HFC stürmt auf Platz zwei, Spätes Drama in Greifswald, Zwickau jubelt Regionalliga Nordost: Die Übersicht aller Partien des 25. Spieltags. von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Imago Images

In der Regionalliga Nordost wurden am heutigen Samstag die Partien des 25. Spieltags fortgesetzt. Es war ein Nachmittag voller Leidenschaft und purer Emotionen, an dem die Verfolgergruppe der Tabellenspitze weiter unter Druck gesetzt wurde und späte Treffer in den Stadien für ekstatischen Jubel oder tiefe Bestürzung sorgten.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---







Eine bittere Lehrstunde für den Aufsteiger: Die Zweitvertretung von Hertha BSC fegte den BFC Preussen in einem einseitigen Berliner Duell förmlich vom Platz. Den Torreigen eröffnete Oliver Rölke in der 24. Minute mit der Führung zum 1:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) erhöhte Änis Ben-Hatira auf 2:0 und sorgte damit bereits vor dem Pausentee für hängende Köpfe beim BFC. Nach dem Seitenwechsel kannte die Hertha-Offensive kein Halten mehr. Oliver Rölke erzielte in der 60. Minute das 3:0 und legte in der 72. Minute mit seinem dritten Treffer zum 4:0 nach. Den endgültigen Schlusspunkt unter diese Demontage setzte Luis Trus in der 76. Minute mit dem Tor zum 5:0-Endstand.

---

Im Karl-Liebknecht-Stadion herrschte pure Erleichterung, als der SV Babelsberg 03 einen hart erkämpften Heimsieg gegen den FC Eilenburg bejubelte. In einer Partie, die mehr durch Kampf als durch spielerische Finesse geprägt war, gingen die Babelsberger in der 41. Minute durch Tobias Hasse mit 1:0 in Führung. Die Eilenburger bewiesen jedoch Moral und kamen nach der Pause entschlossen zurück. In der 57. Minute erlöste Marcus Niemitz die mitgereisten Fans mit dem Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Schlussphase wurde zu einer emotionalen Zerreißprobe für beide Seiten. Es war schließlich Maurice Covic, der in der 76. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Hausherren erzielte. ---

Vor 7300 Zuschauern untermauerte der Hallescher FC seine Ambitionen auf die vorderen Plätze eindrucksvoll. Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart gegen den Chemnitzer FC: Bereits in der 2. Minute brachte Niclas Stierlin den HFC mit 1:0 in Führung. Die Saalestädter blieben am Drücker und erhöhten in der 15. Minute durch Burim Halili auf 2:0. In der 24. Minute bot sich die Riesenchance zur Vorentscheidung, doch Malek Fakhro scheiterte mit einem Handelfmeter, der lediglich gegen den Pfosten klatschte. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, sorgte Fabrice Hartmann mit dem 3:0 dennoch für klare Verhältnisse. Der CFC steckte nicht auf und kam in der 53. Minute durch Jonas Marx zum 3:1-Anschlusstreffer, was am souveränen Heimsieg der Hallenser jedoch nichts mehr änderte. ---

Ein wahres Nervenspiel erlebten die 1164 Zuschauer zwischen dem Greifswalder FC und dem BFC Dynamo. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in einer von Kampf geprägten Begegnung. Die Erlösung für die Berliner Gäste folgte erst in der absoluten Schlussphase. In der 87. Minute kam der Ball über Umwege zu John Liebelt, der am zweiten Pfosten goldrichtig stand und nur noch zum 0:1-Endstand einschieben musste. Dieser späte Treffer löste grenzenlosen Jubel im Gästeblock aus und sichert dem BFC Dynamo wichtige Zähler. ---

Der FSV Zwickau bewies beim 1. FC Magdeburg II seine offensive Form und entführte drei wichtige Punkte. Die Westsachsen legten los wie die Feuerwehr: In der 6. Minute erzielte Veron Dobruna das 0:1, und nur fünf Minuten später, in der 11. Minute, erhöhte Lennert Möbius bereits auf 0:2. Die Magdeburger Reserve schwächte sich in der 22. Minute, als Joonas Frenzel mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl bäumten sich die Hausherren in der zweiten Halbzeit noch einmal auf. In der 51. Minute verwandelte Elisio Widmann einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss. Zwickau verteidigte den knappen Vorsprung jedoch leidenschaftlich über die Zeit. ---

