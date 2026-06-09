HFV veröffentlicht zwei Staffeleinteilungen - die Übersicht

Die Staffeleinteilung für Hamburg 2027/28
Oberliga Hamburg - ohne St. Pauli II
Altona 93 I, Buchholz I, Concordia I, Dassendorf I, Eintracht Norderstedt II, ETSV Hamburg I, Harksheide I, HEBC I, HT 16 I, Niendorf I, Nikola Tesla I, Paloma I, Sasel I, Süderelbe I, TBS Pinneberg I, Teutonia 05 I, Victoria I, Vorw. Wacker I.
Oberliga Hamburg - mit St. Pauli II
Altona 93 I, Buchholz I, Concordia I, Dassendorf I, Eintracht Norderstedt II, ETSV Hamburg I, Harksheide I, HEBC I, HT 16 I, Niendorf I, Nikola Tesla I, Paloma I, Sasel I, St. Pauli II, Süderelbe I, Teutonia 05 I, Victoria I, Vorw. Wacker I.
Landesliga 1
Altengamme I, ASV Hamburg I, Barsbüttel I, Bramfeld I, BU II, Condor I, Curslack-Neuengamme I, Dersimspor I, FC Türkiye I, Hamm United I, Lohbrügge I, Meiendorf I, Rahlstedt I, SC V. M. I, SC Wentorf I, Voran Ohe I.
Landesliga 2 - ohne St. Pauli II
Alsterbrüder I, Altona 93 II, BU I, Eimsbüttel II, Eintracht Lokstedt I, FC Elmshorn I, Germania I, Halstenbek-Rellingen I, Hetlingen I, Nienstedten I, Paloma II, Rantzau I, Rugenbergen I, St. Pauli III, TuS Osdorf I, Union Tornesch I.
Landesliga 2 - mit St. Pauli II
Alsterbrüder I, Altona 93 II, BU I, Eimsbüttel II, Eintracht Lokstedt I, FC Elmshorn I, Halstenbek-Rellingen I, Hetlingen I, Nienstedten I, Paloma II, Rantzau I, Rugenbergen I, St. Pauli III, TBS Pinneberg I, TuS Osdorf I, Union Tornesch I.
Bezirksliga 1
Atlantik 97 I, Aumühle I, Börnsen I, Concordia II, Dassendorf II, Eilbek I, Escheburg I, FC Bingöl 12 I, Glinde I, Hamwarde I, Kosova I, Oststeinbek I, Schwarzenbek I, Stapelfeld I, SVNA I, Vorw. Wacker II.
Bezirksliga 2
Ahrensburg I, Alstertal-Langenhorn I, Croatia I, DSC Hanseat I, Duvenstedt I, Eilbek II, Harksheide II, HSV III, Polonia I, Sasel II, SV Groß Borstel I, TuS Berne I, UH-Adler I, VfL 93 I, Walddörfer I, Wellingsbüttel I.
Bezirksliga 3
Blankenese I, Blau-Weiß 96 I, Egenbüttel I, Harksheide III, HEBC II, Heidgraben I, HSV IV, Kummerfeld I, Niendorf II, Sternschanze I, SV Eidelstedt I, TuS Holstein I, UH-Adler II, Union Tornesch II, VfL Pinneberg I, Wedel I.
Bezirksliga 4 - ohne St. Pauli II
Buxtehude I, Eintracht Lokstedt II, FFC 08 I, Groß Flottbek I, GW Eimsbüttel I, Hammonia I, Harburger SC I, Harburger TB I, Harburger Türk-Sport I, HEBC III, HFC Falke I, St. Pauli IV, Sternschanze II, Süderelbe II, Teutonia 05 II, Victoria II.
Bezirksliga 4 - mit St. Pauli II
Buxtehude I, Eintracht Lokstedt II, FFC 08 I, Germania I, GW Eimsbüttel I, Hammonia I, Harburger SC I, Harburger TB I, Harburger Türk-Sport I, HEBC III, HFC Falke I, St. Pauli IV, Sternschanze II, Süderelbe II, Teutonia 05 II, Victoria II.
Gesamte Übersicht aller Kreisligen und Kreisklassen ohne St. Pauli II
Kreisliga 01
- Altengamme 2.Hr.
- ASV Bergedorf 85 1.Hr.
