HFC-Ultras bleiben dem Stadtderby im Landespokal-Viertelfinale fern

„Im Gegensatz zu sonst werden wir nicht wie gewohnt als Saalefront Ultras bzw. Ultraszene Chemie Halle lautstark und zahlreich anwesend sein“, gab die HFC-Fankurve auf ihren Kanälen bekannt. Hintergrund sei aber weder ein Boykott, „noch wollen wir in irgendeiner Weise ein Zeichen setzen“, hieß es.

Der Hintergrund ist ein Trauerfall: Am Sonnabend wird „unser langjähriger Weggefährte, Freund und ewiges Mitglied der Saalefront, Nico, beerdigt.“ Dazu verdeutlicht die HFC-Fankurve in ihren Statement: „Unser Anspruch ist es, bei jedem Spiel des HFC Chemie dabei zu sein. Jedoch gibt es im Leben einer jeden Gruppe Momente, in denen das nicht möglich ist. Es ist nicht einfach für uns, die Umstände machen es jedoch unumgänglich.“