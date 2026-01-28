HFV sagt Spielbetrieb bis 1. Februar ab Anhaltende Witterung zwingt Hamburger Fußball-Verband zu umfassender Spielabsage und Anpassung des Rahmenterminkalenders von red · Heute, 16:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Graff / Nückel / Klos / S

Der Hamburger Fußball-Verband hat in Abstimmung mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden alle Spiele im Feldspielbetrieb bis einschließlich 01.02.2026 abgesagt. Betroffen sind Punktspiele, Pokalspiele und Freundschaftsspiele. Grund sind die aktuellen Platzverhältnisse, die keine regulären Spielbedingungen zulassen und teilweise eine Gefährdung der Gesundheit der Spielerinnen und Spieler darstellen.

Die Generalabsage gilt ausdrücklich auch für Kunstrasenplätze. Die Stadt Hamburg weist darauf hin, dass Kunstrasenspielfelder nicht geräumt werden dürfen. Aufgrund der anhaltenden Wetterlage haben die spielleitenden Ausschüsse zudem den Rahmenterminkalender angepasst. Die Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs ist frühestens für das Wochenende 20. bis 22.02.2026 vorgesehen. Reguläre Spieltage werden ab diesem Zeitpunkt angesetzt.

Nachholspiele können bei entsprechender Notwendigkeit und geeigneten Platzverhältnissen bereits vor dem genannten Datum angesetzt und durchgeführt werden. Sollten Mannschaften ein solches Nachholspiel nicht absolvieren wollen, ist eine Spielverlegung mit Zustimmung des Gegners und der Beantragung eines Ersatztermins erforderlich. Der Verband weist darauf hin, dass es voraussichtlich zu Spielen unter der Woche sowie an Ferienwochenenden kommen wird. Einschränkungen im Trainingsbetrieb stellen dabei keine ausreichende Begründung für Spielverlegungen dar.