- Börnsen 2.Hr.
- Curslack-Neuengamme 2.Hr.
- Düneberg 1.Hr.
- Escheburg 2.Hr.
- FC Lauenburg 1.Hr.
- FSV Geesthacht 1.Hr.
- Lauenburg 1.Hr.
- Lohbrügge 2.Hr.
- Reinbek 1.Hr.
- SC V. M. 2.Hr.
- SC Wentorf 2.Hr.
- SVNA 2.Hr.
- Voran Ohe 2.Hr.
- Willingshusen 1.Hr.
Kreisliga 02
- Barsbüttel 2.Hr.
- Billstedt-Horn 1.Hr.
- Bramfeld 2.Hr.
- Condor 2.Hr.
- Eilbek 3.Hr.
- HafenCity 1.Hr.
- Hamburg Hurricanes 1.Hr.
- Hamm United 2.Hr.
- MSV Hamburg 1.Hr.
- Paloma 3.Hr.
- SC Europa 1.Hr.
- SC FU 1.Hr.
- St. Pauli 7.Hr.
- VfL 93 3.Hr.
- Vorw. Wacker 3.Hr.
- Wandsetal 1.Hr.
Kreisliga 03
- Ahrensburg 2.Hr.
- Bergstedt 1.Hr.
- Billstedt-Horn 2.Hr.
- BU 3.Hr.
- Condor 3.Hr.
- Farmsen 1.Hr.
- Glashütte 2.Hr.
- Hellbrook 1.Hr.
- Hoisbüttel 1.Hr.
- Lemsahl 1.Hr.
- Meiendorf 2.Hr.
- Poppenbüttel 1.Hr.
- Rahlstedt 2.Hr.
- Sasel 3.Hr.
- Sperber 1.Hr.
- Walddörfer 2.Hr.
Kreisliga 04
- ASV Hamburg 2.Hr.
- Billstedt-Horn 3.Hr.
- BU 4.Hr.
- Egenbüttel 3.Hr.
- Ellerau 1.Hr.
- FC Gregs 1.Hr.
- FC Winterhude 1.Hr.
- Germania 2.Hr.
- Glashütte 1.Hr.
- Hansa 11 3.Hr.
- Hasloh 1.Hr.
- Lokstedt 2.Hr.
- Niendorf 3.Hr.
- Nordlichter im NSV 1.Hr.
- Rugenbergen 3.Hr.
- Victoria 5.Hr.
Kreisliga 05
- Alsterbrüder 2.Hr.
- Altona 93 3.Hr.
- Billstedt-Horn 4.Hr.
- Eimsbüttel 4.Hr.
- GW Eimsbüttel 2.Hr.
- Hammonia 3.Hr.
- Hansa 11 2.Hr.
- Lohkamp 1.Hr.
- Rugenbergen 2.Hr.
- Sperber 2.Hr.
- St. Pauli 6.Hr.
- SV Eidelstedt 2.Hr.
- Union 03 1.Hr.
- Urania 1.Hr.
- Victoria 4.Hr.
- West-Eimsbüttel 1.Hr.
Kreisliga 06
- Alsterbrüder 3.Hr.
- Altona 93 4.Hr.
- Blau-Weiss Ellas 1.Hr.
- BLS Hamburg 01 1.Hr.
- Egenbüttel 2.Hr.
- Eimsbüttel 3.Hr.
- Hammonia 2.Hr.
- Hansa 11 1.Hr.
- Lurup 1.Hr.
- Nienstedten 2.Hr.
- Nikola Tesla 2.Hr.
- St. Pauli 5.Hr.
- Sternschanze 3.Hr.
- TuS Osdorf 2.Hr.
- Union Tornesch 3.Hr.
- Victoria 3.Hr.
Kreisliga 07
- Appen 1.Hr.
- Borstel 1.Hr.
- Cosmos Wedel 1.Hr.
- Gencel Birligi 1.Hr.
- Haseldorf 1.Hr.
- Heidgraben 2.Hr.
- Heist 1.Hr.
- Hörnerkirchen 1.Hr.
- Lieth 1.Hr.
- Moorrege 1.Hr.
- Rantzau 2.Hr.
- Rissen 1.Hr.
- Roland Wedel 1.Hr.
- Seestermühe 1.Hr.
