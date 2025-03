HFV-Führung weist Kritik an Schiri-Chef Klaus Holz zurück

Rheingau-Taunus. Vorbehaltlose Rückendeckung der Führung des Hessischen Fußball-Verbands (HFV) für Klaus Holz. Der Rheingauer war in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des HFV-Schiedsrichterausschusses im Vorfeld des Hessenpokal-Halbfinales zwischen Kickers Offenbach und dem SV Wehen Wiesbaden (0:4) anonym persönlich angegriffen worden. Es ging um die Ansetzung von Steffen Rabe (VfB Wetter/Mittelhessen) als Referee dieser Partie. Auch Rabe wurde diffamiert.

Der HFV mit Präsidentin Silke Sinning an der Spitze reagierte gegen die „anonyme Hetzjagd“. Auszugsweise heißt es in der Mitteilung des Verbands: „Ein anonymer Brief, der vor der Partie veröffentlicht wurde, prangerte vermeintliche Missstände im hessischen Schiedsrichterwesen an und stellte insbesondere die Ansetzung von Steffen Rabe infrage. Der Brief enthielt abwertende Aussagen über seine sportliche Perspektive sowie seine körperliche Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus wurde kritisiert, dass persönliche Beziehungen eine entscheidende Rolle bei der Schiedsrichteransetzung gespielt hätten.

Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz widerspricht diesen Vorwürfen entschieden: „Steffen Rabe gehört nach dem Ranking seit Jahren zu den besten Schiedsrichtern der Liga, an seiner Seite standen zwei im Profibereich tätige Schiedsrichterassistenten. Zur Einordnung: Das Pokalfinale pfiff letztes Jahr Pascal Loschke und vor zwei Jahren Patrick Haustein, die bis dahin auch ,nur’ Hessenliga gepfiffen hatten. Es ist Usus, dass Schiedsrichter der Hessenliga für den Pokalwettbewerb eingesetzt werden – das war und ist gängige Praxis.“

Steffen Rabe und sein Gespann mit souveräner Leistung

Und weiter heißt es seitens des HFV: Trotz der schwierigen Ausgangslage ließ sich Steffen Rabe nicht beirren und leitete die Partie souverän. (...) „Viele meiner Schiri-Kollegen haben mir bereits vor dem Spiel Zuspruch gegeben und mich bestärkt.“ Auch während einer hektischen Phase zwischen der 50. und 65. Minute mit zahlreichen Vergehen und Verwarnungen auf beiden Seiten bewahrte Rabe Ruhe und behielt die Kontrolle über das Spiel. Auch die sehr knappe Abseitsbewertung beim Treffer zum 0:4 stellte sich nachträglich als korrekt heraus. Es war sehr knapp, aber es lag keine strafbare Abseitsstellung vor.

Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz betont: „Steffen Rabe hat eine souveräne Spielleitung gezeigt. Trotz der hitzigen Atmosphäre ließ er sich nicht verunsichern und leitete das Spiel mit Konsequenz und Übersicht.“

HFV-Kritik: Einzelne Medien ziehen anonymen Brief als Grundlage heran

Der HFV betont: „Nach Spielende suchten HFV-Präsidentin Silke Sinning, Schatzmeister Andre Stenda sowie Verbandsschiedsrichterobmann Klaus Holz das persönliche Gespräch mit Steffen Rabe in der Schiedsrichterkabine. Alle Beteiligten betonten ihre Wertschätzung für seine Leistung und für die Arbeit aller Unparteiischen im HFV.

HFV-Präsidentin Silke Sinning stellt klar: „Es ist inakzeptabel, dass anonyme Briefe als Grundlage für öffentliche Kritik herangezogen und (...) als legitime Wahrheit verbreitet werden. Anstatt sich mit konstruktiven Lösungsansätzen für das Schiedsrichterwesen zu beschäftigen, werden wir gezwungen, uns gegen haltlose Vorwürfe zu verteidigen. Diese Art der öffentlichen Meinungsmache untergräbt nicht nur das Vertrauen in unsere Unparteiischen, sondern beschädigt das gesamte Schiedsrichterwesen. Gerade in den vergangenen Wochen kam es in Hessen vermehrt zu Vorfällen, die deutlich machen, wie wichtig es ist, dass der Verband seine Schiedsrichter schützt und sich mit Nachdruck für ihre Wertschätzung einsetzt.“

Statement von Klaus Holz an Obmänner der Kreise

Klaus Holz hat seinerseits auf die Mitteilung des HFV mit einem Schreiben an die Schiedsrichter-Obmänner der hessischen Kreise und die Regionalbeauftragten reagiert. Im Wortlaut: „Mit beiliegender Pressemitteilung reagiert der HFV auf die zum Teil diffamierende Berichterstattung - im Schwerpunkt durch die „Torgranate“ - zur Schiedsrichteransetzung von Steffen Rabe im Hessenpokal-Viertelfinale in Offenbach am gestrigen Abend. Es bleibt festzuhalten, dass Steffen mit seinem Team trotz der medialen Diffamierungen und dem dadurch auf ihm lastenden Druck mit einer sehr guten Leistung die Antwort auf dem Platz gegeben hat, das Gespann stand nach Spielende nicht mehr zur Diskussion. Der Verbandsschiedsrichter-Ausschuss gratuliert Steffen und seinem Team zur gezeigten Leistung, diese spiegelt die Leistungsfähigkeit unserer Hessenliga-Schiedsrichter wider. Ich freue mich sehr, dass das Präsidium unseres HFV mit dieser Pressemeldung eine sehr klare Bewertung der Geschehnisse vornimmt und diese öffentlich bewertet."