HFV verlängert Pilotprojekt "Gemischtes Spielen" bis 2028

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) teilt mit, das Pilotprojekt "gemischtes Spielen" wurde bis zum Jahr 2028 verlängert. Damit können Frauen und Mädchen weiterhin in Männer- beziehungsweise Juniorenteams mitspielen, sofern die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt sind. Der DFB hatte zuvor beschlossen, das 2023 gestartete Pilotprojekt um zwei weitere Jahre fortzuführen.
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In Hessen wurde die Möglichkeit zuletzt bereits vermehrt genutzt. Laut HFV spielten in der abgelaufenen Saison 141 Frauen/Mädchen in Männermannschaften mit. Lena Nöding, Vorsitzende des Verbandsausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, verweist auf positives Feedback von Vereinen, Mannschaften sowie Spielerinnen und Spieler.
Neben der Verlängerung des Pilotprojekts sind weitere Regeländerungen vorgesehen. Unter anderem gelten neue Einsatzbeschränkungen im Frauenbereich. Diese betreffen Spielerinnen aus höheren Mannschaften in den letzten Saisonspielen sowie in Entscheidungs- und Relegationsspielen. Zudem wurden die Möglichkeiten für den Einsatz von B-Juniorinnen in Frauenmannschaften erweitert. Für E-,F-, und G-Juniorinnen wurden des weiteren die Abseits- und Rückpassregel aufgehoben.