- Sparrieshoop 1.Hr.
- Union Tornesch 4.Hr.
Kreisliga 08
- Altenwerder 1.Hr.
- Bostelbek 1.Hr.
- Dersimspor 2.Hr.
- Este 06/70 1.Hr.
- FC Veddel United 1.Hr.
- Finkenwerder 1.Hr.
- FSV Harburg-Rönneburg 1.Hr.
- GW Harburg 1.Hr.
- Harburger SC 2.Hr.
- Harburger TB 2.Hr.
- Juventude 1.Hr.
- Mesopotamien 1.Hr.
- RW Wilhelmsburg 1.Hr.
- SV Wilhelmsburg 1.Hr.
- Viktoria Harburg 1.Hr.
- Zonguldakspor 1.Hr.
Kreisklasse 01
- Altengamme 3.Hr.
- ASV Bergedorf 85 2.Hr.
- Aumühle 2.Hr.
- Börnsen 3.Hr.
- Curslack-Neuengamme 3.Hr.
- Dassendorf 3.Hr.
- Düneberg 2.Hr.
- Escheburg 3.Hr.
- FC Bergedorf 85 1.Hr.
- FSV Geesthacht 2.Hr.
- Grünhof-Tesperhude 1.Hr.
- Lohbrügge 3.Hr.
- SC V. M. 3.Hr.
- Schwarzenbek 2.Hr.
- SVNA 3.Hr.
- TSG Bergedorf 1.Hr.
Kreisklasse 02
- ASV Bergedorf 85 3.Hr.
- Aumühle 3.Hr.
- Barsbüttel 3.Hr.
- Billstedt-Horn 5.Hr.
- ETSV Hamburg 2.Hr.
- FC Elbe-Aissau 1.Hr.
- FSV Geesthacht 3.Hr.
- Glinde 2.Hr.
- HT 16 2.Hr.
- Oststeinbek 2.Hr.
- Reinbek 2.Hr.
- SC Europa 2.Hr.
- SC V. M. 4.Hr.
- Tonndorf-Lohe 1.Hr.
- Vorw. Wacker 4.Hr.
- Willinghusen 2.Hr.
Kreisklasse 03
- Buchholz 3.Hr.
- Einigkeit 2.Hr.
- FC Türkiye 3.Hr.
- FC Wilhelmsburg 1.Hr.
- FSV Geesthacht 4.Hr.
- Glinde 3.Hr.
- HafenCity 2.Hr.
- Hamm United 3.Hr.
- Harburger Türk-Sport 2.Hr.
- Horner TV 2.Hr.
- Lorbeer 2.Hr.
- MSV Hamburg 2.Hr.
- SC Hamm 1.Hr.
- SV Wilhelmsburg 2.Hr.
- Vorw. Wacker 5.Hr.
- Vorwärts Ost 2.Hr.
Kreisklasse 04
- BU 5.Hr.
- Concordia 3.Hr.
- DJK Hamburg 2.Hr.
- HafenCity 3.Hr.
- Horner TV 1.Hr.
- Lorbeer 1.Hr.
- MSV Hamburg 3.Hr.
- Paloma 4.Hr.
- Polonia 2.Hr.
- Rahlstedt 3.Hr.
- Stapelfeld 2.Hr.
- UH-Adler 3.Hr.
- Urania 2.Hr.
- VfL 93 2.Hr.
- Wandsetal 2.Hr.
Kreisklasse 05
- Bramfeld 3.Hr.
- Croatia 2.Hr.
- DJK Hamburg 1.Hr.
- DSC Hanseat 2.Hr.
- Farmsen 3.Hr.
- FC Preußen Hamburg 1.Hr.
- Hamburg Hurricanes 2.Hr.
- Hellbrook 2.Hr.
- MSV Hamburg 4.Hr.
- Polonia 3.Hr.
- Störtebeker SV 1.Hr.
- SV Alter Teichweg 1.Hr.
- SV Barmbek 1.Hr.
- TuS BERNE 2.Hr.
- TuS Hamburg 1.Hr.
- Urania 3.Hr.
Kreisklasse 06
- Alstertal-Langenhorn 3.Hr.
- Bramfeld 4.Hr.
- Condor 4.Hr.
- DUWO 08 1.Hr.
