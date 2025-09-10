HFC will Serie ausbauen, brisantes Duell bei Hertha BSC II

Die Regionalliga Nordost biegt in den 7. Spieltag ein – und Spannung ist garantiert. Während der Hallesche FC mit makelloser Bilanz die Tabellenführung verteidigen möchte, kämpfen Mannschaften wie die BSG Chemie Leipzig, der BFC Dynamo oder Hertha Zehlendorf um Punkte im Tabellenkeller. Auch im Verfolgerfeld kommt es zu brisanten Duellen: Lok Leipzig misst sich mit Luckenwalde, Jena empfängt Eilenburg und Babelsberg trifft auf den Chemnitzer FC.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Fr., 12.09.2025, 18:00 Uhr Hallescher FC HallescherFC BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 18:00 live PUSH

Der Spitzenreiter aus Halle geht mit breiter Brust in das Heimspiel. Sechs Siege aus sechs Spielen und zuletzt das 2:0 beim Greifswalder FC sprechen für die Stabilität des Teams. Dort traf Julien Damelang bereits in der 1. Minute und Malek Fakhro setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Mit nur drei Gegentoren verfügt der HFC über die stärkste Defensive der Liga. Chemie Leipzig dagegen steht mit dem Rücken zur Wand. Das 0:2 im Heimspiel gegen Jena bedeutete die sechste Niederlage im sechsten Spiel, die Bilanz ist ernüchternd: Nur drei Tore stehen zu Buche, dazu bereits 13 Gegentreffer. Vor ausverkauftem Haus hielt man lange mit, ehe Kevin Lankford und Patrick Weihrauch die Partie entschieden. Halle ist klarer Favorit, Chemie kann nur über Kampfgeist bestehen. ---

Fr., 12.09.2025, 19:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II BFC Dynamo BFC Dynamo 19:00 PUSH

Das Berliner Duell verspricht Brisanz. Hertha BSC II holte zuletzt beim 2:2 gegen Zehlendorf einen Punkt, zeigte aber auch Schwächen. Oliver Rölke brachte die Gäste in Führung, Yunus Ünal erhöhte später, doch die Defensive ließ die Führung aus der Hand gleiten. Mit 13 erzielten Treffern gehört die Offensive zu den stärkeren, doch die Defensive bleibt anfällig. Der BFC Dynamo erlebt dagegen einen Albtraumstart. Das 0:4 zuhause gegen Babelsberg war eine herbe Enttäuschung. Bereits nach 42 Minuten war die Partie entschieden, Tino Schmidt traf doppelt, Luis Müller und George Didoss legten nach. Mit nur vier Punkten rangiert der BFC im Tabellenkeller – ein Sieg in diesem Derby wäre sehr wichtig. ---

Fr., 12.09.2025, 19:00 Uhr VSG Altglienicke Altglienicke FSV Zwickau FSV Zwickau 19:00 PUSH

Altglienicke trittmit frischem Selbstvertrauen an. Der 3:1-Auswärtssieg in Luckenwalde zeigte, wie stark das Team auftreten kann. Jonas Nietfeld traf zweimal, dazu erzielte Julien Friedrich früh das 2:0. Mit zwölf Punkten bleibt die VSG in der Spitzengruppe. Zwickau dagegen beendete beim 2:0 über Meuselwitz eine kurze Durststrecke. Maximilian Somnitz wurde zum Matchwinner, er verwandelte erst einen Foulelfmeter und erhöhte später. Mit neun Punkten ist der FSV im Mittelfeld angekommen, doch ein Sieg in Fürstenwald könnte den Anschluss an die obere Tabellenhälfte bringen. ---

Der 1. FC Magdeburg II geht mit gemischten Gefühlen in dieses Spiel. Zwar verlor man zuletzt in Erfurt mit 1:3, doch Albert Frank Millgramm erzielte immerhin den Ehrentreffer. Zuvor hatte das Team viel Aufsehen erregt. Mit neun Punkten liegt die U23 des FCM im Mittelfeld. Greifswald steckt hingegen in einer Krise. Beim 0:2 gegen Halle geriet man schon nach 60 Sekunden durch Julien Damelang ins Hintertreffen. Zwar hielt das Team über weite Strecken mit, doch in der Nachspielzeit erhöhte Malek Fakhro. Mit nur vier Punkten bleibt der GFC im Tabellenkeller. ---

Lok Leipzig steht durch das 1:0 in Eilenburg auf dem zweiten Tabellenplatz. Dorian Cevis erzielte in der 39. Minute das goldene Tor. Die Defensive der Leipziger steht stabil, erst zwei Gegentreffer in sechs Spielen sprechen für sich. Luckenwalde verlor dagegen sein Heimspiel mit 1:3 gegen Altglienicke. Schon nach 25 Minuten lag man 0:3 zurück, ehe Sofiene Rachid Jannene noch Ergebniskosmetik betrieb. Dazu sah Mike Bachmann Gelb-Rot in der 84. Minute. Mit neun Punkten ist der FSV im Mittelfeld, doch Lok ist Favorit. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena FC Eilenburg Eilenburg 14:00 live PUSH

Jena bleibt oben dran. Beim 2:0-Sieg in Leipzig gegen Chemie überzeugten Kevin Lankford und Patrick Weihrauch mit ihren Treffern. Mit 13 Punkten sind die Thüringer auf Platz vier und haben beste Karten, weiter Druck auf die Spitze auszuüben. Eilenburg musste dagegen beim 0:1 gegen Lok Leipzig Lehrgeld zahlen. Trotz solider Leistung reichte ein Tor von Dorian Cevis aus, um die Niederlage zu besiegeln. Mit fünf Punkten steckt der FCE im unteren Mittelfeld. ---

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 14:00 live PUSH

Meuselwitz kassierte beim 0:2 in Zwickau die zweite Saisonniederlage. Zwei Treffer von Maximilian Somnitz besiegelten die Pleite. Mit sechs Punkten rangiert der ZFC nur knapp über dem Strich. Zehlendorf erkämpfte sich dagegen beim 2:2 gegen Hertha BSC II immerhin einen Punkt. Sven Reimann und Stanley Keller trafen für die Gastgeber, zudem vergab Iba May einen Handelfmeter. Doch mit nur einem Punkt aus sechs Spielen bleibt die Mannschaft im Tabellenkeller. ---

Der BFC Preussen nahm aus Chemnitz einen Punkt mit. Patrick Breitkreuz brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, ehe Dejan Bozic in der Nachspielzeit per Elfmeter ausglich. Zudem schwächte sich das Team durch die Rote Karte gegen Shean Mensah. Acht Punkte bedeuten Platz zehn. Erfurt dagegen ist nach dem 3:1 über den 1. FC Magdeburg II weiter auf Kurs. Marco Wolf, Obed Chidindu Ugondu und Phillip Aboagye stellten schon zur Pause die Weichen. Die Thüringer bleiben damit mit 15 Punkten ein Verfolger von Tabellenführer Halle. ---

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg Chemnitzer FC ChemnitzerFC 16:00 live PUSH