HFV reagiert nach Drohnenabsturz

Beim Testspiel zwischen Hessenligist Rot-Weiss Walldorf und der U19 des SV Wehen Wiesbaden wurde eine Schiedsrichter-Assistentin durch eine herabstürzende Drohne verletzt. – Foto: Florian Schuh/dpa

Wiesbaden . Es war eine Szene im Rahmen eines Fußballspiels, wie sie hoffentlich nie wieder passieren wird. Beim Testspiel zwischen RW Walldorf und der U19 des SV Wehen Wiesbaden am 20. Januar wurde Schiedsrichterin Julia Dörr (TSV 03 Wolfskehlen), die zu dieser Partie als erste Assistentin an der Linie im Einsatz war, von einer herabstürzenden, von SVWW-Seite zur Spielbeobachtung eingesetzten Drohne, getroffen und verletzt.

„Ich war erste Assistentin und stand an der Mittellinie bei den Trainern. Da streifte mich plötzlich etwas im Gesicht und fiel auf meine rechte Hand“, schilderte Julia Dörr die Szene nach erst zwei gespielten Minuten im Gespräch mit dieser Redaktion. Sie habe zu Boden geblickt und zu ihren Füßen die Drohne gesehen, empfand das Geschehen als echten Schockmoment. Gegen den Piloten der Drohne, die zunächst hinter dem Dach der Tribüne positioniert war, ehe das Funksignal verloren ging, erstattete sie Anzeige und verwies darauf, dass der Einsatz der Drohne nicht beim Schiedsrichter-Gespann vor der Partie angemeldet worden war. Der SVWW um NLZ-Chef Matthias Henn entschuldigte sich in aller Form, nahm Kontakt zu Julia Dörr auf, die trotz zweier blutender Wunden an der Wange nach der Behandlung durch den Teamarzt des SVWW weitermachte.

Jetzt stand der Vorfall auch bei einer Zusammenkunft des Verbandsspielausschusses im Hessischen Fußball-Verbands (HFV) auf der Agenda. Klaus Holz, aus dem Rheingau stammender Vorsitzender des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses, hatte nach dem Vorfall angeführt, dass „etwas passieren muss. Nicht auszudenken, wenn die Drohne ein paar Zentimeter versetzt, zentral auf sie runtergefallen wäre. Auf diesen Vorfall muss der HFV reagieren“.

Jetzt sind erste Reaktionen erfolgt: Nach Prüfung durch die Juristen des HFV werde ein Schreiben an alle hessischen Fußballvereine rausgehen, erläutert Klaus Holz. Darin wird mutmaßlich darauf hingewiesen, dass jeglicher Drohnen-Einsatz einer Absprache zwischen beiden Vereinen bedarf, zudem stets das Schiedsrichter-Gespann informiert werden muss. „Außerdem kann der Heimverein von seinem Hausrecht Gebrauch machen und dem Gastverein den Gebrauch einer Drohne untersagen“, betont Holz. Weiterhin befasse sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit der Thematik, sodass man beim HFV abwarten werde, bis der DFB Vorgaben liefert. Ob der Einsatz von Drohnen zur Analyse gänzlich verboten wird, bleibt somit abzuwarten.

Auf jeden Fall werde der HFV aber den Einsatz von Drohnen im Rahmen von Turnieren mit der südamerikanischen Hallenvariante Futsal verbieten, lässt Klaus Holz durchblicken. Dieses Verbot werde man in die Durchführungsbestimmungen beim Futsal aufnehmen, kündigt er an. Wobei es schon verwunderlich anmutet, dass unterm Hallendach überhaupt Drohnen zur Spielanalyse herangezogen werden.

Braucht es nun bei Spielen draußen auch ein Regulativ, darüber sei bei der jetzigen HFV-Zusammenkunft kontrovers diskutiert worden. Auch über Videoaufnahmen mittels einer Kamera, die auf einem Stativ bis über sieben Meter in die Höhe ausgefahren werden kann, habe man im Hinblick auf Sicherheitsrisiken bei Windböen oder Sturm gesprochen. Wobei diese Stative auch mit Windabspannseilen und weiteren Sicherungselementen versehen werden können. Fakt ist: Der Vorfall in Mörfelden-Walldorf dürfte nicht nur die HFV-Verantwortlichen, sondern alle sensibilisiert haben, die Kameras zur Videoanalyse einsetzen.