- Farmsen 2.Hr.
- FC Hamburg 1.Hr.
- Friedrichsgabe 1.Hr.
- HSV 5.Hr.
- Hummelsbüttel 1.Hr.
- Nordlichter im NSV 2.Hr.
- Polonia 4.Hr.
- Poppenbüttel 2.Hr.
- Sasel 4.Hr.
- TuS BERNE 3.Hr.
- Walddörfer 3.Hr.
Kreisklasse 07
- Alstertal-Langenhorn 2.Hr.
- DUWO 08 2.Hr.
- Eintracht Lokstedt 3.Hr.
- Ellerau 2.Hr.
- Germania 3.Hr.
- Hemd-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.Hr. SG
- Lohkamp 4.Hr.
- Lorbeer 3.Hr.
- Niendorf 4.Hr.
- SV Eidelstedt 3.Hr.
- SV Groß Borstel 2.Hr.
- Tangstedt 2.Hr.
- TuS BERNE 4.Hr.
- West-Eimsbüttel 2.Hr.
Kreisklasse 08
- Cosmos Wedel 2.Hr.
- FC Elmshorn 2.Hr.
- Heidgraben 3.Hr.
- Heist 2.Hr.
- Holm 1.Hr.
- Holsatia im EMTV 1.Hr.
- Hörnerkirchen 2.Hr.
- Kummerfeld 2.Hr.
- Lieth 2.Hr.
- Moorrege 2.Hr.
- Rantzau 3.Hr.
- SC Pinneberg 1.Hr.
- Sparrieshoop 2.Hr.
- Tangstedt 1.Hr.
- TBS Pinneberg 2.Hr.
- Wedel 2.Hr.
Kreisklasse 09
- Blau-Weiß 96 2.Hr.
- Halstenbek-Rellingen 2.Hr.
- Holm 2.Hr.
- Holsatia im EMTV 2.Hr.
- Kickers Halstenbek 1.Hr.
- Komet Blankenese 1.Hr.
- Osdorfer Born 1.Hr.
- Rellinger FC 1.Hr.
- Rissen 2.Hr.
- SC Pinneberg 2.Hr.
- Stellingen 3.Hr.
- Teutonia 10 1.Hr.
- Union 03 2.Hr.
- VfL Pinneberg 2.Hr.
- Waldenau 1.Hr.
Kreisklasse 10
- Alsterbrüder 4.Hr.
- FC Hamburger Berg 1.Hr.
- Finkenwerder 2.Hr.
- Gehörlosen SV 1.Hr.
- Groß Flottbek 3.Hr.
- GW Eimsbüttel 4.Hr.
- Hammonia 4.Hr.
- HEBC 4.Hr.
- HFC Falke 2.Hr.
- Stellingen 2.Hr.
- Sternschanze 4.Hr.
- Teutonia 05 3.Hr.
- Teutonia 10 2.Hr.
- Victoria 6.Hr.
Kreisklasse 11
- Blankenese 2.Hr.
- BSV 19 1.Hr.
- Eimsbüttel 5.Hr.
- FFC 08 2.Hr.
- Groß Flottbek 2.Hr.
- GW Eimsbüttel 3.Hr.
- Lohkamp 3.Hr.
- Lurup 2.Hr.
- Stellingen 1.Hr.
- Sternschanze 5.Hr.
- SV Groß Borstel 3.Hr.
- Teutonia 10 3.Hr.
- TuS Osdorf 3.Hr.
- Union 03 3.Hr.
Kreisklasse 12
- Altenwerder 2.Hr.
- Bostelbek 2.Hr.
- Buchholz 2.Hr.
- Buxtehude 2.Hr.
- Einigkeit 1.Hr.
- FC Türkiye 2.Hr.
- FSV Harburg-Rönneburg 2.Hr.
- Harburger TB 3.Hr.
- Juventude 2.Hr.
- Mesopotamien 2.Hr.
- Moorburg 1.Hr.
- Neuland 1.Hr.
- RW Wilhelmsburg 2.Hr.
- Süderelbe 3.Hr.
- Viktoria Harburg 2.Hr.
- Vorwärts Ost 1.Hr.
Gesamte Übersicht aller Kreisligen und Kreisklassen mit St. Pauli II
Kreisliga 01
- Altengamme 2.Hr.