Das Topspiel – und es riecht nach Entscheidung, obwohl noch viele Spieltage folgen. Lok Leipzig führt mit 55 Punkten (48:17 Tore) und hat in der Woche zweimal die typische Spitzenreiter-Mentalität gezeigt: 3:0 in Luckenwalde, 1:0 in Meuselwitz. Carl Zeiss Jena ist Zweiter mit 45 Punkten (41:21 Tore), aber die letzten Tage waren widersprüchlich: am 24. Spieltag die Niederlage 1:2 in Eilenburg, dann das 0:0 gegen Altglienicke im Nachholspiel. Das Hinspiel am 01.10.25 gewann Jena 1:0 (Jena – Lok 1:0). Lok hat also eine offene Rechnung – und Jena die Erinnerung, dass es den Spitzenreiter schlagen kann. Für Lok ist es ein Heimspiel, das die Spitze festigen kann. Für Jena ist es die Chance, den Abstand zu verkürzen und der Saison noch einmal einen neuen Puls zu geben. ---



Oben gegen unten – und doch mit frischer Spannung aus der Nachholrunde. FC Rot-Weiß Erfurt ist Vierter mit 43 Punkten (23 Spiele, 41:29 Tore), kam zuletzt aber ins Stolpern: erst die Heimniederlage 0:1 gegen Preussen, dann das knappe 2:1 in Greifswald im Nachholspiel. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 16 Punkten (21 Spiele, 19:32 Tore) – und zeigte zuletzt, dass es noch lebt: Nach dem 0:2 gegen Halle schlug Chemie im Nachholspiel Chemnitz 2:1. Das Hinspiel gewann Erfurt knapp 1:0 (Chemie – Erfurt 0:1, 16.09.25). Chemie reist also mit dem Wissen an, dass man Erfurt schon einmal fast erwischt hätte – und mit dem frischen Beweis, dass Siege möglich sind. Oben gegen unten – und doch mit frischer Spannung aus der Nachholrunde. FC Rot-Weiß Erfurt ist Vierter mit 43 Punkten (23 Spiele, 41:29 Tore), kam zuletzt aber ins Stolpern: erst die Heimniederlage 0:1 gegen Preussen, dann das knappe 2:1 in Greifswald im Nachholspiel. BSG Chemie Leipzig steht als 16. bei 16 Punkten (21 Spiele, 19:32 Tore) – und zeigte zuletzt, dass es noch lebt: Nach dem 0:2 gegen Halle schlug Chemie im Nachholspiel Chemnitz 2:1. Das Hinspiel gewann Erfurt knapp 1:0 (Chemie – Erfurt 0:1, 16.09.25). Chemie reist also mit dem Wissen an, dass man Erfurt schon einmal fast erwischt hätte – und mit dem frischen Beweis, dass Siege möglich sind. ---

Morgen, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz VSG Altglienicke Altglienicke 14:00 live PUSH



Ein Duell im Mittelfeld, aber mit harter Kante. ZFC Meuselwitz ist 12. mit 23 Punkten (21 Spiele, 27:32 Tore) und musste zuletzt den Spitzenreiter ertragen: 0:1 gegen Lok im Nachholspiel. VSG Altglienicke steht als Sechster bei 36 Punkten (21 Spiele, 32:22 Tore) und kommt aus zwei Remis: 2:2 in Zwickau, 0:0 in Jena. Das Hinspiel gewann Altglienicke 1:0 (Altglienicke – Meuselwitz 1:0, 16.09.25). Meuselwitz will den Spieß umdrehen, Altglienicke will mit einem Auswärtssieg die obere Hälfte absichern. Ein Duell im Mittelfeld, aber mit harter Kante. ZFC Meuselwitz ist 12. mit 23 Punkten (21 Spiele, 27:32 Tore) und musste zuletzt den Spitzenreiter ertragen: 0:1 gegen Lok im Nachholspiel. VSG Altglienicke steht als Sechster bei 36 Punkten (21 Spiele, 32:22 Tore) und kommt aus zwei Remis: 2:2 in Zwickau, 0:0 in Jena. Das Hinspiel gewann Altglienicke 1:0 (Altglienicke – Meuselwitz 1:0, 16.09.25). Meuselwitz will den Spieß umdrehen, Altglienicke will mit einem Auswärtssieg die obere Hälfte absichern. ---

Morgen, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 14:00 PUSH