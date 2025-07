Mehr Geld: Die Kosten für Schiedsrichter sind seit Anfang Juli im hessischen Fußball gestiegen. Foto: dpa

HFV: Kosten für Schiedsrichter könnten um bis zu 50 Prozent steigen Hessischer Fußball-Verband will Spesen anpassen und erhofft sich Aufschwung

Darmstadt . Erhebliche Mehrkosten kommen auf die Vereine des Hessischen Fußball-Verbandes zu. Insbesondere durch die Schiedsrichterspesen, die auf Initiative des Verbandsschiedsrichterausschusses (VSA) zum Juli erhöht werden sollen, Grundlage dafür ist eine Abstimmung beim HFV am 15. Juli. Mit spürbar höheren Vergütungen für die Unparteiischen glaubt der VSA, dem permanenten Mangel an Schiedsrichtern begegnen zu können. Dabei hat man sich die Regelungen in den Verbänden Bayern und Württemberg als Vorbild genommen. In Bayern etwa wurden die Spesen der Schiedsrichter vor zwei Jahren angehoben. Im Ergebnis habe dies dazu geführt, dass dadurch mehr Schiedsrichter gewonnen werden konnten, so der VSA.

Um eine möglichst breite Unterstützung für das Projekt zu sichern, wurden die Vereine in Hessen befragt. Von 2100 Vereinen äußerten sich 1096 (52 Prozent). Ein Ergebnis war dabei, dass die Vereine neutrale Schiedsrichter für die Spiele für unerlässlich erachten und bereit sind, dafür mehr zu bezahlen. Allerdings müssten die Vereine diese Ausgaben refinanzieren. Etwa durch höhere Eintrittspreise, die aber nur einen geringen Teil an Einnahmen generieren. Gerade in unteren Ligen kommen zu den Spielen kaum noch Zuschauer. Wenn nun die Schiedsrichterkosten höher ausfallen, wird die Deckungslücke noch größer als bislang.

Anpassung der Eintrittspreise wahrscheinlich In der Gruppenliga Darmstadt sind bislang 4,50 Euro Eintritt fällig, in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau drei Euro. Allerdings pfeift in der Gruppenliga ein Gespann aus drei Schiedsrichtern, was den höheren Preis rechtfertigt. In den Darmstädter Kreisligen werden drei Euro für A- und B-Liga sowie zwei Euro für C- und D-Klasse fällig. Mit Blick auf die Mehrkosten erscheint eine Anpassung der Eintrittspreise wahrscheinlich.