- ASV Bergedorf 85 1.Hr.
- Börnsen 2.Hr.
- Curslack-Neuengamme 2.Hr.
- Düneberg 1.Hr.
- Escheburg 2.Hr.
- FC Lauenburg 1.Hr.
- FSV Geesthacht 1.Hr.
- Lauenburg 1.Hr.
- Lohbrügge 2.Hr.
- Reinbek 1.Hr.
- SC V. M. 2.Hr.
- SC Wentorf 2.Hr.
- SVNA 2.Hr.
- Voran Ohe 2.Hr.
- Willinghusen 1.Hr.
Kreisliga 02
- Barsbüttel 2.Hr.
- Billstedt-Horn 1.Hr.
- Bramfeld 2.Hr.
- Condor 2.Hr.
- Eilbek 3.Hr.
- HafenCity 1.Hr.
- Hamburg Hurricanes 1.Hr.
- Hamm United 2.Hr.
- MSV Hamburg 1.Hr.
- Paloma 3.Hr.
- SC Europa 1.Hr.
- SC FU 1.Hr.
- St. Pauli 7.Hr.
- VfL 93 3.Hr.
- Vorw. Wacker 3.Hr.
- Wandsetal 1.Hr.
Kreisliga 03
- Ahrensburg 2.Hr.
- Bergstedt 1.Hr.
- Billstedt-Horn 2.Hr.
- BU 3.Hr.
- Condor 3.Hr.
- Farmsen 1.Hr.
- Glashütte 2.Hr.
- Hellbrook 1.Hr.
- Hoisbüttel 1.Hr.
- Lemsahl 1.Hr.
- Meiendorf 2.Hr.
- Poppenbüttel 1.Hr.
- Rahlstedt 2.Hr.
- Sasel 3.Hr.
- Sperber 1.Hr.
- Walddörfer 2.Hr.
Kreisliga 04
- ASV Hamburg 2.Hr.
- Billstedt-Horn 3.Hr.
- BU 4.Hr.
- Egenbüttel 3.Hr.
- Ellerau 1.Hr.
- FC Gregs 1.Hr.
- FC Winterhude 1.Hr.
- Germania 2.Hr.
- Glashütte 1.Hr.
- Groß Flottbek 1.Hr.
- Hansa 11 3.Hr.
- Hasloh 1.Hr.
- Lohkamp 2.Hr.
- Niendorf 3.Hr.
- Nordlichter im NSV 1.Hr.
- Victoria 5.Hr.
Kreisliga 05
- Alsterbrüder 2.Hr.
- Altona 93 3.Hr.
- Billstedt-Horn 4.Hr.
- Eimsbüttel 4.Hr.
- GW Eimsbüttel 2.Hr.
- Hammonia 3.Hr.
- Hansa 11 2.Hr.
- Lohkamp 1.Hr.
- Rugenbergen 2.Hr.
- Sperber 2.Hr.
- St. Pauli 6.Hr.
- SV Eidelstedt 2.Hr.
- Union 03 1.Hr.
- Urania 1.Hr.
- Victoria 4.Hr.
- West-Eimsbüttel 1. Hr
Kreisliga 06
- Alsterbrüder 3.Hr.
- Altona 93 4.Hr.
- Blau-Weiss Ellas 1.Hr.
- BLS Hamburg 01 1.Hr.
- Egenbüttel 2.Hr.
- Eimsbüttel 3.Hr.
- Hammonia 2.Hr.
- Hansa 11 1.Hr.
- Lurup 1.Hr.
- Nienstedten 2.Hr.
- Nikola Tesla 2.Hr.
- St. Pauli 5.Hr.
- Sternschanze 3.Hr.
- TuS Osdorf 2.Hr.
- Union Tornesch 3.Hr.
- Victoria 3. Hr
Kreisliga 07
- Appen 1.Hr.
- Borstel 1.Hr.
- Cosmos Wedel 1.Hr.
- Gencler Birligi 1.Hr.
- Haseldorf 1.Hr.
- Heidgraben 2.Hr.
- Heist 1.Hr.
- Hörnerkirchen 1.Hr.
- Lieth 1.Hr.
- Moorrege 1.Hr.
- Rantzau 2.Hr.
- Rissen 1.Hr.
