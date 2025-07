HFV-Pokal: Die 1. Runde ist ausgelost

Die Jagd auf den HFV-Pokal 2025/2026 ist eröffnet! Gestern wurde die 1. Runde des Wettbewerbs ausgelost mit 48 spannenden Partien.

Die 3. Herren des Niendorfer TSV gehen als amtierender Pokalsieger der Herren unterer Ligen ins Rennen. In einem mitreißenden Finale der Vorsaison setzten sie sich mit 2:1 gegen die 3. Mannschaft des USC Paloma durch. Paul Schacht brachte Niendorf bereits in der 4. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich durch Simon Wattler (66.) war es schließlich Till Aaron Pruns, der in der 80. Minute mit seinem Treffer den Pokal nach Niendorf holte.