HFV verlängert Pilotprojekt "Gemischtes Spielen" bis 2028 Der Hessische Fußball-Verband ermöglicht Frauen und Mädchen weiterhin in Männlichen Teams mitzuspielen +++ Weitere Regeländerungen wurden bekannt gegeben von Erik Bechtold · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die ehemalige Frauen-Bundesliga Spielerin Laura Stiben spielte in der vergangenen Saison als spielende Co-Trainerin für den TuS 03 Beuerbach. Nach der HFV-Pressemitteilung wird dies auch bis einschließlich 2028 möglich sein. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) teilt mit, das Pilotprojekt "gemischtes Spielen" wurde bis zum Jahr 2028 verlängert. Damit können Frauen und Mädchen weiterhin in Männer- beziehungsweise Juniorenteams mitspielen, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Der DFB hatte zuvor beschlossen, das 2023 gestartete Pilotprojekt um zwei weitere Jahre fortzuführen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier In Hessen wurde die Möglichkeit zuletzt bereits vermehrt genutzt. Laut HFV spielten in der abgelaufenen Saison 141 Frauen/Mädchen in Männermannschaften mit. Lena Nöding, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, verweist auf positives Feedback von Vereinen, Mannschaften sowie Spielerinnen und Spieler.