- Roland Wedel 1.Hr.
- Seestermühe 1.Hr.
- Sparrieshoop 1.Hr.
- Union Tornesch 4. Hr
Kreisliga 08
- Altenwerder 1.Hr.
- Bostelbek 1.Hr.
- Dersimspor 2.Hr.
- Este 06/70 1.Hr.
- FC Veddel United 1.Hr.
- Finkenwerder 1.Hr.
- FSV Harburg-Rönneburg 1.Hr.
- GW Harburg 1.Hr.
- Harburger SC 2.Hr.
- Harburger TB 2.Hr.
- Juventude 1.Hr.
- Mesopotamien 1.Hr.
- RW Wilhelmsburg 1.Hr.
- SV Wilhelmsburg 1.Hr.
- Viktoria Harburg 1.Hr.
- Zonguldakspor 1. Hr.
Kreisklasse 01
- Altengamme 3.Hr.
- ASV Bergedorf 85 2.Hr.
- Aumühle 2.Hr.
- Börnsen 3.Hr.
- Curslack-Neuengamme 3.Hr.
- Dassendorf 3.Hr.
- Düneberg 2.Hr.
- Escheburg 3.Hr.
- FC Bergedorf 85 1.Hr.
- FSV Geesthacht 2.Hr.
- Grünhof-Tesperhude 1.Hr.
- Lohbrügge 3.Hr.
- SC V. M. 3.Hr.
- Schwarzenbek 2.Hr.
- SVNA 3.Hr.
- TSG Bergedorf 1.Hr.
Kreisklasse 02
- ASV Bergedorf 85 3.Hr.
- Aumühle 3.Hr.
- Barsbüttel 3.Hr.
- Billstedt-Horn 5.Hr.
- ETSV Hamburg 2.Hr.
- FC Guine-Bissau 1.Hr.
- FSV Geesthacht 3.Hr.
- Glinde 2.Hr.
- HT 16 2.Hr.
- Oststeinbek 2.Hr.
- Reinbek 2.Hr.
- SC Europa 2.Hr.
- SC V. M. 4.Hr.
- Tonndorf-Lohe 1.Hr.
- Vorw. Wacker 4.Hr.
- Willinghusen 2.Hr.
Kreisklasse 03
- Buchholz 3.Hr.
- Einigkeit 2.Hr.
- FC Türkiye 3.Hr.
- FC Wilhelmsburg 1.Hr.
- FSV Geesthacht 4.Hr.
- Glinde 3.Hr.
- HafenCity 2.Hr.
- Hamm United 3.Hr.
- Harburger Türk-Sport 2.Hr.
- Horner TV 2.Hr.
- Lorbeer 2.Hr.
- MSV Hamburg 2.Hr.
- SC Hamm 1.Hr.
- SV Wilhelmsburg 2.Hr.
- Vorw. Wacker 5.Hr.
- Vorwärts Ost 2.Hr.
Kreisklasse 04
- BU 5.Hr.
- Concordia 3.Hr.
- DJK Hamburg 2.Hr.
- HafenCity 3.Hr.
- Horner TV 1.Hr.
- Lorbeer 1.Hr.
- MSV Hamburg 3.Hr.
- Paloma 4.Hr.
- Polonia 2.Hr.
- Rahlstedt 3.Hr.
- Stapelfeld 2.Hr.
- UH-Adler 3.Hr.
- Urania 2.Hr.
- VfL 93 2.Hr.
- Wandsetal 2.Hr.
Kreisklasse 05
- Bramfeld 3.Hr.
- Croatia 2.Hr.
- DJK Hamburg 1.Hr.
- DSC Hanseat 2.Hr.
- Farmsen 3.Hr.
- FC Preußen Hamburg 1.Hr.
- Hamburg Hurricanes 2.Hr.
- Hellbrook 2.Hr.
- MSV Hamburg 4.Hr.
- Polonia 3.Hr.
- Störtebeker SV 1.Hr.
- SV Alter Teichweg 1.Hr.
- SV Barmbek 1.Hr.
- TuS BERNE 2.Hr.
- TuS Hamburg 1.Hr.
- Urania 3.Hr.
Kreisklasse 06
- Alstertal-Langenhorn 3.Hr.
- Bramfeld 4.Hr.
- Condor 4.Hr.
