt und tritt die Nachfolge von Spielertrainer Can Kilic Görgülü, der sein Amt im Winter abgegeben hatte.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Vor allem Kelsterbachs Vorsitzender Cihan Sahin blickt stolz auf die Verpflichtung von El Mrhanni. "Es ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Es ist beeindruckend, was er in Okriftel aufgebaut hat. Wir haben vor vier Jahren noch B-Liga gespielt, das ging alles zu schnell. Wir als Verein können viel von Hicham lernen", sagt der Vereinschef. Rachid Rahou, der sportliche Leiter, ergänzt: "Hicham hat Fußball im Blut. Ich bin sicher, dass wir mit ihm die Klasse halten und kommende Saison oben mitspielen können."

Vorerst ist das Engagement nur bis Sommer fixiert, doch geht es nach den Verantwortlichen, soll El Mrhanni beim FC Türk eine ähnliche Ära prägen, wie er es bereits in Okriftel getan hat. Der Neu-Coach sagt: "Der Verein an sich ist schon gut strukturiert, ich fange hier nicht bei Null an. Sportlich hat der Verein nach den vielen Aufstiegen zum ersten Mal seit Jahren eine kleine Delle durchlaufen. Ich werde versuchen, Strukturen in die Mannschaft reinzubekommen, die ab Gruppenliga normal sein sollten", sagt El Mrhanni. Und ergänzt: "Was der Verein vorhat, deckt sich mit dem, was ich mir für meine Zukunft vorstelle. Ich will nicht um die goldene Ananas spielen, sondern etwas erreichen", sagt El Mrhanni. "Sieben Siege" für den Klassenerhalt nötig