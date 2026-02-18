HFV-Entscheidung: Fußball-Pause wird erneut verlängert Der Hamburger Fußball-Verband hat auf die Witterung reagiert und die Fußball-Pause im Verbandsgebiet erneut verlängert. Wann wieder gespielt werden soll und was der Verband sagt. von red · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Die Winterpause wird in Hamburg erneut verlängert. – Foto: IMAGO / Lobeca

Die Entscheidung des Hamburger Fußball-Verbandes war absehbar: Wie der HFV am Mittwoch mitteilt, wird die Saison 2025/26 weiter ausgesetzt. Schnee und Frost haben rund um Hamburg für massive Einschränkungen in der Vorbereitung gesorgt, manche Teams haben bisher keinmal oder maximal einmal im Freien trainiert. FuPa Hamburg hat diese Entscheidung schon am Wochenende prognostiziert.

Der HFV teilt mit: "Der Hamburger Fußball-Verband hat in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden alle Freundschaftsspiele bis einschließlich den 20.02.2026 und alle Pflichtspiele bis einschließlich den 22.2.2026 auf Grund der vorherrschenden Platzverhältnisse, die auf den Sportplätzen keine regulären Spielbedingungen zulassen und zum Teil die Gesundheit der Spieler*innen gefährden könnten, abgesagt. Diese Absage gilt auch für die Kunstrasenplätze. Die Stadt Hamburg bittet zu beachten, dass die Kunstrasenspielfelder nicht geräumt werden dürfen." Pflichtspiele ab kommender Woche möglich Gleichzeitig gibt es aber auch Licht am Ende des Tunnels: "Darüber hinaus haben die spielleitenden Ausschüsse eine Anpassung des Rahmenterminkalenders für den Feldspielbetrieb aufgrund der anhaltenden Wetterlage vorgenommen und die Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs auf das Wochenende 27.02. – 01.03.2026 verschoben. Alle regulären Spieltage werden frühestens ab diesem Wochenende durchgeführt. Wir weisen darauf hin, dass Nachholspiele in der Zeit vom 23.-26.02.2026 nicht gespielt werden, auch wenn die Platzverhältnisse es zulassen. Sie werden vom HFV auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.", heißt es vom HFV. In der kommenden Woche sollen dann wieder Spiele möglich sein - auch Pflichtspiele.

Wer Testspiele austragen möchte, muss laut Verband beachten: "Sollten für das Wochenende 20. – 22.02.26 auf Grund der Generalabsage im DFBnet Freundschaftsspiele angemeldet werden, sind diese nicht genehmigt, da die Frist von 5 Werktagen für Freundschaftsspiele gemäß § 11 (1) SO nicht eingehalten wurde. Diese Freundschaftsspiele werden abgesetzt. Trainingsbetrieb ist in Absprache mit den Platzwarten und deren Genehmigung möglich. Die bereits angemeldeten Freundschaftsspiele vor dieser Generalabsage für den 21. und 22.02.2026 werden nicht abgesetzt." Die Fußball-Pause wird erneut verlängert Der Hamburger Fußball-Verband hat im Januar zunächst alle Nachholspiele und den Start der Oberliga Hamburg ausgesetzt, ehe eine komplette Verlängerung der Winterpause beschlossen wurde. Gespielt werden sollte eigentlich ab diesem Mittwoch (Pflichtspiel in der Kreisliga Hamburg zwischen TuS Appen und Tangstedter SV), am Freitag hätte das große Oberliga-Topspiel zwischen dem Eimsbütteler TV und und ETSV Hamburg stattgefunden.