- DUWO 08 1.Hr.
- Farmsen 2.Hr.
- FC Hamburg 1.Hr.
- Friedrichsgabe 1.Hr.
- HSV 5.Hr.
- Hummelsbüttel 1.Hr.
- Nordlichter im NSV 2.Hr.
- Polonia 4.Hr.
- Poppenbüttel 2.Hr.
- Sasel 4.Hr.
- TuS BERNE 3.Hr.
- Walddörfer 3.Hr.
Kreisklasse 07
- Alstertal-Langenhorn 2.Hr.
- DUWO 08 2.Hr.
- Eintracht Lokstedt 3.Hr.
- Ellerau 2.Hr.
- Germania 3.Hr.
- Hemd.-Bilsen/Kickers Egenbüttel 1.Hr.SG
- Lohkamp 4.Hr.
- Lorbeer 3.Hr.
- Niendorf 4.Hr.
- SV Eidelstedt 3.Hr.
- SV Groß Borstel 2.Hr.
- Tangstedt 2.Hr.
- TuS BERNE 4.Hr.
- West-Eimsbüttel 2.Hr.
Kreisklasse 08
- Cosmos Wedel 2.Hr.
- FC Elmshorn 2.Hr.
- Heidgraben 3.Hr.
- Heist 2.Hr.
- Holm 1.Hr.
- Holsatia im EMTV 1.Hr.
- Hörnerkirchen 2.Hr.
- Kummerfeld 2.Hr.
- Lieth 2.Hr.
- Moorrege 2.Hr.
- Rantzau 3.Hr.
- SC Pinneberg 1.Hr.
- Sparrieshoop 2.Hr.
- Tangstedt 1.Hr.
- TBS Pinneberg 2.Hr.
- Wedel 2.Hr.
Kreisklasse 09
- Blau-Weiß 96 2.Hr.
- Halstenbek-Rellingen 2.Hr.
- Holm 2.Hr.
- Holsatia im EMTV 2.Hr.
- Kickers Halstenbek 1.Hr.
- Komet Blankenese 1.Hr.
- Osdorfer Born 1.Hr.
- Rellinger FC 1.Hr.
- Rissen 2.Hr.
- SC Pinneberg 2.Hr.
- Stellingen 3.Hr.
- Teutonia 10 1.Hr.
- Union 03 2.Hr.
- VfL Pinneberg 2.Hr.
- Waldenau 1.Hr.
Kreisklasse 10
- Alsterbrüder 4.Hr.
- FC Hamburger Berg 1.Hr.
- Finkenwerder 2.Hr.
- Gehörlosen SV 1.Hr.
- Groß Flottbek 3.Hr.
- GW Eimsbüttel 4.Hr.
- Hammonia 4.Hr.
- HEBC 4.Hr.
- HFC Falke 2.Hr.
- Stellingen 2.Hr.
- Sternschanze 4.Hr.
- Teutonia 05 3.Hr.
- Teutonia 10 2.Hr.
- Victoria 6.Hr.
Kreisklasse 11
- Blankenese 2.Hr.
- BSV 19 1.Hr.
- Eimsbüttel 5.Hr.
- FFC 08 2.Hr.
- Groß Flottbek 2.Hr.
- GW Eimsbüttel 3.Hr.
- Lohkamp 3.Hr.
- Lurup 2.Hr.
- Rugenbergen 3.Hr.
- Stellingen 1.Hr.
- Sternschanze 5.Hr.
- SV Groß Borstel 3.Hr.
- Teutonia 10 3.Hr.
- TuS Osdorf 3.Hr.
- Union 03 3.Hr.
Kreisklasse 12
- Altenwerder 2.Hr.
- Bostelbek 2.Hr.
- Buchholz 2.Hr.
- Buxtehude 2.Hr.
- Einigkeit 1.Hr.
- FC Türkiye 2.Hr.
- FSV Harburg-Rönneburg 2.Hr.
- Harburger TB 3.Hr.
- Juventude 2.Hr.
- Mesopotamien 2.Hr.
- Moorburg 1.Hr.
- Neuland 1.Hr.
- RW Wilhelmsburg 2.Hr.
- Süderelbe 3.Hr.
- Viktoria Harburg 2.Hr.
- Vorwärts Ost 1.Hr.
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